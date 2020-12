LETRAS PROHIBIDAS

¿Vacuna Covid será operadora política?

Clemente Zapata M.

“Monopolio” se busca

para aplicar la vacuna

y Gatell se importuna

incluso hasta se ofusca

La Alianza Federalista

busca vacuna también,

eso Gatell no ve bien

y busca frenar conquista…

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, HUGO LÓPEZ-GATELL, tiene mucha prisa por enviar el mensaje de que la vacuna contra el Covid-19 será adquirida y suministrada sólo por el Gobierno federal.

Incluso hay versiones de que el Subsecretario “amenazó” a todo aquel particular que desee adquirir la vacuna, con una dedicatoria muy especial a los gobernadores que integran la Alianza Federalista.

La postura adoptada por LÓPEZ-GATTEL “huele muy mal” en esta época en donde lo más importante debería ser que la población esté inmune, antes que el aplauso o el reconocimiento.

Según el Subsecretario: “No es posible aspirar a tener compras fragmentadas en México, desde el punto de vista ético (?), sentido común y de la ley, ya que ello no lleva a buen puerto; entonces no, no es posible…”.

No se puede ocultar que LÓPEZ-GATELL se ha convertido en un funcionario “incómodo”, para la Cuarta Transformación, porque se le atribuye el fallido plan para contener el avance del Covid-19 en México.

Tan fallido ha sido el “Plan Gatell” para domar la curva de contagios, que México registra, hasta el mediodía de este lunes 14 de diciembre, 113 mil 954 muertes, tras un millón 250 mil 44 casos confirmados.

Con lo anterior se puede entender que la vacuna “anti-covid” se convertirá, una vez que llegue a México, en una “operadora política” del Gobierno federal o al menos así se percibe.

Aunque las miles de muertes no se podrán borrar de la memoria colectiva, la vacuna servirá para atemperar el encono que existe por el mal manejo de la Pandemia y a eso le apuesta LÓPEZ-GATELL.

Tratar de vender como una “tragedia” que el sector privado tenga acceso a la vacuna “anti-covid”, es algo que se escucha perverso y buscar el “monopolio” de la vacunación suena más a electorero que a bien público.

El ciudadano de a pie buscaría tres cosas muy importantes: (1) que la vacuna “anti-covid” sea efectiva y cause las menores reacciones secundarias (2) que sea aplicada a la brevedad bajo estrictas medidas sanitarias y (3) tener acceso permanente a ella para una revacunación.

Ya sea que la Cuarta Transformación tenga el “monopolio” de la aplicación o que los gobiernos estatales y municipales también adquieran y aplique la vacuna, lo más importante en estos momentos es acceder a ella.

La salud y la economía en México sigue en caída libre y la vacuna es lo único que puede frenarla… Por ello huele muy mal que LÓPEZ-GATELL pretenda tener el “monopolio” de la aplicación.

En las urnas, el próximo año, se podrá hacer un recuento de los daños y votar en consecuencia, pero en estos momentos lo más importante es blindar a la población contra la pandemia… Pendientes…

~~ENTREGA UAT PLAZAS A MÉDICOS.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la mano del rector JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, entregó 54 plazas para campos clínicos y equipo de protección, a Médicos Internos de Pregrado egresados de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros. La actividad se realizó en las instalaciones del plantel universitario, contando con los protocolos de seguridad por Covid-19. Las plazas fueron asignadas a los Médicos Internos que recién egresan de la Facultad y que de acuerdo a su promedio han seleccionado el lugar en donde pasarán un año de aprendizaje, correspondiente al ciclo del uno de enero al 31 de diciembre 2021.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… La capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, será sede de la Alianza Federalista… Cuentan que cuentan que la reunión de estos diez mandatarios estatales, tiene como fin acordar la compra de vacunas contra el Covid-19… También cuentan que, al Subsecretario de Salud del Gobierno federal, HUGO LÓPEZ-GATELL, no le cayó nada en gracia el anuncio de la reunión, de manera que podría venir algún tipo de “linchamiento mediático” desde Palacio Nacional… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… A la Cuarta Transformación le resultó muy incómodo enterarse del “romanticismo” que ahora viven el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, ambos panistas… Cuentan que cuentan que nadie le dio “seguimiento”, desde el Movimiento de Regeneración Nacional, al “apapacho” que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR le dio hace semanas a la Alcaldesa de Reynosa y ahí están las consecuencias… También cuentan que ya se prepara un fuerte “jalón de orejas” a los responsables de haber “perdido” un prospecto (la Alcaldesa) para las parcelas de Morena… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… A pesar de la mucha “paseadera” que realiza por Tamaulipas el director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cuarta Transformación, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, su figura todavía no es conocida en la entidad, salvo lo que queda de los círculos del poder y ni así… Cuentan que cuentan que falta mucho para el tiempo de las definiciones, de manera que RODOLFO lleva ese paso que dure para no entrar al trote que canse… Peeeeerooooo no faltan a la verdad quienes aseguran que con todo y el presunto “padrinazgo presidencial”, todavía junta más gente un perro atropellado en la esquina que RODOLFO GONZÁLEZ; así cuentan… ¡Qué gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… Será por la pandemia, por la falta de recursos, por la falta de poder o por la falta de estructura, pero el Partido Revolucionario Institucional ya no vive aquella efervescencia que lo caracterizaba… Cuentan que cuentan que “pasó de noche” el anuncio de EDGAR MELHEM SALINAS de que están por salir las convocatorias para alcaldes, así como diputados federales y locales… También cuentan que en algunos municipios las convocatorias estarían vacías al grado que los priistas tendrían que ir casa por casa a ofertar una candidatura a ver si la quieren… ¡Ah raza!

Gracias, nos leemos mañana…

