LAS AGENDAS

Viene presidente de INE a la protesta de consejeros

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Asigna Congreso cabezas a OPDES; acusa oposición de ser “azules”. Aunque el proceso para la asignación del Presidente de Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) parece hacer sido más sinuoso y tardado, la toma de protesta de José Guadalupe Ramos Charre, salió casi al mismo tiempo que la designación de los tres consejeros para el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas (ITAIT).

Las convocatorias para elegir al Presidente del IETAM, como la del ITAIT parecía una feria de empleo de las que organiza el gobierno, se presentaron tantas solicitudes que el Congreso del Estado tuvo que hacer varias rondas para las entrevistas, pues en verdad que varios currículos, no solo cumplían con los requisitos solicitados, sino comprobaron experiencia en el ramo, pero después de tanto brinco, los legisladores vinieron cayendo parados en el mismo lugar, por lo que la oposición no tardó en identificar y tachar a los “suertudos” como simpatizantes de un partido político. También se puso al descubierto los jugosos sueldos que percibirán los comisionados y que están por arriba de lo que marca la Ley “López Obrador” para las remuneraciones de los servidores públicos.

Este lunes estará en Tamaulipas el presidente del Instituto Nacional Electoral y aunque aún no se da a conocer en los medios de comunicación, presumiblemente tomará la protesta a Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, Rosalba Ivette Robinson Terán y Humberto Rangel Vallejo quienes fueron electos por el Congreso como consejeros para ocupar el cargo por 7, 5 y 3 años, luego de una serie de filtros de 22 expedientes que estaban como finalistas.

Tanto el ITAIT como el IETAM ¡ya tienen cabezas!

Agenda de medios: La democracia en deuda, afirma consejero del INE en Tamaulipas. El consejero electoral, Ciro Murayama Rendón estuvo en la capital del Estado, su misión principal fue la de tomar protesta al presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) José Guadalupe Ramos Charre y aprovechó para hacer una escala técnica en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria y presentar su libro “La democracia a prueba; elecciones en la era de la pos verdad”.

El consejero del INE vino y descubrió “el hilo negro”, seguramente más de uno se quedó con la boca abierta de tales aseveraciones que aportó de sus investigaciones y experiencias vertidas en el documento del que habló, pues sí, confirmó que faltan muchos retos por superar para consolidar la democracia en México y que a pesar de los triunfos de otros partidos políticos diferentes al que se mantuvo en el poder por más de 60 años, aún falta trabajo por hacer.

El libro se presentó en el auditorio de la Facultad de Derecho, ahí estuvieron presentes docentes y alumnos y varias personalidades electorales; el encuentro se prolongó poco más de lo esperado por las interrogantes que despertaron algunas de los comentarios del ponente, principalmente en los temas relacionados a los partidos, candidatos y los procesos electorales, materia en donde Murayama Rendón tiene amplia experiencia.

Agenda ciudadana: Confirma educación Operativo Mochila en más de 3,500 escuelas. Después de acuerdos y desacuerdos, por fin se confirmó que si no todas, la gran mayoría de las escuelas de nivel básico se someterán a revisión de las mochilas, pues hay mayoría en los padres y autoridades que ven con buenos ojos esta medida, mientras que la Comisión de los Derechos Humanos argumenta que mientras no se violenten los derechos de los menores y los padres de familia tengan una representación, pues no hay oposición para que se realice un operativo de este tipo.

Por lo pronto, las autoridad de seguridad pública afirman también que nadie “meterá mano” en las revisiones, mientras que la intención de éste, únicamente será salvaguardar la seguridad de los menores y evitar la introducción de objetivos que puedan lastimar a compañeros y docentes, como ha ocurrido ya en otras partes.

Comentarios: leticia_santoyoc@hotmail.com