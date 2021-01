            < Victorenses responden favorablemente a Pilar

PRESENCIA

1.- Uno de los muchos problemas que sustentan los ayuntamientos no sólo de Tamaulipas, sino del país, es el déficit en la cobranza del impuesto predial. Vale la pena examinar por qué y en qué sectores es baja la recaudación para dictar medidas correctivas. La política complaciente (en otras épocas) de otros niveles de gobierno (federal y estatal) propiciaron que los alcaldes no se interesaran en examinar el problema, hoy ya no fluyen los recursos de la Federación a los gobiernos estatales y municipales, por lo que es importante hacer eficiente la cobranza de este impuesto, principal fuente de ingresos del municipio.

En Cd. Victoria la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal informó que hasta el día 12 de enero se habían logrado captar 8.3 millones de pesos, y a los estímulos tradicionales como son descuentos durante enero, febrero y marzo, un seguro contra incendio por 100 mil pesos, ahora anunció que las colonias que más aporten serán objeto de la atención de su gobierno, dicho en otras palabras esos sectores tendrán prioridad en la realización de obras y servicios.

Por lo pronto los 8 millones 300 mil pesos recaudados en los primeros doce días del año es una buena respuesta, es una reacción que confirma aprobación al trabajo que viene realizando la alcaldesa, los ediles y su equipo. Hay una redirección de la institución, de eso no hay duda y se plasma en resultados.

Resultados se traducen en la respuesta ciudadana, ahora es el predial, pero a partir de la 6ª semana de gobierno, María del Pilar ha expresado que percibió un cambio de ambiente en la ciudad, desde los recordatorios de progenitora hasta la palabra gracias y hay quienes desde un vehículo le gritan “lo estás haciendo muy bien”.

2.- Esta tarde de jueves en entrevista que circula en YouTube, Pilar se proyectó sin lugar a dudas como un ente político, entendiendo esto como la capacidad para priorizar los temas públicos y atenderlos; la facilidad de interlocución con los victorenses; asimismo la sensibilidad para escuchar y sobre todo “responder con la verdad”. Lo entrecomillamos porque ella manifiesta que cuando algo no está en su mano resolverlo, “lo dice y explica los motivos y la gente entiende”.

Esta entrevista de media hora proyecta el crecimiento personal que ha logrado Pilar en estos tres meses y medio al frente de un “problemón”, todos calificaron el momento de su arribo a la Presidencia Municipal como “sacarse la rifa del tigre”, quizá hubo quienes pensaron que no sabría qué hacer con el felino, pero no fue así, supo cómo enfrentarlo y subsanar las urgencias en servicios básicos que ahogaban a la ciudad, el caso específico de la basura, el alumbrado y el bacheo, estos dos últimos aun presentes, pero los habitantes de esta capital observan que se está trabajando.

“No espero las mediciones de Obras Públicas o de los servicios de Limpieza y Alumbrado, la gente me da el reporte”. Y es que Pilar no está encerrada en su despacho del 17 Hidalgo, ella anda en la calle y tiene información de primera mano en voz de los ciudadanos, ellos le dicen lo que falta y lo que se ha hecho.

Gómez Leal se ve en la boleta electoral dijo a su entrevistado, porque es su momento, aunque no está definido que candidatura tendrá, lo mismo puede ser para la Presidencia Municipal que para una diputación federal o local, tampoco sabe por ahora quienes serán sus compañeros de fórmula, eso lo definirá su partido Acción Nacional en su momento.

Cuando le refieren la posibilidad de Oscar Almaraz, que como Usted sabe ha estado en el comentario informal como posible candidato del PAN, ella manifiesta que lo respeta como político y reconoce su desempeño como alcalde.

También a pregunta del entrevistador, habló de Arturo Soto, otro elemento que se candidatea para la diputación federal por el 5º Distrito, pero al igual que Oscar es una opción.

En otra parte de la entrevista expresa, “me apasiona lo que hago, desde el arranque fue un reto”. ¿Estás en campaña? y responde si, “la campaña para rescatar a Victoria” y en ello muchos victorenses me apoyan, con trabajo o me han ofrecido su maquinaria sin ningún interés.

¿Te ves como candidata? Claro, “si tengo una buena medición como alcaldesa, seré candidata” donde me pongan, con esto deja claro que no está obsesionada por repetir en la alcaldía.

Sobre los ataques que ha sufrido los aclara, le adjudican obras a su esposo que no son del municipio y que se dieron incluso en otro momento, las fotos tramadas para presentar cosas que no son, sobre el vehículo supuestamente blindado que le adjudican, explica que primeramente ella se maneja en un vehículo de su propiedad adquirido dos años atrás y no está blindado, porque considera que eso no es necesario, no lo fue ni antes, ni ahora.

Los golpes asestados a Pilar son producto de ser una carta competitiva electoralmente hablando, “cuando no te alcanzo te bajo”, es un principio de la psicología social en este caso con fines electorales.

A sus competidores no les ha resultado suficiente la bandera del exalcalde incómodo, entre más señalen los vacíos de Xicoténcatl González Uresti, más competitiva se ve la actuación de Pilar. Le viene como anillo al dedo la frase popular, “golpe que no mata, te fortalece”.

Son 33 minutos de charla con Pilar Gómez en un diálogo muy bien llevado, sin cortes, eso refleja de alguna manera la naturaleza de ella como persona, como piensa, como actúa, que opina de otros políticos locales, entre otras cosas.