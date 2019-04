David Ed Castellanos Terán

¿Víctima o victimario?

Con el perdón por delante hacia los magistrados, sin rencor y libre de culpa; bajo el manto reconciliador del creador e incluso, aún con la fe puesta en el sistema de impartición de justicia mexicana, Jorge “F” esposo de la española asesinada en Tamaulipas, habló a través de las redes sociales solicitando a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), lo absuelva de la sentencia y al Tribunal Judicial del Estado de Tamaulipas, revise su caso para que no lo acusen de feminicidio, señalando directamente a los grupos criminales que sobresaltan a México con su violencia, de haberle arrebatado a su amada esposa y madre de su hijo.

, misma plataforma en la que están solicitando firmas para buscar la libertad del ahora cristiano, criminólogo de profesión; encarcelado desde 2018 y escucha el pasado 10 de enero de 2019, a 47 años de prisión por delito de feminicidio.

Con un “nuevo corazón”, luego de que fue encarcelado, Jorge en ese audio presuntamente grabado un día antes de que le dictaran sentencia, se manifiesta sin odio o rencor hacia los magistrados, por lo contrario, dice que los tiene en sus oraciones porque en su ser no existe la palabra venganza, y que ha aprendido mucho estando privado de su libertad.

El 30 de agosto de 2017, Fiscales y un juez de Tamaulipas vincularon a proceso por homicidio al esposo de Ma. del Pilar Garrido, secuestrada y asesinada, sustentándose en premisas y suposiciones tendenciosas, débiles e improcedentes, omisiones y perjurio; esto desde la óptica de los defensores del profesor y criminólogo tamaulipeco, quien ahora dice estar en Cristo, a quien entregó su dolor, su carga y trabajo para recibir paz, bondad, amor, mansedumbre, templanza y paciencia para sobrevivir a su proceso; una situación que lo hace reventar en llanto durante la grabación al recordar el amor incondicional a su esposa Pilar.

El implicado; sus familiares, amigos y representantes legales han recurrido a todas las instancias para demostrar la inocencia de un hombre que se dice valiente y esforzado, “pero no soy un mentiroso fiscal”, declaró en la grabación difundida a través de internet, y en donde él mismo subraya que no estudió criminología para hacer el mal, que durante los 11 años que trabajó para la Secretaría de Seguridad Pública, tanto del Estado de Nuevo León, como de Tamaulipas, dice haber usado sus conocimientos para evitar y prevenir el delito, impedir precisamente los hechos que hoy lo tienen involucrado; agrega que usará sus conocimientos para que haya justicia en su caso, para los tamaulipecos y si Dios se lo permite en todo México, hasta donde se lo permita el supremo.

El asunto según la familia de Jorge, se volvió mediático debido a la presión ejercida por el gobierno Español, presión que según Jorge, en el ya mencionado audio, los hace descartar e ignorar otras líneas de investigación, incluso no acceden a ver su verdad, realidad que señala invadido por la desesperación que a Pilar Garrido se la quitaron de las manos un grupo de delincuentes, recrimina a la autoridad investigadora local haber mirado hacia otro lado en las indagatorias sin que él identifique el porqué de ese actuar jurídico.

El audio que se subió a internet el sábado 27 de abril de 2019, exactamente a dos meses y cinco días de cumplirse dos años puntuales del asesinato de la española Pilar Garrido, en un paraje del estado de Tamaulipas, tiene una duración de 19 minutos, muestra la voz de un hombre que habla de las crisis por la que pasan los matrimonios; el sistema de impartición de justicia y el cómo puede acercarse el hombre a Dios, en la mayoría de las veces estando en el fondo, cuando se adolecen situaciones sin remedio, pero con insistente intención de que este caso sea el parteaguas para que el Sistema Judicial de Enjuiciamiento, no cometa más errores, porque las líneas de investigación siempre son múltiples, exhorta a que no se vayan por la más sencilla o por la que los mandos superiores dicten, porque entonces vienen las equivocaciones; surgimiento de de presos políticos, casos de encarcelados de conciencia e incluso hasta los delitos fabricados.

