T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“VENTA DE PLURIS EN MORENA”, PROVOCA ESCÁNDALO E INDIGNACIÓN EN NUEVO LAREDO.

MARCADA indignación es la que priva al interior del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en Nuevo Laredo, por la evidente “venta de candidaturas plurinominales”, tal como sin tapujos ni cortapisas lo denunciaran grupo de Morenistas, entre ellos César Ricardo Campos Muñoz candidato a Diputado por el tercer Distrito, quien sin miramiento alguno acusó de manera candente y directa a JOSÉ ANTONIO LEAL DORIA a quien tildan de “rata de dos patas”, porque éste, sin empacho alguno “se adjudicó la segunda posición” de prospectos plurinominales y no solo eso, si no también se le señala a este, “venal mercader político”, de manipular el proceso de selección de los candidatos plurinominales, para “él y su jefe Monreal”, vender en 5 millones de pesos la candidatura (tercera posición) para CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, hermana del corrupto ex alcalde Neolaredense Carlos Canturosas Villarreal, quien “anda prófugo de la justicia”, refugiado en Texas.

EL RECLAMO Justo de los inconformes Morenistas en el Comité Estatal, es porque Carmen, Lilia, “ni siquiera aparecía en la lista” nacional de candidatos a Diputados Plurinominales emitida, precisamente, por el CEN de Morena, porque simplemente, ella no estaba contemplada o “no pasó el filtro” de aprobación por la directiva cupular en México, pero al aparecer repentinamente, “al estilo madruguete” (gracias a los cinco melones aportados por su hermano), “como pluri” para Diputada en la tercera posición, fue lo “la gota que derramó el vaso de agua”, por cuyo motivo los morenos, “montaron en cólera” y están solicitando la destitución de esta mujer y la de Leal Doria, porque éste oportunista “a chaleco” se adjudicó la segunda posición y eso, quebranta la democracia pregonada en este partido a y además va en contra de los estatutos de MORENA.

ESTE MEGA ESCANDALO político al interior de MORENA, generado en el municipio de Nuevo Laredo, ha venido provocando un claro marco de problemas, tal como lo dijimos aquí, en colaboraciones pasadas, porque, de todos es sabido que, desde la ciudad de México, el Senador RICARDO MONREAL ÁVILA, usando al truculento de Alejandro Rojas Díaz Durán y ahora al también ex perredista José Antonio Leal Doria, son quienes mantienen “la venduta de posiciones políticas”, cuyo acto de corrupción, “pone por los suelos” al Partido que llevó a la Presidencia de la República al Lic. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

POR ELLO, el aspirante a Diputado Local César Ricardo Campos Muñoz y grupo de Morenistas, en las oficinas de este partido allá en la capital Victoria, es quien con gran valor moral y civil, denunciara este “mercadeo de candidaturas pluris”, por considerar esto, como actos de injusticia y corrupción, lo que ya provoca con toda claridad “EL DESBORDAMIENTO político DE MORENA”, aquí en Tamaulipas, pues los hechos así lo enmarcan.

POR TAL MOTIVO, la sociedad en general en Nuevo Laredo, como la mayoría de ciudadanos y militantes en todo el Estado, están marcadamente decepcionados del morenismo, porque si se pensó que “MORENA SERÍA LA ESPERANZA DE MÉXICO”, como en campaña lo hacía saber el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, esto ha resultado ser una vil falacia (mentira), porque este partido político, de “Ipso facto”, quiérase o no aceptar, “ESTÁ PLAGADO de políticos corruptos y mercenarios ex prianistas”, que buscan a toda costa posiciones políticas, porque a eso, “toda su vida, han estado impuestos”.

PERO además, MORENA, ha dejado de ser un partido sano y de esperanza, como era el deseo el Presidente AMLO, porque fíjense bien, este organismo político, ya está en poder de contumaces políticos corruptos, como Heriberto “El Tico” Cantú, quien tras su derrota para ser Diputado Federal, superado por Salvador Rosas, “como premio de consolación”, recibió la estafeta de Delegado de Morena en aquel puerto fronterizo y si el ex Presidente Municipal CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, no es candidato a Diputado plurinominal, es porque, las autoridades de la contraloría del estado y la Federación, por las irregularidades detectadas “en sus cuentas públicas, “se le tiene en la mira”. Y por ello, su hermana CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREL, ha recibido la estafeta de candidata a legisladora plurinominal por MORENA, cuya decisión de es “una terrible ofensa política” para los auténticos militantes de Morena y eso es lo que tienen que ver Andrés Manuel y Yeidckol Polevnsky.

CANTUROSAS, “EL TICO” y toda la gama de mercenarios ex panistas, ex priistas y ex perredistas, al verse descobijados políticamente, tras la derrota de Carlos, decidieron involucrarse en MORENA y lo han conseguido y ahora, desde esa trinchera, “proyectan la batalla” para ellos verse favorecidos, porque el evidente deseo de estos políticos, “de baja calidad moral”, no es el de beneficiar a la sociedad Neolaredense, sino ayudarse ellos, como este par de presuntos amantes de lo ajeno, lo estuvieron haciendo desde la Presidencia Municipal (hay facturas de por medio), cuando esta posición política, “la tuvo en sus manos” el hoy prófugo del pueblo y de la ley Carlos Canturosas Villarreal, pues los hechos así lo describen, dada la gran gama de ilegalidades detectadas en la rendición de cuentas del ausente ex edil panista.

Y COMO Canturosas, no puede ser el operador directo, para ser abanderado a “la diputación pluri”, a través de Morena, por la lana invertida, decidió imponer a sus hermana mediante “los obvios arreglos” a los que se hace alusión de manera incisiva, cuya cuestión “es un secreto a voces”, porque, entre mismos Morenistas, aseguran que el ultra mega repudiado ex alcalde Carlos Canturosas, invirtió los 5 millones de pesos por el cargo ya destinado a Carmen Lilia, esto, por los presuntos acuerdos sostenidos con Ricardo Monreal, el que “por más que quiere lavarse las manos” y zafarse el mega escándalo en el que está involucrado por mercenario, no puede hacerlo, porque “los arreglos que hiciera” con la gavilla de políticos frívolos de aquel puerto fronterizo, fueron vociferados en plan de amenazante, por los mismos interesados, porque Monreal, “se les andaba rajando”, así lo dijeron, detalle por el cual, repito y reitero “Morena, por esto y más se ha venido desmoronando” de manera irremediable, cuya cuestión, es evidente “a todas luces”.

RECUÉRDESE que en política, “nada puede quedarse oculto” o bien “en el anonimato”, porque son tantísimos los intereses que de por medios se adquieren, de tal modo que, los actores en este tipo de mercadeos políticos, tienen que “jugarse el todo, por el todo”, con tal de apoderarse de la ubre presupuestal, como quedó probado, dados los manejos financieros irregulares, consumados por Canturosas siendo el jefe de la comuna, motivo tangible que lo tiene en el exilio, para obviamente, evitarse “la sorpresa de la voladora”, cuya orden de aprehensión, contra Canturosas, “no es por venganzas políticas”, como él y su grupo político lo aducen, para justificarse y hacerse las víctimas, pues entiéndase que “los números no mienten”, porque hay un faltante de quien sabe que tantos millones de pesos que Carlos, dejó pendientes en la rendición de sus cuentas públicas y por tanto, como es lógico, “el que la hace por ley, la tiene que pagar”. ¿o no?.

Y PESE A la ola de corrupción que envuelve a Carlos Canturosas y su grupo de compadres, amigos y cuatachos, en MORENA, por conducto del Presidente del Sendo RICARDO MONREAL ÁVILA, del suplente de éste, Alejandro Rojas Díaz Durán y ahora con JOSÉ ANTONIO LEAL DORIA, se aprovechan los espacios a cargos de elección (de mayoría) y plurinominales, para los referidos sujetos de marras, “intentar volver por sus fueros”, en cuyo detalle se vislumbran dos interrogantes mega interesantes:

LA PRIMERA: ¿sabrá el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, lo que se ha venido haciendo o desarrollando en el partido que él fundó?. Y por el cual finalmente llegó ¿a su anhelo político?.

Y LA SEGUNDA, ¿Acaso la cúpula nacional de MORENA, desconoce “los tejes manejes” de la gavilla de bandoleros y mercenarios políticos ex panistas como lo son el ex alcalde Carlos Canturosas Villarreal, el Tico Cantú y el también ex perredista José Antonio Leal Doria?.

Y SI ESTO de que son mercenarios, Canturosas y socios fuese mentira, en las contralorías del Estado como en la misma Federación, repito, podrán encontrarse las irregularidades financieras del ex Presidente Municipal de Nuevo Laredo. Esto, por aquello de que se tenga duda de lo que se ha venido señalando sin cortapisas, ni tapujos entre la gente de aquel puerto fronterizo, por cuyo motivo “al grupo del ex edil Neolaredense, se les vomita”, porque se fueron ultra forrados de lana que debió hacerse llegar al pueblo en obras de bienestar social y no lo hicieron para ellos favorecerse. Y sino pues “el tiempo”, para esta clase de atrocidades o atracos financieros, “es el que siempre da la razón”. Porque repito y reitero: “los números no mienten”. ¿Verdad?.

ESPERANDO finalmente los inconformes Morenistas, si el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, en un marco de justicia y respeto a los estatutos del partido, despojará o no a Carmen Lilia Canturosas Villarreal y a José Antonio leal Doria de las ya mencionadas posiciones plurinominales, cuya decisión tendrá que definirse en los próximos días.

Por hoy es todo y hasta mañana.

