VAN LAS MUJERES POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

VAN LAS MUJERES POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

En lo personal nos queda claro que las mujeres en México ya están decididas a asumir el poder aunque mueran en el intento, como murió la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso al desplomarse en helicóptero en el que pereció junto con su esposo el senador y ex gobernador de la entidad Rafael Moreno Valle, cuyo triunfo avaló el TEPJF el 9 de diciembre del 2018; habiendo asumido el cargo 10 días antes de la tragedia que enlutó al Partido Acción Nacional (PAN).

El derecho a votar y ser votadas para cargos de elección popular se le concedió a las mujeres en el año de 1954 y desde entonces a la fecha suman nueve las que han llegado hasta ahora a gobernar a su estado, incluída Martha Erika Alonso, que son los estados de Colima, Tlaxcala, Yucatán, el Distrito Federal, Zacatecas, Yucatán, Sonora, la Ciudad de México y Puebla.

Para nosotros como analistas políticos no es el caso ni el momento para evaluar su actuación como gobernadoras, lo que queremos evidenciar es el interés de las mujeres por contender por cargos de elección popular, pero, pero, pero, en el México de hoy las femes están poniendo la mira más alta ya que quieren llegar –algún día– a ocupar la silla grande de la Presidencia de la República.

La señora Marta, como le llamaba a su esposa Vicente Fox Quesada siendo presidente, ganas le sobraron para contender por el más alto cargo público del país, ya que quería ser presidenta, lo que hizo público en varias ocasiones estando por terminar el gobierno de Fox Quesada, el que a su estilo personal le cortó las alas y al estilo macho, un día le dijo –palabras más, palabras menos, “usted se apacigua terminando mi encargo nos iremos para el rancho”. Martita con esto tuvo, ya no volvió a poner el tema.

Hoy surge a la lucha Margarita Zavala, la que ha sido una de las mejores mujeres guerreras que ha tenido en sus filas el Partido Acción Nacional, a la que lamentablemente la orillaron, por no decir obligaron, a renunciar a su partido azul, para contender como candidata independiente por la Presidencia de la República en las elecciones presidenciales del 2018.

Según nosotros la esposa del ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, hizo una gran campaña para alcanzar su registro ante el INE como candidata independiente, así lo creemos porque sacó su veinte cuando ya tenía la cantidad suficiente de votos para alcanzar la candidatura, lo que a decir verdad no dejó de sorprendernos ya que cumplido el requisito se retiró de la contienda.

Con la experiencia que tiene en éstas danzas y bagaje académico que lleva consigo, además de no desconocer como se las gasta el sistema, desde entonces ya venía dando forma a lo que sería su nuevo proyecto como lo es la conformación de un nuevo partido político, su partido, al que ya incluso le puso por nombre Libre, en clara alusión al mayor deseo de todos los mexicanos como lo es el vivir con libertad y responsabilidad democrática, esfuerzo en el que obviamente esta contando con el decidido apoyo de su compañero de viaje, don Felipe Calderón Hinojosa, el que no curte malas vaquetas, ya que le entiende y bien a éstas lides de la política.

Conforme a los requerimientos del INE para gestionar el registro nacional de un nuevo partido, el o los solicitantes deberán contar con una agrupación, con la que ya cuenta doña Margarita Zavala, la que podríamos apostar a que en el 2024 se va a lanzar con todo por la Presidencia de la República –obviamente con la bandera de su partido sino se lo hacen de agua– y según nosotros puede llegar a ganar.

Trascendió que durante la matinal conferencia de prensa del lunes el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que durante su reciente visita a Tamaulipas y más concretamente a Reynosa, donde acompañado del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dio el banderazo de arranque a la llamadas Zona Libre, dijo que dos hermanas de Eugenio Hernández Flores le habían pedido por escrito que su gobierno revise el caso del ex gobernador, ello en el marco del programa en el que van a evaluar los casos de los presos políticos, con la intención de hacerles justicia.

Esperaremos con mucho interés los resultados de la gestión hecha por las hermanas del Ingeniero Eugenio Hernández Flores, ya que según nosotros de hecho el caso está “atascado” en los tribunales y no avanza, después de 15 meses de haber sido detenido por elementos de la Policía Estatal.

En el caso del otrora gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, el que esta bajo procesos por tres delitos fiscales, el juez Cuarto de Distrito con sede en Villahermosa, acaba de conceder al ex mandatario estatal la prisión preventiva domiciliaria, que sería lo menos que se podría esperar para el ex gobernador de Tamaulipas, ya que no ha matado a nadie, pero su caso no camina ni para atrás ni para adelante.

Lo que preocupa en cierta forma a los mexicanos es la visita que hará el próximo jueves a la frontera con México el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que no han dado a conocer en que estado o ciudad va a aterrizar ni tampoco ha trascendido en forma concreta que lo trae a la frontera con México.

Por cierto el CitiBanamex dió a conocer que bajar los impuestos en la frontera norte de México es una mala idea del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dejando ver que la medida puede tener un impacto negativo sobre las finanzas públicas mayor a lo previsto.

Los analistas de éste banco, Sergio Kurczyn y Guillermina Rodríguez, reconocen que el programa puede incrementar la competitividad de la Zona Libre de la Frontera Norte, pero les parece una mala idea la disminución de impuestos y consideran que el gobierno está subestimando el impacto negativo sobre las finanzas públicas.

Por cierto el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, encabezó en Ciudad Victoria, capital del estado, el tradicional saludo por el año nuevo con directivos, profesores y personal administrativo de todas las dependencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Dijo que “es tradición reunirnos iniciando el año y compartir nuestras tradiciones mexicanas de la Rosca de Reyes. Estamos aquí también –dijo—con ésta tradición universitaria que nos da la oportunidad de saludarnos con todos ustedes”, apuntó.

El evento se realizó ayer martes por la mañana en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria, en cuyo marco el rector expresó sus mejores deseos a los universitarios y sus familias para éste 2019.

Según nuestras antenas Suárez Fernández presidió el convivio acompañado por los directores de las facultades, unidades académicas y escuelas de las zonas norte, centro y sur del estado; dirigentes de los sindicatos de trabajadores y académicos de la UAT y funcionarios de la Administración central.

“Que haya mucha armonía, mucho bienestar en sus familias, y por supuesto, que nos vaya bien a todos en general y a la UAT, que es nuestra casa de estudios, fuente de trabajo y nuestra razón de estar aquí”, dijo el rector en forma sentida.

Por cierto reconoció a los universitarios porque su labor y esfuerzo realizado durante el 2018 permitió a la UAT seguir avanzando en el mejoramiento de la calidad educativa en beneficio de los estudiantes. Y vamos por más en el 2019.

