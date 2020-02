PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Vigente Polevnsky ante INE, Ramírez sin acreditarse

< Regidores piden audiencia pública a JR

< Intensa agenda de FGCV en la zona sur

1.- La batalla del grupo de simpatizantes de Bertha Luján, que aprobaron nombrar como Presidente provisional al diputado federal con licencia Alfonso Ramírez Cuellar aun no rinde frutos, por lo menos hasta ayer por la tarde-noche ante el INE seguía registrada como Presidenta Yeidckol Polevnsky, quien permanece con el poder para disponer del fondo de recursos del partido.

Al respecto en fuentes del INE nacional se informó que no había recibido información o documentos que acrediten el cambio de dirigente, o el nombramiento de Ramírez Cuellar.

Mientras tanto empezaron a celebrarse conferencias de prensa en diferentes estados del país, entre ellas Tamaulipas, la cual tuvo lugar en esta capital con la presencia del Presidente del Consejo (subalterno de Lujan) José Jaime Oyervides y del Presidente estatal del partido, Enrique Torres, para confirmar la designación o aprobación de Ramírez Cuellar al frente del partido, quienes trataron de fortalecer su versión difundiendo la trayectoria del tentativo relevo de Polevnsky.

Asimismo se hizo presente el Secretario de Prensa, Propaganda y Difusión del partido, Juan Guillermo Nolasco Aoyama.

La cuestión es que en este círculo político de filiación morenista, ya se ha dado en otras ocasiones, la designación de un presidente legítimo y alterno frente a otro legal para la misma responsabilidad. No decimos que no pueda normalizar su situación Ramírez Cuellar, quien ya aparece en el portal de la Cámara de Diputados con licencia, pero falta acreditarse ante la autoridad electoral correspondiente. Tendrá que demostrar el sustento legal para que el INE lo reconozca y lo sustituya en lugar de Yeidckol.

Por lo pronto desmintieron la versión de que Ramírez llegara por influencia de la señora Beatriz Gutiérrez de López Obrador.

2.- En Tamaulipas también hay sus fracturas entre morenistas, incluso dentro del sector público y lo peor es que impacta negativamente en los servicios y apoyos que debieran recibir a través de programas de política social. Por lo pronto regidores de Madero están solicitando una audiencia pública con JR Gómez Leal para plantearle los problemas que enfrentan y pedirle la destitución de la Subdelegada Federal en la zona conurbada.

El caso más visible y del dominio público es la confrontación entre la subdelegada de la zona sur Elizabeth Cruz Hernández con el municipio. Los quejosos la acusan de prohibir a los servidores de la nación “no dar apoyos a la ciudadanía, mucho menos si vienen del ayuntamiento maderense”.

En respuesta, Cruz Hernández no es invitada a los eventos oficiales del Ayuntamiento de la urbe petrolera de filiación morenista.

Desde luego cada una de las partes debe tener sus razones que tienen que ver con el tema político, pasado por encima del derecho de los ciudadanos a tener los beneficios sociales.

Esta no es la única queja en contra de la Subdelegada Federal de la zona sur, hay una media docena de casos ventilados en los medios de comunicación al no haber una ventanilla oficial de quejas y sobre todo ante la inacción del Coordinador estatal de delegados Gómez Leal, al parecer JR no tiene autoridad sobre ella.

La realidad es que el desempeño de José Ramón Gómez Leal no tiene el sustento legal para ostentarse como Coordinador o cabeza de las delegaciones federales. El Gobierno de la 4ª T no se ha ocupado de propiciar las modificaciones correspondientes y que desde siempre han descansado en el Delegado de Gobernación, en este caso corresponden a Felipe Garza Narváez.

Lo anterior procede en una base legal que históricamente ha establecido que los Secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública Federal están coordinados por la Secretaría de Gobernación, en manos hoy de la señora Olga Sánchez Cordero, para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del Titular del Ejecutivo Federal.

Esto debe replicarse en los estados con los delegados federales que deben estar a su vez coordinados por el Delegado de la Secretaría de Gobernación, esa sería la única manera de darle seguimiento puntual a los acuerdos de gabinete. Con los “neoliberales” esto no se hacía público por innecesario, pero existía el tácito reconocimiento de autoridad de la Delegación de Gobernación.

De tal manera que los “súper coordinadores” de las 32 entidades del país carecen de ese sustento y si por sentido común buscaron en internet esa línea de autoridad que los vincula con el poder central estarán enterados de la falta de base legal para tener autoridad sobre el resto de delegados o de subcoordinadores de delegados que es el caso de la zona sur.

Retomando el tema de la Subdelegada Elizabeth Cruz seguramente tiene su sustento en la operación política realizada en 2018, eso es lo que le da fortaleza y por eso actúa con prepotencia, retirando las tarjetas de discapacidad sin dar ninguna explicación, es el caso de la señora Patricia Santos.

Hay otros casos de activistas sociales, como el de Juan Carlos Platero que también señalan de prepotente y nefasta a la susodicha, de la cual también piden su cabeza.

Por lo pronto esta confrontación de no arreglarse tendrá su impacto en los próximos comicios.

3.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca inició el año con baterías nuevas, trae una agenda intensa en actividades que tienen que ver con los grandes retos de Tamaulipas, la seguridad, impartición de justicia, la construcción de condiciones para atraer más inversiones al estado, mantener interacción con empresarios de los que conoció nuevos proyectos y la manifiesta disposición de su gobierno para impulsar estos.

Este último punto lo celebró en Nuevo Laredo el jueves, pero este viernes desarrolló agenda en la zona sur donde además de inaugurar el Centro Integral de Justicia para la 6ª Región Judicial con el beneficio de dar mayor eficiencia a la impartición de justicia, lo hizo acompañado de los alcaldes de la zona conurbada: Jesús Nader de Tampico, Adrián Oseguera de Madero y Alma Laura Amparan de Altamira donde se aloja el moderno y funcional edificio.

Presidió el festejo a las enfermeras, tal como lo ha hecho en otros puntos del estado, demostrando con ello el reconocimiento de su gobierno a esta noble actividad.

García Cabeza de Vaca hizo un espacio en su agenda para tener un acercamiento con el Obispo de Tampico, José Armando Álvarez e integrantes de la diócesis durante la celebración del 7º Aniversario del padre Silverio Martínez al frente de la iglesia María Auxiliadora. Y es que el mandatario estatal reconoce el papel importante que desempeñan los representantes de la iglesia en el fortalecimiento de los valores, lo cual viene a contribuir dentro de la reconstrucción del tejido social que tanto demanda Tamaulipas y así lo expresó a los clérigos.