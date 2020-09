T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“VARIOS ALCALDES EN LA CUERDA FLOJA”

VARIOS alcaldes de Tamaulipas, “se encuentran en la cuerda floja”, porque estos, al “quedarle mal a los pueblos que gobiernan”, han venido creando “su irremediable tropiezo político”, porque estos, lejos de haberse puesto a trabajar e instrumentar, las mejores acciones de bienestar social para las familias que confiaron en ellos, “les ganó la ambición al dinero ajeno” y por esta razón, tengan la certeza que “para la siguiente ronda electoral”, sin lugar a dudas “quedaran fuera de la jugada electoral del 2021”, porque estos esencialmente, “ya no son garantía de triunfo”.

PARA ELLO, les diré que, entre los Presidentes Municipales que se perfilan, como inviables, para la reelección, en el siguiente evento electoral, están el sátrapa del alcalde victorense Xicoténcatl González Uresti, al que “por más que, se le quiera ayudar, será difícil” y por este fundamental motivo, tengan la certeza que, “el Xico”, y toda su gavilla de presuntos delincuentes potenciales que, “han saqueado criminalmente al Ayuntamiento de Victoria”, “tendrán que decirle adiós al poder público y político”. Porque hay claras evidencias de que, este cínico alcalde, junto al Tesorero Municipal Alfredo Peña Rodríguez, sus hijos, su yerno y demás “delincuentes con charola”, han saqueado las arcas municipales, a través del uso de “empresas factureras”, cuyo saqueo, ha generado “un tremendo escándalo administrativo y político”, porque “el Xico”, salió peor que su antecesor Oscar Almaraz Smer. Y así, “este presunto delincuente ya anda buscando reelegirse”.

UNO MAS de los alcaldes gandallas que, “no canta mal las rancheras”, en esto de “los tejes manejes”, es el edil vallehermosense Gerardo Aldape Ballesteros, individuo que, en el Ayuntamiento de “la ciudad de las tres mentiras”, a pesar de intentar demostrar ser honesto y transparente, ha resultado ser todo un contumaz mercenario e irresponsable, porque aducen que, “este edil, aparte de que no trabaja”, porque se la pasa en “la cantina de la Juárez”, no atiende a la gente que va a la Presidencia en busca de ayuda, cuyas ayudas, a la mayoría de las personas cruelmente se las niega, a través de su “pareja e interlocutor” el ultra-mega-trampa del matamorense Secretario del Ayuntamiento Manuel Perusquia Ramírez (a) el Paley, en cuyo municipio, por cierto predomina alarmantemente “el tema del nepotismo” de lo que en próxima colaboración, hablaremos más ampliamente. Sin olvidar “la tremenda bronca” que este viene sosteniendo con la Diputada Local Patricia Palacios Corral, la que por su cuenta, como ya lo dijimos aquí, “busca derribar a Gerardo Aldape”, porque éste no chambea y por esta razón la legisladora que traicionó al PRI, usa a su marido el segundo regidor Edgar González, “armándole fenomenales sainetes”, para ella posicionarse, cuya confrontación de este dueto de políticos, de ínfima calidad moral, más que servir, han venido usando sus espacios, para su provecho personal, eso ha sido evidente. Y con todo esto, Gerardo quiere reelegirse.

EN LAS MISMAS circunstancias políticas, de “tenerle que decirle adiós al poder público”, está nada menos que el alcalde de San Fernando José “Pepe” Ríos Silva, quien por cierto en su segundo informe de Gobierno, desarrollado el pasado sábado, su yo interior lo traicionó, “como él traiciona y abusa de su pueblo”, al decir en parte del texto que, “ESTO NO SON HECHOS, SON PALABRAS”, cuya manifestación de un ignorante, pero ventajoso y perverso mercenario Presidente Municipal, causó risa entre la gente que estaba escuchando el informe de este pelafustán, a quien la sociedad sanfernandense repudia, porque “Pepe” Ríos, más que dedicarse a trabajar, hacer obra pública y servirle a las familias de todos los estratos sociales, se ha venido manteniendo ausente en palacio municipal y por ende, “está dejando una huella indigna de trabajo real”, porque las colonias y muchos de los rumbos de San Fernando, se encuentran en el masa completo de los abandonos, cuya irremediable situación, se plasma en las calles y avenidas de las colonias de este municipio. Y aun así “Pepe, ya se anda anunciando como Candidato a Diputado Federal”, ¿cómo la ven?. Y peor aún, “quiere dejar como su sucesora en Presidencia a la primera regidora Marina Ramírez Andrade, “para que esta le cubra la espalda”.

