PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< A Xico, le tocó bailar con la más fea

< Viene el Presidente AMLO a Tamaulipas

< Otro revés para la alcaldesa de Reynosa

1.- El rumor es estudiado por la ciencia de la comunicación. Especialistas establecen que es similar a una termita, capaz de derrumbar grandes edificios construidos con las mejores técnicas de ingeniería. Por eso es importante aclararlos, acallarlos, explicar la inconsistencia de su origen, terminar con ellos antes de que estos echen abajo lo que se convirtió en su blanco de atención.

Un ejemplo lo tenemos en el PRI. Tanto se ha hablado de que el Tricolor está quebrado, con carencias económicas que dificultarán incluso su operación política electoral en el 2019, que fue fácil dar por cierto que no tenía lo suficiente para pagar aguinaldos, de ahí las protestas de los empleados del Comité Directivo Estatal que han estado “apanicados” desde hace algún tiempo, en espera de despidos o de otras restricciones, en este caso la gratificación navideña, que establece la ley, sin embargo resultó que no era cierto.

Reporta el PRI que presiden Yahleel Abdalá Carmona que el partido pagó 15 días a medio año y otros 15 días dentro de lo que marca la ley en diciembre. No 40 días como ellos reclamaban y lo hacían porque seguramente en tiempos de abundancia así ocurrió, pero debe haber un contrato colectivo de trabajo donde se asiente el acuerdo, porque la realidad es que obligatorios ante la autoridad laboral son únicamente 15 días.

Los empleados se aterraron porque estaban impactados por el rumor, la quiebra del patrón y el patrón no los llamó con oportunidad para explicarles a que tenían derecho conforme al contrato e informarles sus posibilidades de pago.

Muchas personas se enteraron de la primera parte de la información, es decir <que el PRI no tenía para pagar el aguinaldo> y de estos receptores, quizá no todos se enteren que si hubo cumplimiento dentro de la ley, dicho en otras palabras la imagen no siempre se reconstruye en la misma medida. Lo peor del caso es que la incapacidad económica se ligará a sus posibilidades operativas electorales y eso de alguna manera hace mella en el proyecto de 2019.

2.- Resulta que las actividades del Municipio Victorense, como el de cualquier ayuntamiento son muchas y de diversa índole, pero el comentario diario se centra en los baches.

En esas circunstancias el titular de la Dirección de Obras Públicas del Municipio, Edgar Valdez Saldívar compareció en sesión de Cabildo para informar de la rehabilitación de 37 kilómetros de calles correspondientes a 52 diferentes colonias y un ejido, acción que permitió desaparecer 3 mil 116 baches. Pero también reconoció que sólo el 10 % de las calles están en buen estado y la tercera parte de la superficie de la ciudad (el 35 %) de las vialidades necesita un programa de bacheo a profundidad.

Las dramáticas circunstancias que sufren los habitantes de la zona centro de Victoria y colonias del sur (porque las zonas residenciales del norte no tienen ese trastorno) es el producto de la gestión de las últimas 10 administraciones municipales, pero el reclamo es para la actual que tiene 80 días de ejercicio.

Tan sólo en 2004 el Municipio Victorense realizó un estudio para valorar la posible solución y se encontró que requería 40 veces el presupuesto (vigente en ese año) de obras en su totalidad, es decir sólo pavimentar, reponer pavimentos que ya no pueden ser bacheados y hacer eso en condiciones ficticias, <que no crearían núcleos poblacionales>, o sea que no hubiera nuevas demandas.

En pocas palabras se estaba dibujando un atraso de 40 años que ninguna administración ni del pasado, presente o futura va a poder solucionar. La única forma sería con recursos frescos de la federación y/o Estado.

Desde luego, igual que en el caso del PRI descrito líneas arriba, la desesperación de quienes transitan por las calles de la capital tamaulipeca, está creando un ambiente de malestar cuyo desahogo está en los “memes”, en los comentarios de café o en la apertura de programas radiales, que es un grito de auxilio, ese es el capítulo que en suerte, le tocó protagonizar al alcalde Xicoténcatl González Uresti

Creemos que sin embargo hay un paliativo a esta situación, como lo está haciendo Altamira, aunque aquel municipio dispone de más recursos. Victoria no puede limitarse a operar con las cuadrillas que tiene, tendría que contratar (le llaman maquila para baches) a una empresa externa que realice el trabajo rápido y bien, en aras de reconstruir la ciudad y reconstruir la imagen institucional.

Implementar esa campaña intensiva de bacheo seguramente representa prescindir de realizar obras nuevas, algo a lo que no es difícil renunciar, porque todo presidente municipal aspira a dejar algo material que recuerde su paso por la alcaldía.

El Director de Obras, Valdez Saldívar ya hizo su parte al informar al Cabildo otras actividades complementarias como es el “rastreo” para “moto-conformar” vías de acceso a base de la operación de maquinaria, con la cual se atendieron 75 mil 30 metros cuadrados, además de 56 mil 520 metros cuadrados de calles rurales y urbanas y 10 mil 800 metros cuadrados de áreas verdes y deportivas y 7 mil 710 metros cuadrados de caminos ejidales.

También Obras Públicas retiró mil 732 metros cuadrados de azolve y escombro en ductos para evitar inundaciones.

Pero hay otras secretarías también con responsabilidades, por cierto todas participaron en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo donde se plasman soluciones a las demandas que han detectado. En la operación del municipio, no todo son baches, pero como duele caer en uno de ellos.

La cuestión es que, si bien no es una solución total, el ejercicio de comunicación como el que ahora hizo la Dirección de Obras Públicas es necesaria para despertar la comprensión del ciudadano común. Sabemos que Obras Públicas tiene entre sus responsabilidades muchas cosas más que vale la pena dar a conocer, lo mismo que otras áreas del servicio público.

EN CORTITO:

<<< LA PRIMERA VISITA PRESIDENCIAL A TAMAULIPAS.- El Presidente López Obrador estará el viernes 4 de enero en Reynosa, confirmó el delegado único, José Ramón Gómez Leal. Y para entonces debiera de tener integrado el padrón de beneficiarios tamaulipecos de los programas asistenciales, un tema de suma importancia para la estrategia en uno de los 5 estados donde habrá elecciones el año próximo. Aunque el punto focal de la agenda presidencial es la presentación del proyecto “Zona Franca” cuya implementación corre a partir del 1er día del año.

<<< UN NUEVO REVÉS PARA MAKI.- Por segunda ocasión el Congreso del Estado rechazó al Ayuntamiento de Reynosa su propuesta de cobrar la recolección de basura, que figuraba dentro del presupuesto de ingresos que tendría y por consiguiente impacta también el programa de egresos. No es esta la primera vez que la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez intenta allegarse recursos mediante esta mecánica, que obviamente pegaría en la economía popular.