CORRESPONDENCIA

Victoria en completo abandono

Por José Luis Castillo

Muy serias pero ciertas las declaraciones que hace el Ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, cuando dice que es la capital del estado, ciudad Victoria, la que enfrenta el mayor deterioro en infraestructura urbana y rural, y agregamos, hasta el distintivo de ciudad limpia y amable ha perdido.

El candidato del Partido Revolucionario institucional a la diputación federal se caracteriza por su franqueza, y de entrada refiere que después de ser uno de los mejores municipios ahora Victoria está totalmente abandonada y en ruinas, el reclamo de los habitantes en sus recorridos es generalizado y en el mismo sentido, mejora en la seguridad pública, servicios básicos, pavimentación y solución a los múltiples baches.

Enrique Cárdenas, fue presidente municipal de Victoria, sabe lo que en estos momentos le duele a la capital del Estado y a los victorenses y lo que es mejor, es de esos políticos que hacen falta, que piensan en la sociedad y en la solución a los problemas, de entrada tiene una radiografía de lo que padece este municipio que esta para llorar.

El abanderado del PRI refiere que en el resto de los municipios que integran en V distrito Electoral, el panorama que se tiene es de mejora y hasta de progreso, y el Victoria que antes deba envidia ahora da lástima.

2.-De manera que la Cámara de diputados dio el revés al Congreso de Tamaulipas y aprobó interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un controversia constitucional contra en Congreso de Tamaulipas en relación al asunto de desafuero del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Con un total de 285 votos a favor 46 abstenciones y 77 votos en contra, se da luz verde en referencia a la controversia constitucional contra el reglamento votado por los legisladores locales.

En relación al tema el primer mandatario volvió a salir al paso de estas acusaciones y dirigió un desplegado a la opinión pública en donde reitera que responderá puntualmente cada una de las acusaciones que se realizan en su contra y donde probará su absoluta inocencia.

El gobernador de Tamaulipas refiere una vez más. “No me encuentro vinculado al cártel de Sinaloa o cualquier otro, no hay corrupción en la contratación de obra pública en el Estado de Tamaulipas, no soy propietario de inmuebles que se encuentran a nombre de terceros” y precisa que es imposible defenderse de una acusación que no aporta pruebas que la sustenten, pero además reafirma el compromiso con la sociedad tamaulipeca que le refrendó su confianza y que votó a favor del proyecto que hoy encabeza, por lo cual acreditará cabalmente su inocencia.

3.-Las autoridades educativas por fin empezaran a pagar las becas a poco más de 144 mil trabajadores y estudiantes de Tamaulipas.

El secretario general de la Sección 30, José Rigoberto Guevara Vázquez, no ceso en su gestoría para lograr que las autoridades estatales realizaran las estrategias financieras necesarias para apoyar a los trabajadores y a sus hijos, con el programa de becas en donde también tuvo mucho que ver Carlos Huerta Vargas, responsable de la Secretaria de Becas y Promociones económicas en la sección 30.

Los recursos empiezan a ser dispersados por todo el estado y a partir del lunes por fin se pagan de entrada en lo que se refiere a las renovación lo correspondiente a cinco meses, madres solteras se hará un pago único, además de capacidades diferentes 2019-2020, pago único, cuyo monto en lo general es de los 14 millones 208 mil 750 pesos.

4.- Y para salir vaya que están de a peso las apuestas en relación a quien encabezará el proyecto de MORENA la presidencia Municipal de Victoria, Eduardo Gattás y Luis Torre encabezan la lista, mientras el alcalde Mario López sigue firme en Matamoros, en Reynosa Carlos Víctor Peña Ortiz, el Makito, pretende arrebatarle la nominación a, legislador con licencia Rigo Ramos, Madero, sigue sin cambios con el gobernable Adrián Oseguera, mientras que Carmen Lilia Canturosas Villarreal, sigue encabezando las preferencias en Nuevo Laredo.

Mi contacto [email protected] y [email protected]