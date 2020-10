CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Victoria del pueblo…

Dos años después y por la presión del pueblo de Victoria se ha obligado a solicitar licencia al alcalde Xicoténcatl González Uresti, un hombre que hizo más payasadas que obra pública, que presuntamente robó mucho más de lo que pudo invertir en beneficio de la gente.

Era, desde luego, una urgencia que se fuera, quienes lo conocen dicen que vivía en la borrachera y no era sano para esta ciudad su permanencia, el odio hacía su persona estaba a punto de provocar manifestaciones graves.

Se hizo algo que era necesario, correr a Xico y como se merecería, ahora, él o la que quede de alcalde sustituto tendrá el doble de trabajo, el primero juntar papelitos para ver a quien pagará los platos rotos, a quien tendrán que meter a la cárcel porque no se merecen que nadamás se vayan después de todo el desgarriate que dejaron, la otra parte del trabajo será planear, coordinarse con todos los niveles de gobierno, principalmente con el estatal y redoblar esfuerzos para sacar adelante lo inconcluso o, mejor dicho, hacer lo que se dejó de hacer.

La verdad es que el alcalde saliente no merece ninguna consideración, él que se haya negociado con él para que se fuera, aunque lo parezca no lo es, hace menos daño a donde llegó en el entendido de que en eso si esta preparado, en la salud y, además, eso no lo exime de que si le encuentran pruebas lo metan al bote o metan a la cárcel a quien sea necesario.

Lo demás, ya lo dijo el segundo síndico, Luis Torre Aliyan en la sesión donde solicitó licencia al cargo y a la cual ni siquiera se presentó Xico.

“Que esa silla este vacía (la del presidente municipal) es un descaro, (Xico) descaradamente mintió, descaradamente robó, descaradamente traicionó al pueblo victorense y se va sin dar la cara, por la puerta de atrás

“De la misma forma que pidió la confianza de la gente en campaña ahora nos debe una explicación, por qué se va, por qué hoy, lo renunciaron, qué situación tan grave le impide terminar su mandato

“Que se vaya González Uresti, al pueblo les asiste la razón porque fue un desgobierno, una administración municipal fallida, me sumó a la petición de que se vaya, pero no de esta forma cobarde y ruin, nos robaron la esperanza, nos robaron la tranquilidad, nos robaron hasta el presupuesto y eso no se le debe permitir”.

Por lo demás veremos quien lo sustituya, que la legalidad prevalezca y sean las autoridades correspondientes quienes definan el rumbo de Victoria, una cosa queda segura, llegue quien llegue nos va a ir mejor, habrá más esperanza de que las cosas se hagan bien, quien ocupe ese cargo no será un payaso más sino una persona que se verá obligada a trabajar porque de lo contrario le puede pasar lo mismo que a quien ayer se fue con la cola entre las patas.

La situación de Victoria se repite en muchos municipios, en la gran mayoría la gente no está contenta, sirva el ejemplo de Xico, la Victoria del pueblo, para que todos comiencen a aplicarse, ahora que han visto las barbas del vecino caer que pongan las propias a remojar.

VACUNAN CONTRA LA INFLUENZA PARA PREVENIR CAOS… Ante la proximidad de una temporada invernal atípica, en la que se prevé la co-circulación de los virus SARS-COV2 que provoca el COVID-19 y el de la influenza, el gobierno de Tamaulipas se convirtió hoy en el primero en todo el país en activar la campaña intensiva de vacunación antiinfluenza 2020.

Con una meta sectorial de 961 mil dosis aplicadas a la población vulnerable del 15 de octubre al 31 de diciembre, el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca puso en marcha la jornada que dio inicio con la inmunización al 100 por ciento del personal de todas las instituciones que conforman el sector salud.

“En Tamaulipas, el cuidado de la vida y la salud son prioridades, protegerlos corresponde tanto a la sociedad, como el Gobierno y muy especialmente en estos momentos que estamos atravesando por la pandemia del COVID”, dijo.

Ante la presidenta del sistema DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca; la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa y representantes de instituciones como el IMSS, ISSSTE y Cruz Roja, el mandatario estatal pidió redoblar esfuerzos y aportar cada quien la parte que nos corresponde.

Convocó a la población a sumarse, dimensionar, identificar y prevenir ambas enfermedades para evitar la saturación del sistema estatal de salud.

Se protegerá a los niños y niñas de 6 a 59 meses y adultos mayores de 60 años de edad (grupo blanco); así como a embarazadas, personas con diabetes no controlada, problemas renales crónicos, obesidad grave, enfermedades respiratorias o del corazón graves, cáncer, VIH (grupos de riesgo).

Se reiteró el llamado a reforzar las medidas de protección sanitaria como el lavado frecuente de manos, respetar la sana distancia, evitar salidas innecesarias, no saludar de mano, abrazo o beso y utilizar cubrebocas en todos los espacios públicos.

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa que puede confundirse con el resfriado común y otras enfermedades como el COVID-19, cualquier persona puede enfermarse, pero son los grupos de riesgo los que pueden complicar su evolución o derivar en fallecimientos.

VINCULA LA UAT AL EMPRESARIADO… La Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Secretaría de Vinculación y la Dirección de Desarrollo Profesional, organiza la Feria Virtual de Emprendimiento UAT 2020, que se llevará a cabo durante los días 10 y 11 de noviembre.

El evento se ha dispuesto como un espacio virtual dirigido a los alumnos universitarios, exalumnos y público en general, para la presentación de ideas de negocios y proyectos en un concurso de emprendimiento, así como la exposición de empresas, conferencias y talleres. Entre las conferencias y talleres se encuentran: ¨Explorando los limites¨ por Karla Wheelock; ¨Habilidades para emprender un negocio”, por Javier Cabrero; “Vinculación y financiamiento de proyectos”, por Angélica Gómez; y la conferencia “Berry Nuts”. de Rodrigo y Jaime Martínez Sada.

También se abordará “La Innovación en el emprendimiento¨, por Francisco Barrera; y en otra participación, Gonzalo Larenas expondrá el tema “El emprendimiento social”; y la conferencia de “United Rentals”, por Baldemar Guerrero; así como el taller “Orientación al emprendimiento”, con Manuel Flores Kuri. Habrá además, paneles de empresarios, la Expo Financiamiento Tam para la reactivación económica, Networking de Alumnos UAT y empresarios ExaUAT.

La convocatoria está abierta del 28 de septiembre al 12 de octubre para lo cual los interesados en participar deberán registrarse en el sitio www.fve2020.uat.edu.mx en donde podrán consultar también los requisitos para concursar los proyectos, propuestas de negocios e ideas emprendedoras. Mayores informes también, comunicarse a la Dirección de Desarrollo Profesional de la UAT al teléfono 8343181800, Extensiones 1380 y 1381 de las 9:00 a las 14:00 horas.