POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

“VAMOS A DEMOSTRAR DE QUE ESTAMOS HECHOS”: GOB-TAM

Aunque dicen que en México la política es tan seria o más que la lucha libre, lo que nosotros estamos viendo es que la persecución política que ha emprendido el gobierno federal en contra del gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no cesa y por el contrario ya se inició el proceso de desafuero, que es un requisito legal para poder procesarlo por los cargos que le imputan, que son : delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Tal como estaba previsto ayer domingo se llevó a cabo en Ciudad Victoria, capital del estado, una gran manifestación de apoyo al mandatario estatal, en la que nosotros estimamos que participaron más de ocho mil personas, los que marcharon por la calle Francisco I. Madero para culminar la caminata frente a Palacio de Gobierno, en donde el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, después de agradecer a todos su presencia y apoyo, al estilo de la gente de la frontera fijó su posición frente al Gobierno Federal.

“Me podrán seguir atacando, difamando, calumniando, pero sepan y que sepan bien que aquí nadie se rinde, vamos a demostrar que estamos hechos en Tamaulipas”, remarcó Cabeza de Vaca a voz en cuello y micrófono en mano

Cabeza de Vaca aseguró que no está solo ante la embestida política orquestada por el Gobierno Federal en su contra. Dijo tener el apoyo de los tamaulipecos, del sector agrícola, comerciantes, alcaldes, diputados locales y federales, senadores, que lo han respaldado en el proceso que busca vincularlo la Fiscalía General de la República (FGR).

Apuntó que continuará luchando por Tamaulipas y sus habitantes dando la batalla contra el Gobierno Federal, con la convicción de que cuenta con el respaldo del pueblo tamaulipeco, sobre todo de los hombres y las mujeres, jamás se van a rendir.

En el primer encuentro virtual que tendrán al mediodía de hoy lunes 1 de marzo los presidentes de Estados Unidos Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador de México, entendemos que van a abordar el tema energético que es el que hoy implica mayores retos para la relación bilateral.

El gobierno de Biden ha enviado muchas señales a la Administración de AMLO que muestran preocupación por la suerte que correrán las empresas estadounidenses con la recién aprobada reforma en materia de electricidad.

Días atrás el gobierno de EEUU hizo un llamado a México para que mantenga un ambiente de “libre inversión” en materia de energía, a lo que en menos de 24 horas el presidente López Obrador exhortó a Estados Unidos a respetar la política que México decida en éste sector.

Al día siguiente en su conferencia de prensa conocida como “la mañanera” AMLO hizo público el tema y remarcó que su gobierno no se entromete en asuntos de otras naciones, porque no quiere que países extranjeros decidan sobre temas que solo corresponden a los mexicanos.

“Es un asunto de cada país, de cada nación, somos libres y soberanos, somos independientes, entonces no nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos, no nos metemos y de ninguna nación del mundo, porque no queremos que nadie decida sobre lo que le corresponde a los mexicanos.

“Ellos opinan que nosotros debemos de actuar de una forma, pues está bién, hay que garantizar la libertad de expresión, no solo en el país, es un principio universal, pero debemos respetar en ésta materia de la política eléctrica”, remarcó, el mandatario mexicano.

En el encuentro, en el que se prevé éste acompañado del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, el Presidente va a exponer su propuesta para un nuevo Programa Bracero, ante la necesidad de mano de obra que tendrá el vecino país para detonar su economía, para migrantes mexicanos y centroamericanos.

Como político aún sigue vivo el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el que todavía sigue “en sueños” y asegura que no fue derrotado en las elecciones del 2020, de paso aseguró que la reversión de sus políticas migratorias le va a costar a los demócratas derrotas fulminantes en las elecciones de medio mandato en 2022 y en las próximas presidenciales.

Trump regresa a la escena política con la determinación retomar el control de un Partido Republicano, ante un público ultraconservador que se pregunta si el exmandatario estadounidense que se pregunta si el ex mandatario podrá ganar las presidenciales del 2024.

El Juzgado Tercero de Distrito de Yucatán otorgó la suspensión definitiva de la construcción del llamado Tren Maya, en el tramo que atraviesa tres municipios del estado.

El diputado federal y aspirante a la alcaldía de Reynosa, Armando Zertuche Zuani, dio a conocer que la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados aprobó el dictámen en materia de transparencia y dopaje.

Dijo que se modificó la Ley General de Cultura Física y Deporte y se derivó de doce Iniciativas de todos los grupos parlamentarios, otorgándose mayores beneficios a los atletas.

Al impartir el tema: Estrés y Ansiedad” la especialista en psicología, Rosa María Alvarado Reséndiz, en conferencia virtual organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico (FADYCS), de la UAT, dijo que “esta pandemia nos ha dejado una profunda huella tanto en salud física como mental, tuvimos que adaptarnos al cambio de estilo de vida”.

La ponencia se dio en el inicio del ciclo titulado: “Salud en Confinamiento”, que ha preparado la Coordinadora de la Licenciatura de Psicología de éste plantel universitario. La expositora invitada dijo que la implementación de nuevos protocolos de seguridad sanitaria de manera individual y familiar, provocó cambios en el comportamiento social de forma repentina.

“Y comenzamos esta transición en nuestros hogares, que se redujo a espacios limitados, que se transformaron en la oficina de trabajo, escuela, celebraciones, reuniones de trabajo y educación en línea; por consiguiente, experimentamos los episodios de estrés y ansiedad, afectando nuestra calidad de vida”, remarcó.

