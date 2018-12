La@Red

VIENEN EXPERTOS DEL FBI A INVESTIGAR EL ACCIDENTE AEREO

A solicitud del gobierno federal vienen a México expertos internacionales e investigadores de agencias de Estados Unidos, entre éstas el FBI, a investigar la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, los que perecieron el lunes al desplomarse en territorio poblano el helicóptero que habían rentado para trasladarse de Puebla a la Ciudad de México.

Lo anterior lo diéron a conocer ayer martes en conferencia de prensa el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, Alfonso Durazo y el Subprocurador de Control Regional, Procedimientos y Amparo de la PGR, Roberto Ochoa. Los que además exhortaron a la ciudadanía a no generar especulaciones ni compartir noticias falsas sobre lo ocurrido a la gobernadora de Puebla y el senador de la república.

“Hago un llamado a que no demos lugar a las especulaciones, a que hagamos un esfuerzo de madurez y un compromiso con la verdad, un llamado o una convocatoria a no difundir noticias falsas que lastiman a las familias de las personas que lamentablemente perdiéron la vida, no habrá necesidad de especulación puesto que toda la información que se vaya generando a lo largo de la investigación será difundida oportunamente”, dijo Alfonso Durazo.

Por parte del Gobierno Federal, dijo Durazo que se conformó un equipo de investigación técnica encabezado por el Subsecretario de Transporte de la SCT, Carlos Alfonso Morán Moguel, Rodrigo Vázquez Colmenares, director general de Aeronáutica Civil y el Subprocurador Roberto Ochoa.

El vocero oficial del Gobierno de Puebla, Max Cortazar, dió a conocer que el Secretario General de Gobierno Jesús Rodríguez Almeida, estará al frente de la gubernatura en lo que el Congreso poblano designa a un gobernador interino.

Agregó que la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, lo destacó como parte de su gabinete nombrándolo Secretario General de Gobierno : “Es un hombre con experiencia y comprometido con la sociedad poblana. Estoy segura que su trabajo dará certeza y solución oportuna a los distintos retos que enfrenta el Estado”.

Miembros del PAN diéron a conocer en Puebla que ayer martes se celebraría una ceremonia luctuosa en memoria de la gobernadora Martha Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle, la que se llevaría a cabo a las 15:30 horas en la explanada de Plaza la Victoria, que se ubica en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe en la ciudad de Puebla, todo esto en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

En el lugar se diéron cita familiares y amigos de la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso y del senador Rafael Moreno Valle, esperándose el arribo de liderazgos del PAN, lo mismo que de otros partidos políticos, además de empresarios y familiares de ambos políticos. Por cierto en el acto se dejaron escuchar gritos de “justicia” por parte de algunos de los asistentes.

Cabe señalar que además de la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso y del senador y ex gobernador del mismo estado, Rafael Moreno Valle, en el percance también fallecieron el comandante del helicóptero Roberto Javier Coppe, el Primer Oficial Marco Antonio Taber o Tavera, ambos con amplia experiencia. Otro que también murió fue Héctor Baltazar Mendoza, asistente del senador, con el que sumarían cinco en total los fallecidos.

Los cuerpos de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle fuéron entregados a la familia y velados en una funeraria del Valle de los Angeles, Puebla y por decisión de la familia el sepelio será completamente privado , por lo que no habrá acceso a los medios de información.

Por su parte el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, dió a conocer ayer que el gobierno federal está comprometido con la verdad en el caso del accidente en el que falleciéron la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, y aseguró que no se escatimarán recursos ni esfuerzos para esclarecer los hechos.

Por cierto la visita que hará a Tamaulipas el Presidente Andrés Manuel López Obrador, concretamente a Reynosa, la que fuera anunciada con dos o tres semanas de anticipación, ha hecho creer a muchos que ya MORENA desde ahora anda en campaña para las elecciones de gobernador de nuestro estado, por lo que de inmediato salieron al aire los nombres de cuatro gallos.

Ellos son por órden de aparición el famoso “JR” –José Ramón Gómez– Héctor Garza González, más conocido por el mote de “El Guasón”, Américo Villarreal Anaya, el que sin hacer ruido dejó el PRI para sumarse a MORENA y la causa de López Obrador, a los que supuestamente hay que sumar a otro aspirante de nombre “Rodolfo” del que aseguran que es un hombre muy cercano al Peje Lagarto.

Así lo creemos porque también desde semanas atrás salió al aire el nombre de Tatiana Clouthier, otra panista recién importada, como viable candidata para contender por la Presidencia de la Republica en las elecciones del 2024, por favor calmen sus ansias de novillero, ya que el show time del nuevo gobierno apenas va a empezar y mal por cierto, digo, por los lamentables hechos que están ocurriendo

Por el lado de nuestros buenos vecinos de los United States tenemos que el presidente Donald Trump acaba de anunciar que en enero arranca la construcción de 256 kilómetros del ya casi histórico muro en la frontera de Texas y México, habiendo asegurado el mandatario norteamericano que ya incluso asignó contratos a varias compañías para llevar a cabo éstos trabajos.

Con la claridad que le caracteriza, Trump hizo hincapié en que el cierre de su gobierno continuará hasta que los demócratas no le autoricen el dinero que ha solicitado para financiar la construcción de la controversial obra.

Nos reportan de la UAT que los Comités Interinstitucionales de la Educación Superior (CIEES) otorgaron el reconocimiento por su calidad educativa a la Licenciatura en Idioma Inglés, que imparte la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS de Tampico, de lo que creemos se deben de sentir orgullosos todos los auteños.

La entrega del Dictámen de Evaluación Educativa se llevó a cabo en las instalaciones del Auditorio de la FADYCS, en cuyo marco se destacó el posicionamiento en el nivel 1 que obtuvo el programa de licenciatura de la UAT, máxima distinción que otorgan los CIEES en sus procesos de evaluación de la calidad académica.

Con la representación del rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, el funcionario de la Secretaría Académica de la UAT, José Edgar Zaragoza Loya, entregó el dictámen emitido por los CIEES al director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Marco Antonio Cortina Saint André.

En el evento el director de la FADYCS agradeció a los alumnos y catedráticos por éste logro obtenido, enfatizando que la evaluación tiene como objetivo mejorar y dar un mejor servicio a la comunidad estudiantil. Y vamos por más.

