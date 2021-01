LETRAS PROHIBIDAS

Victoria, ¿candidatura de trámite?

Clemente Zapata M.

Compite ilusionado

y su meta es ganar;

dice “no se va a rajar”,

¿está todo arreglado…?

El PRI su gallo presenta

van buscando Alcaldía,

es la “nueva” cofradía

que a Montoya alienta…

Todos sabemos que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde hace varios ayeres, tiene muchas fisuras por donde se le han ido fugando importantes cuadros.

Tras perder la gubernatura tamaulipeca, en 2016, se corrió el velo del telón y se reveló el PRI en su justa realidad: un partido que sólo beneficiaba a una camada sexenal y que al perder su “atractivo”, como eran el poder y los recursos ilimitados, muchos cuadros decidieron emigrar.

Los pastos fértiles del Partido Acción Nacional y del Movimiento de Regeneración Nacional, ahora son demasiado atractivos para ignorarlos; por ello cantidad y “calidad” de cuadros tricolores aprovecharon “el viaje” y emigraron.

Lo vivido en el seno del PRI tamaulipeco, en su sede, con el registro de ALEJANDRO MONTOYA LOZANO, como precandidato a la Alcaldía de Victoria, confirma el “vacío” y desánimo que priva en ese partido.

Es cierto, la pandemia y la crisis económica que se vive, no sólo en la entidad y en México, sino a nivel mundial, son causas preponderantes para que los actos proselitistas ya no luzcan como antes.

Además, el “desabrido” registro de quien fuera regidor y Alcalde suplente, MONTOYA LOZANO, evidencia que los “peces grandes” prefirieron no salir y quedarse hasta que los tiempos cambien.

Sin demeritar a quien se perfila como candidato a la Alcaldía de Victoria, que sin duda entra ilusionado a esta justa electoral, había mejores cuadros, con más trabajo y, todavía, mejor posicionados al estar vigentes dentro y fuera del tricolor.

Allí está el ex diputado local CARLOS MORRIS TORRE, quien echó a andar una maquinaria de posicionamiento al interior del PRI y quien, hasta hace unas semanas, lo presumían “muy gallo” para la Alcaldía; pero el “gran poder” le quitó las ganas.

Ni qué decir de la diputada federal plurinominal, MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN, quien también se “vendía” como una carta fuerte del poder femenino dentro del PRI; pero siempre no.

Lógico, ÓSCAR ALMARAZ SMER, quien ahora vive en el “limbo político”, porque aunque trasciende que será candidato panista, el hecho de no hacerlo oficial lo ubican todavía como tricolor.

También se podría mencionar al ex alcalde y ex diputado local, ALEJANDRO ETIENNE LLANO, que terminó por dejar los rayones cuando se le mencionaba como prospecto a la Alcaldía.

En síntesis, que MONTOYA LOZANO, quien todavía estaba en la “cantera” del PRI, se le haya enviado a competir resume cuatro puntos importantes.

(1) Los pocos grupos políticos al interior del PRI, entendieron que son “tiempos de guardarse”, aunque todavía no se vive la “Semana Santa” a plenitud.

(2) Varios de esos grupos presumirán su lealtad tricolor, mientras con disimulo operarán bajo la mesa para ÓSCAR ALMARAZ SMER, cuando se “haga panista” y el “proyecto 2022” inicie.

(3) Son tiempos en donde no vale la pena usar el parque en “batallas perdidas” porque la llave presupuestal desde hace mucho que fue cerrada para ellos… y…

(4) Ahora, en este PRI de ÉDGAR MELHEN, son tiempos de enviar a la batalla electoral a la “cantera”, cuando en el pasado eran los generales quienes competían y, por ello, se presentó una candidatura de trámite para Victoria… Pendientes…

~~PRIVILEGIARÁ RIVAS LA OBRA.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, anticipó que este año, dentro del presupuesto se privilegiará la inversión en el rubro de infraestructura vial, redes de agua potable, drenaje sanitario y alumbrado público. Se tiene contemplado que para inicios de febrero, arranque los proyectos de construcción que integran el Plan de Obra Pública 2021, pues en estos momentos están en proceso de licitación. El alcalde RIVAS destacó que el Plan de Obra está dividido en 25 rubros donde se invertirán 782 millones 157 mil 325 pesos y de esta cifra el 85 por ciento se destinará a mejorar la infraestructura vial.

~~REHABILITA PILAR 13 VIALIDADES.- La alcaldesa de Victoria, PILAR GÓMEZ, mantiene un programa de mantenimiento de la superficie asfáltica e imagen urbana en las principales vialidades de la Capital. En las primeras tres semanas del año, se han rehabilitado 19 mil 178 metros lineales en 13 vialidades importantes como Fidel Velázquez, Carrera Torres, Eje Vial, Democracia, Naciones Unidas, Treviño Zapata, Zeferino Fajardo entre otros. Además, se realizaron trabajos de limpieza, jardinería, retiro se azolve y pintura en cordones y señalización horizontal en 31 avenidas y calles como Bulevar Tamaulipas, Naciones Unidas, Avenida del Estudiante, 16 de Septiembre , Los Almendros, Michoacán, Treviño Zapata entre otras.

~~LOS ENTRETELONES

++CUENTAN QUE… Dentro de unos días, el “árbol” de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aquí en Tamaulipas, será sacudido con fuerza… Cuentan que cuentan que ARIEL GÁMEZ CRUZ, como Delegado, está en la “cuerda floja” y sus tiempos podrían llegar a su fin en el mes de febrero… También cuentan que el Delegado del Issste en la entidad no sería el único al que se le aplique la guillotina, pues con él también saldrían otros personajes, aunque eso sí, ya se mueven con sus “padrinos” para impedir que sean “destetados” de la sabrosa ubre presupuestal… Peeeeroooo, todavía no está dicha la última palabra y el tironeo sigue… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Aunque ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO es considerado el “rey del voto verde” en el Distrito 05, donde el voto rural de Hidalgo, San Carlos, Villagrán y Mainero lo tienen en alta estima, lo cierto que en Victoria la cosa se le complica al priista… Cuentan que cuentan que a ras de piso, sólo en Victoria las cosas ya las tiene complicadas ENRIQUE CÁRDENAS, pues son más los votos que él arrimaría a la fórmula formada con ALEJANDRO MONTOYA, MARISELA GUAJARDO y ELY FILIZOLA, que al revés… También cuentan que en pesos y centavos, para invertir, los cuatro ni morral cargan; además, si la idea es hacer campaña en redes sociales, la zona rural, el voto verde, no está muy a tono con la tecnología aunque se insista que sí… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… Quien está teniendo sentimientos encontrados es CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, pues aunque le metieron mucho “fertilizante”, sus planes de ser candidato a la Alcaldía de Madero, por el PAN, simplemente no dieron fruto… Cuentan que cuentan que el joven cuadro azul, ya se presumía candidato y hasta aseguraba que ganaría, pero la realidad le golpeó severamente el rostro con la puerta, por lo que se tendrá que conformar con la candidatura a una diputación local, la 20, y esperar que el “punch” de JAIME TURRUBIATES, que sí será candidato a la Alcaldía de Madero, le consiga el triunfo… ¡Qué gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… Tremendo error está cometiendo lo que queda del ex alcalde de Villa de Casas, ARTURO BARRÓN PERALES, ahora que intenta darle patadas al pesebre, al presentar su renuncia al Partido Acción Nacional, precisamente ahora que se están dando los registros de aspirantes… Cuentan que cuentan que la molestia de BARRÓN no es en sí que OLGA HERNÁNDEZ ÁVALOS se haya registrado por el PAN para la Alcaldía y menos los padrinos de “dudosa” reputación que la apoyan, pues lo que realmente molestó a BARRÓN, es que no le dieron jugada… También cuentan que a BARRÓN ya se le olvidó toda la “jugosa jugada” que le permitieron cuando fue Alcalde o si lo recuerda simplemente no llenó… ¡Ah canijo!

Gracias… Nos leemos hasta mañana

Comentarios a: [email protected]