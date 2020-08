DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Verdaderos morenistas “desentierran el hacha de guerra”

EN MORENA Tamaulipas, los verdaderos morenistas, aquellos que se la jugaron con LOPEZ OBRADOR, han llamado a “desenterrar el hacha de guerra” para frenar las intenciones de aquellos “CHAPULINES” provenientes del PRI, PAN, PRD y demás partidos políticos, que ya se andan lamiendo los bigotes para agandallar las candidaturas del próximo año.

El llamado es para aquellos morenistas de cepa, de registro, que anduvieron en las buenas y en las malas con ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, que sufrieron humillaciones, veto, que se asolearon, que sudaron la camiseta, que lloraron cuando su líder perdió y que sonrieron cuando ganó.

Esos verdaderos morenistas quieren hacer un frente, con el propósito de evitar que una vez más, esos “CHAPULINES” les agandallen las candidaturas y lleven nuevamente a la derrota al partido.

Y es que, en todo Tamaulipas, todos aquellos ex priístas, ex panistas, ex perredistas, ex petistas y demás, que se hicieron ricos con esos partidos, y que no dudaron en saltar a MORENA cuando vieron que LOPEZ OBRADOR ganara la Presidencia de la República, ya andan en plena pre campaña, bien apuntados, llamando a los ciudadanos a apoyarlos, diciendo que ellos son la mejor opción para MORENA, a pesar que apenas hace unos años, aborrecían al partido del PEJE.

Esperemos que en esta ocasión los verdaderos morenistas tengan los suficientes…, para evitar que les den agandalle, ellos tienen el control, ellos son los que están registrados, los “CHAPULINES”, no registro tienen, por lo cual no tienen ni voz ni voto.

Insisto, esperemos que los verdaderos morenistas tengan los suficientes tamaños para evitar que los usurpadores les vuelvan a ganar las candidaturas, porque si se las agandallan, entonces quiere decir que para su partido son un cero a la izquierda y nada tienen que estar haciendo ahí.

IMELDA SANMIGUEL, LA PANISTA QUE MAS APOYA

Hablando de mujeres panistas, debemos de reconocer el trabajo que está realizando la diputada panista, IMELDA SANMIGUEL, quien ha logrado implementar varios programas para apoyar a los ciudadanos que sufren los efectos de la pandemia y a su vez para crear programas en redes sociales que son de gran apoyo para que las familias tengan algo de entretenimiento.

IMELDA ha estado apoyando a los hospitales, cada semana acude a llevar insumos médicos y comida, para motivar a esos grandes héroes que todos los días luchan contra el COVID19.

No hay día que no haya una actividad en las colonias, llevando despensas, o en redes sociales con esos programas tan nutridos, con personajes de talla internacional que llevan mensajes de motivación y alivio a los neolaredenses que tienen que quedarse en casa para evitar contagios.

Y no solo, eso, la diputada también usa las redes sociales para realizar rifas y loterías.

Un aplauso para IMELDA SANMIGUEL, quien se ha estado portando a la altura de un servidor que ve por su gente.

CUMPLE RIVAS CON ENTREGA DE TABLETS A HOSPITALES

El Presidente de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS, sigue firme en su compromiso de ver por la salud de los neolaredenses.

Todos sabemos el calvario que sufren las familias que tiene familiares enfermos por COVID19 en los hospitales, al ser difícil pasar a verlos o saber de su situación.

Por esa razón, ENRIQUE RIVAS, tomó la decisión de dotar con tabletas a los hospitales, para que así, desde el teléfono celular, los familiares puedan hablar con el paciente y saber de su situación en tiempo de real.

Sin duda esta es una buena acción, sabemos que los de enfrente criticarán que solo son simples tablets, pero el beneficio que tendrán para aliviar el dolor de las familias será mucho, pues en muchas ocasiones los familiares caen en depresión, en angustia por no saber las condiciones en que está siendo tratado el paciente dentro del hospital.

Las tablets fueron donadas al Hospital General, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que puedan comunicarse con ellos a través de videollamadas

SERGIO OJEDA, POR LA GENTE QUE LO NECESITA

En MORENA, quien no para llevando apoyos a los ciudadanos, es el regidor SERGIO OJEDA, al cual todos los días se le ve en las diferentes colonias.

El regidor trae bien puesta la camiseta morenista, y a pesar de los riesgos de contagio que hay en Nuevo Laredo, prefiere andar en la calle tratando de abarcar lo que más que pueda con apoyos para los neolaredenses.

“Trabajando por nuestra ciudad y por la gente que lo necesita”, es el lema de SERGIO OJEDA, que prefiere no recibir las gracias, al contrario, él da las gracias a las familias por recibirlo y recibir la ayuda que les otorga.

Sin duda, aplausos para SERGIO OJEDA, muchos dicen que hace todo eso porque quiere ser candidato el próximo año, pero sinceramente, si todos los que quieren ser candidatos, anduvieran en las colonias ayudando en esta pandemia, como lo hace el regidor morenista, todos les estuviéramos aplaudiendo… ¿Qué no? NOS LEEMOS.

