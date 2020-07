CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Vamos a tronar…

La economía nacional sigue en caída libre, la afectación por el coronavirus es incontrolable de modo tal que hasta la estimación oficial es de un decremento del 7.5 por ciento al cierre del año, el número no dice nada significa un severo golpe, por lo menos 3.5 millones de empleos perdidos, más de 10 millones de mexicanos que habrán de ingresar a los que se consideran en pobreza extrema, de esos que no comen ni tres veces al día porque no les alcanza, nomás para dar dos datos.

Con todo y ello México no da señales de cambio, se hizo todo un espectáculo circense por la captura de Emilio Lozoya, ex director de PEMEX que supuestamente iba a delatar a quienes fueron sus jefes, que meterían a la cárcel a los mismos y hasta se conocería el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco y terminaron por enviarlo a su casa, a vivir como rey mientras le siguen un proceso por corrupción que parece no tendrá ningún final feliz para los mexicanos.

Es decir, al más malo de todos los malos del sexenio pasado lo van a perdonar por convertirse en traidor, por pronunciar nombres de los enemigos del presidente o de Morena pero no porque haya cambiado o regresado la lana y la cosa seguirá igual que en los viejos tiempos, como cuando el PRI o el PAN requerían meter a la cárcel a un político para levantar su rating o nomás para desviar la atención del pueblo de los problemas importantes como la seguridad, violencia o la caída de la economía, ándele, como ahora.

Lo peor es que, de acuerdo con las palabras del presidente Andrés Manuel, las cosas van bien en todos los aspectos, según él todo lo que se ve en la economía estaba pronosticado pero que ya pasó lo peor porque sus estrategias están funcionando, que la recuperación viene y será rápida.

Sin embargo, pese a que los dichos del presidente son halagadores, los números sobre la contracción de la economía se desprenden de instancias oficiales y lo contradicen, es el propio INEGI quien las emite y, peor aún, este propio instituto detalló que más del 92 por ciento de los empresarios en México han declarado que no han recibido ningún apoyo por la pandemia de coronavirus que en supuesto es la causa de la caída de la economía.

Exacto, si se leen los datos todo parece indicar que la estrategia de recuperación nacional es ficticia, que las propias empresas se han valido por sí mismas y el esfuerzo no será suficiente para regresar, por lo menos, a los mimos números de diciembre del año pasado.

Y no crea que los empresarios truenan por gusto o nomás porque les cae mal el presidente, porque son neoliberales o fifis, no, las empresas están quebrando porque se ven obligadas a tomar medidas de prevención que no estaban presupuestadas, ni en gastos ni en paros de labores.

Vienen tiempos muy difíciles para el país, tenemos un gobierno federal que lucha mucho por los votos, pero se niega a hacer las cosas que dictan el sentido común cuando no le benefician.

El gobierno cree, por ejemplo, que todos los empresarios son saqueadores, ricos, que violentan las leyes y que no son merecedores de dinero público porque ellos si tienen para mantenerse siempre, por eso se niegan a diseñar un proyecto de apoyo que sea real, que procure el menor daño posible a la empresa y, sobre todo, que las mantenga con vida para que sigan conservando los empleos que aporta a la nación actualmente.

Se necesita, en este momento, un proyecto que sea hecho por expertos en economía, por gente que tenga visión y sobre todo que no cargue con fobias.

Se puede hacer un traje a la medida para cada empresario, que en teoría debe ser para cada ciudadano, que se evalúen a todos y luego de ello los proyectos de recuperación incluyan hasta la condonación de impuestos cuando sea necesario.

Los negocios en mayor riesgo son las denominadas micro y pequeñas empresas, las que generación de tres a 10 empleos, las que, difícilmente, se pueden recuperar en un año o dos, es decir, su destino será desaparecer y no habrá forma de que vuelvan y, lo peor, es que estas son las empresas que generan hasta el 70 u 80 por ciento de los empleos en México.

La economía del país va en caída libre, lo más triste es que este México se ve igual que siempre, sin la menor necesidad de voltear a los pobres con una verdadera intención de sacarlos de esa situación, que haya un progreso real para todos, no, los pobres solo siguen significando votos y en esas condiciones vamos a tronar…

UAT CAPACITA A EMPRESARIOS… Dentro de las actividades realizadas por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en el marco de su responsabilidad social, se continúa realizando el Programa de Apoyo a la Gerencia para su Desarrollo y Activación, con una serie de cursos gratuitos en línea que son impartidos a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES).

En este marco, se llevaron a cabo los cursos denominados “Estrategias de fijación de precios para optimizar ventas” y «Tu imagen, tu mercado», en la Plataforma Microsoft Teams a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado y su representación en el Campus Sur (Tampico), así como del Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CINOTAM) de la UAT.

El primero de los cursos, fue impartido por la Maestra Mara Elizabeth Muñiz Lerma quien explicó a detalle el concepto de “precio” en un producto o servicio y el valor que el cliente le atribuye. Entre otros aspectos, explicó algunos factores a considerar en la fijación de un precio, entre los que menciono: la segmentación demográfica o conductual del mercado y la categoría y los niveles del producto, al igual que expuso las estrategias para determinar el precio a un producto o servicio nuevo.

Por otro lado, se impartió el curso “Tu imagen, Tu mercado”, con el objetivo de que los participantes adquieran conocimientos que los apoyen en la implementación de su marca a partir de su filosofía empresarial, implementando estrategias para el diseño y posicionamiento, así como los requerimientos e implicaciones para el registro de marcas ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.

Cabe mencionar que los cursos continuarán hasta el mes octubre en diversos temas, para lo cual los interesados en participar pueden comunicarse a los teléfonos: (834) 318 1800 Ext. 2493 en Ciudad Victoria; y en Tampico al 833 241 2002 y 833 366 6844; o bien puedes escribir al correo electrónico [email protected] del Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento-CINOTAM de la UAT.