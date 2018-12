CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Van por Egidio, Lety y Canturosas…

Más de 110 cuentas fueron rechazadas por los Diputados del Congreso a propuesta de la Auditoria Superior del Estado, dicen que por opacidad aunque otros suponen que el robo del dinero público fue descarado, en exceso y motivo suficiente para iniciar procesos judiciales contra el ex gobernador Egidio Torre Cantú y varios de sus colaboradores además de ex alcaldes como Leticia Salazar de Matamoros, Carlos Cantú Rosas de Nuevo Laredo o Pepe Elías de Reynosa, agregue a ex gerentes de Comapa´s como la de los municipios antes mencionados más la de Victoria y otras más.

Otros de los entes que no tienen cuentas públicas aprobadas son la anterior administración de la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral y casi todos los municipios de poca población, entre otros.

El dinero que no se encuentra se suma en miles de millones, faltan obras para sustentarlo en algunos casos, hay facturas de empresas dudosas en otros, también falta papelería para respaldar gastos y así por el estilo.

La sesión del Congreso se celebró en sábado y en la misma hubo dos temas importantes que distrajeron a la gente, el caso del nombramiento del Fiscal del Estado que recayó el Irving Barrios Mujica y se aprobaron leyes de ingresos de los municipios que no se detallaron, que quizá sea muy importante revisar una por una para saber cómo se habrán de comportar los presidentes municipales actuales con sus gobernados.

Por lo pronto, lo trascedente será conocer en que terminan todas esas cuentas que están rechazadas, hay que estar al tanto de los plazos que tienen los ex funcionarios municipales y estatales para solventar sus yerros o regresar dinero o, de plano, esperar que vaya llenándose el penal de Tamatán, en Ciudad Victoria, con nuevos inquilinos VIP.

Es claro que no pisaran la cárcel todos los titulares de las dependencias cuyas cuentas públicas hay sido rechazadas, unos porque ya no los volverán a ver ni en pintura y otros porque siempre buscan como cubrirse las espaldas, son ladrones, no tontos.

Es claro que el pueblo quiere ver sangre, que la gente de Tamaulipas le tiene un odio endemoniado a muchos ex funcionarios que ahora son señalados y que son los mismos a los que acusan de habernos metido en tantos problemas de violencia, e inseguridad pero, con todo ello, será complicado ver a todos felices porque los procesos legales están hechos para beneficiar a los que se despacharon con la cuchara grande, a los que robaron, es más, todavía tienen tiempo, muchos de ellos, de presentarse a solventar observaciones o a esperar como les va en una futura auditoria.

Es, desde luego, buena señal que el Congreso del Estado rechace cuentas pública, se supone que hay una fiscalización a fondo, que se busca saber en qué se usa el dinero de los tamaulipecos pero, le insisto, de nada servirá ese proceso si al final ocurre lo mismo de siempre, nada.

Mire, esto de rechazar cuentas públicas en el Congreso no es nada nuevo, cada año sucede lo mismo, lo nuevo sería que esos procesos obligaran a regresar el dinero que se llevaron los malos funcionarios o, de plano, que sean encarcelados de acuerdo a los delitos que hayan cometido.

Le insisto, a la distancia parece que van a llamar a cuentas a priistas como Egidio Torre y a Pepe Elías o el ex alcalde de Reynosa pero también a panistas como los ex alcaldes panistas Leticia Salazar y Carlos Cantúrosas pero eso es solo lo que parece, la historia nos hace seguir dudando hasta no ver que las cosas van en serio, hasta no ver a los políticos ladrones sentados en el banquillo de los acusados y procesados por los supuestos delitos que han cometido.