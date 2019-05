LAS AGENDAS

Visita de líder de MORENA “pone limón en la herida”

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Lamenta Polevsky abandono de Ciudad Victoria; ve oportunidades. En su visita a Tamaulipas, la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, Yeidckol Polevsky encontró un panorama desolador en la capital del Estado, la crisis está focalizada y tiene un nombre, pero ello le da una amplia oportunidad a los candidatos de este partido político para obtener más votos.

Dijo que solo ha escuchado que Ciudad Victoria está en el abandono, hay problemas de inseguridad, no hay agua, la obra es escasa, hasta el momento no hay desarrollo económico, pues no se han generado nuevas inversiones, hay más desempleo que empleo, la crisis en la capital del Estado, abre las puertas a los candidatos a diputados por los distritos XIV y XV.

Sin embargo, para ser su primera visita a la capital de Tamaulipas, la reunión entre morenistas se vio algo limitada o reducida en el número de asistentes y más allá de la percepción que da, el que los líderes locales no puedan juntar ni a sus familias, Polevsky le sacó la vuelta a hablar de la división que hay entre la militancia y simpatizantes y se limitó a manifestar “que es un tema sin importancia”.

Aunque “poner limón en a herida” de los victorenses al declarar que esta ciudad está abandonada y le valió para una ovación, pues es el sistema “de decir lo que todos quieren escuchar”, hay que esperar a ver si la división de sus militantes es un tema sin importancia y son capaces de lidiar con sus problemas internos y sacar adelante el voto, porque de lo contrario, el tema, cobrará relevancia y tendrá sus consecuencias.

Agenda de medios: Fracasa Carlos García también en SEDET; sin “cuajar” proyectos. En verdad que Carlos García González “nomás” no da una, pobre, pero después de su gris actuación en esta administración seguramente regresará al anonimato de donde salió, ya que como líder en el Congreso del Estado quedó a deber, su mayor trabajo fue el despido de varios cientos de empleados para “meter” a gente “a modo”, como candidato a la Presidencia Municipal, tampoco dio el ancho y por último, lo mandan a la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDET) en donde se le salió de las manos los paros laborales en la frontera, que costó miles de millones en pérdidas y la salida de inversiones de Tamaulipas.

Pero como “cereza del pastel”, tampoco ha logrado hacer “click” con inversionistas para atraer empresas y ampliar las fuentes de empleo y más grave aún para quienes lo respaldaron para que ocupara la secretaría y reactivará lo que se creía serían prósperos negocios: los casinos, si esos que vendrían a darle al Gobierno del Estado los recursos que dejaron de ingresar por la tenencia que a partir de este año se dejó de cobrar.

Ojala que el compromiso que tienen con el Secretario sea tan fuerte para mantenerlo en la función pública, porque de otra manera, es posible que no termine el sexenio.

Agenda ciudadana: Prevén que votaciones no levanten; no saldrá a votan el 50 %. No solo por tratarse de elecciones intermedias -como se les conoce a este periodo donde no habrá votación para Presidente de la República, ni tampoco gobernador-, según dicen las autoridades electorales los históricos revelan que el 2 de junio se pronostica que salgan a votar solo el 50 por ciento del listado nominal, lo cual puede ser congruente, pues las campañas políticas no logran “prender” a más de la mitad de este periodo.

El reloj ya está en cuenta regresiva, en tres domingos más, estaremos en la jornada electoral, a la fecha se registraron poco más de 500 personas como observadores, sin embargo, un alto porcentaje de funcionarios de casilla “lo pensaron mejor” y decidieron renunciar a su participación por lo que están recurriendo a los suplementes, aún así también hay un plan C, en caso que el día de las elecciones falten funcionarios, tomarán de la fila a quienes voluntariamente quiera participar de esta función.

