“VIABLES ABANDERADOS A ALCALDES Y DIPUTADOS”

X.-Chuma Moreno por Reynosa, Yahleel por Laredo y Chucho Nader por Tampico

AUNQUE oficialmente, “aún, no hay nada para nadie”, hasta que esto lo formalicen los Partidos políticos, en base a los protocolos o procesos internos, “ya han surgido los nombres de viables prospectos” a los cargos para alcaldías, diputaciones locales y federales, tema que se antoja ultra mega interesante, porque mantiene a todo mundo bajo una clara expectación política, “debido a que, ya falta poco” para que cada uno de los organismos políticos, lancen a la luz pública la lista de nombres de “quienes irán a la elección del próximo 6 de junio”, motivo por el que, en este momento hay “los estira y afloja” entre quienes se encuentran en los escenarios partidistas.

POR EJEMPLO en Nuevo Laredo, “la tierra de Enrique Rivas Cuéllar”, como ya es del dominio público, en las filas del PAN, evidentemente, se cita que Yahleel Abalada Carmona sería postulada por “la ola azul” para que vaya en pos de la alcaldía, en tanto que el alcalde Rivas Cuéllar, iría por la Diputación de Representación proporcional y de quien diremos podría convertirse en el futuro Jefe de la Junta de Coordinación Política el Congreso de Tamaulipas, mientras que la Diputada Imelda San Miguel, va por la reelección y a igual posición el Diputado Félix “El Moyo” García y Salvador Rosas a reelegirse por la Diputación Federal en el Primer Distrito del Estado.

ALLÁ MISMO en Nuevo Laredo, se vaticina que por el PRI para la Presidencia Municipal, se cita a la ex delegada del Infonavit Cristabel Zamora y Jesús Valdez Zermeño regidor y líder tricolor en aquel puerto, iría como candidato a diputado local por el segundo Distrito y por el primero va la reconocida activista y operadora política Leticia Barrera. Mientras que por el partido Morena iría por la alcaldía la ex panista Carmen Lilia Canturosas Villarreal, apuntándose que el hermano de ésta, Carlos Canturosas, quién tiene pendientes con la ley, “por desfalcos millonarios”, pretenden ubicarlo en Morena como abanderado a Diputado Federal, será o no cierto, pero eso es lo que en aquella ventana internacional se comenta en favor del “presunto delincuente de cuello blanco”.

POR EL RUMBO de MATAMOROS en pos de la Presidencia Municipal por el PAN, va la actual Diputada Local Ibeth Bermea, mientras que para las diputaciones locales repite Héctor Escobar y va también Daniel Sampayo y una hija del ex diputado Ramiro Salazar, pero no es la ex alcaldesa Leticia Salazar, sino “una de las cuatas”, cuyo nombre de momento se nos escapa de la memoria, apuntándose que por MC va para alcalde en Matamoros un tal Abelardo Ruiz García y como candidato independiente Raúl César González García.

POR EL PARTIDO Morena para la alcaldía de Matamoros, repite el actual edil Mario Alberto López Hernández y para la Diputación Federal bajo las siglas del Pes-Morena Adriana Lozano Rodríguez. Y por el PRI, se cita que el Notario Público y ex diputado Federal Pedro Luis Coronado “Peluco”, buscará la Presidencia Municipal. Y para las diputaciones locales bajo las siglas tricolores van Alán García, Juan José Camorlinga y “un pastor evangélico” de nombre Víctor Ríos, cuya cuestión a mi juicio se antoja interesante, porque hasta gentes de “la grey religiosa”, ya están incrustados en la política matamorense”.

EN REYNOSA, se cita que el actual Gerente General de COMAPA Jesús María Moreno Ibarra “Chuma”, es quien bajo el abanderamiento del PAN, irá por la Presidencia Municipal, mientras que la actual alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, por la Diputación Federal por el Distrito IX y los diputados Javier Garza de Coss y Mario Alberto Lara Bazaldúa, van por la reelección. Mientras que por el PRI se menciona a Benito Sáenz Barella por la alcaldía y por las diputaciones locales irían “el Chavo del ocho” Gustavo Rico de Saro por el Distrito IV, Myriam Judith Cruz Gallegos por el Quinto, Adela Morena Lucio por el sexto y Jesús Jaime Carranza por el séptimo distrito.

MIENTRAS que por el Partido Morena en Reynosa, se vaticinó de última hora que en pos de la alcaldía iría “el bueno para nada” Armando Zertuche Zuani, pero mismos Morenos negaron esa posibilidad, apuntándose que “ni Rigo Ramos, seria prospecto a esa posición” por sus negros antecedentes, mencionando como viable abanderado Moreno a la alcaldía de Reynosa al Lic. Marcelo Olán Mendoza, pero esto ha quedado inconcluso y para los próximos días, Morena definirá a sus candidatos ya oficialmente a la Presidencia Municipal y a las diputaciones locales.

EN CIUDAD Victoria por el PAN, para la Presidencia Municipal irá la actual Diputada “con licencia” y alcaldesa en funciones o interina Pilar Gómez Leal, de quien diremos ha venido trabajando a todo galope, echándole muchas ganas a la tarea de servicio público para bien de los victorenses, citándose que para una de las diputaciones locales, reaparecerá “con etiqueta azul” el ex Presidente Municipal Oscar Almaraz Smer y por la Diputación Federal repetirá Mario Alberto Ramos Tamez.

EN TAMPICO, quien va sin baranda y sin objeciones de por medio en pos de la reelección a la Presidencia Municipal del puerto, es el panista y empresario alcalde Jesús “Chucho” Nader, quien por su arduo e incesante trabajo a través de los programas “Diciendo y Haciendo y el de “Tampico Brilla”, mantiene una sólida posición política, por el acercamiento diario con la gente de todos los estratos sociales, atendiendo a todos por igual, quien llevará como compañeros de formula al Diputado Mon Marón y a Rosa María González, como abanderada a la Diputación Federal y Nora Gómez por el Distrito centro de Tampico.

CON RESPECTO al municipio de Altamira quien buscará por el PAN la Presidencia Municipal, “es el hijo del pueblo” Ciro Hernández Arteaga, un prospecto político de muy altos vuelos y de “gran peso popular”, porque la gente “lo ve con muy buenos ojo” y además tiene mucho carisma entre la población Altamirense. Y quien irá por la diputación local es la actual alcaldesa Alma Laura Amparan en el Distrito XVIII y Elizabeth Humphrey Oelmeyer por el Distrito XIX. Y por la Diputación Federal (Altamira-Madero) “por la ola azul” va el petrolero y actual Diputado Local Joaquín Hernández Correa “el Joaco”. Y por Morena para la alcaldía se mencionan al matamorense Pedro Carrillo Estrada y Armando Martínez Manríquez.

POR MADERO en las filas del PAN en pos de la Presidencia Municipal va Jaime Turrubiates Solís y Carlos Fernández Altamirano, irá por la Diputación Local del Distrito XX. Y por Morena va por la reelección a la alcaldía de Madero Adrián Oseguera Kernión, apuntándose que por el municipio de Aldama, se cita como abanderado del PAN a la Presidencia Municipal al Dr. Alejandro García Barrientos, actual sub secretario de salud en Estado. Así es que no pierdan de vista a todos los referidos y mencionados prospectos a cargos de elección popular porque de entre ellos, en breve, “saldrá la lista a alcaldes, diputados locales y federales”.

