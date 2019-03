T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

VISTA DE AMLO A MADERO, “DETONANTE SINDICAL PETROLERO”.!

LA VISITA que este domingo hará a ciudad Madero el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, en mi punto de vista, será sin duda “el inicio del detonante sindical petrolero”, porque el mandatario mexicano verá y analizará dos cosas importantes: La Primera, consistirá “en la muy baja producción de hidrocarburos” en la Refinería Fco. I Madero. Y la segunda sobre el manejo sindical que lleva a cabo la Sección I del STPRM, a cargo de EDRAS ROMERO VEGA, cuyo detalle se antoja mega súper interesante, porque AMLO, aunque venga en plan de “visita de doctor” al sur del estado, ya está enterado de las una y mil trapacerías consumadas por líderes petroleros y funcionarios, de PEMEX, que desde hace años se han venido consumando, en agravio de la empresa.

EL COMENTARIO sobre el tema, arroja probables respuestas, como el anunciar inversiones que, seguramente hará el Gobierno Federal para la reactivación de la refinería y “echarla a volar” y, la misma, se vaya eficientando y se convierta en el máximo centro de trabajo petrolero en esa región de la zona conurbada de Tamaulipas, como ocurría en antaño, porque es penoso y lamentable que, “esa refinería este operando casi a un 20 % de lo que en el pasado rendía”, al menos así lo aducen petroleros de “la época buena”, los que incluso, también demandan y confían que el Presidente López Obrador, “actúe con el rigor de la ley”, contra los causantes del desastre petrolero allá en ciudad Madero.

DE PONER EL Presidente Andrés Manuel “LAS CARTAS SOBRE LA MESA”, esto, sería una actuación justa, razonable y además necesaria, para que los principales antagonistas del “decaimiento petrolero” en la Refinería Fco. I Madero, “ya no tengan la injerencia, ni la facultad” de operar en este centro de trabajo y a “los malos actores” se les ponga en el lugar que merecen: “LA CÁRCEL”. Esto tal vez suene inaudito o doloso, pero no, porque ha sido más “el dolo y el daño consumado” por los malos funcionarios y líderes a la industria petrolera en ciudad Madero, al grado de que, esta refinería, “es una carga más para el erario público de la Federación”.

LÓPEZ OBRADOR, ha venido actuando con evidente “mano dura” contra muchos “archi-millonarios” ex funcionario federales e incluso contra sus antecesores, al despojarlos de las inmerecidas “pensiones millonarias”, así como quitarles también el personal de escoltas miembros de lo que fue (el Estado Mayor Presidencial) que tenían a su disposición y recogerles incluso “las camionetas blindadas” pagado todo esto por el Gobierno de la República, cuya actuación del Presidente, “es una muestra de su buen deseo”, para seguir actuando contra los malos actores del escenario político pasado, aunque “no lo ha hecho con todos”, porque hay muchos a los que, “no quiere tocar, ni con el pétalo de una rosa”, eso ha sido evidente.

SIN EMBARGO, con la anunciada visita del mandatario mexicano este próximo domingo a la Refinería de Ciudad Madero, los que seguramente, “andan temblando” por las atrocidades que han consumado” para su beneficio, son el aún Secretario General de la Sección I de Madero Ex Diputado Federal EDRAS ROMERO VEGA, así como “su compadre del alma” MARIO NERY ex alcalde sustituto de Edras, señalándose también a un tal Hilario, incluyéndose al ex líder HUMBERTO OLIVA conocido con el mote de “la pata”, sin olvidar a FERNANDO RIVERA ex Tesorero Municipal y manejador del dinero de la Sección Uno de Pemex y demás integrantes de “la camarilla” de este venal líder petrolero, el que “está convertido en un mega millonario”, gracias a sus turbias actuaciones, actuaciones que le han generado, “beneficios de alto metraje”, que le han permitido construir suntuosas residencias de muy alto costo económico en Madero, Tampico y hasta en la Unión Americana, cuyas construcciones, Romero Vega, deberá justificar ante el nuevo Gobierno Federal, explicando cómo y con qué recursos las edificó, porque al menos, con el salario que aún devenga mensualmente en Pemex, jamás podría construirlas.

EL TEMA para las gentes indignadas, integrantes del sector petrolero de ciudad Madero, se antoja interesante, al grado de que, se ha venido rumorando fuertemente que, “un grupo considerable de petroleros opositores a Edras Romero Vega, se entrevistaran con el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y con ROCÍO NAHLE GARCÍA, encargada de revisar todo sobre el manejo de Pemex, en el país, para analizar como entrarle a la reactivación de refinerías, como es el proyecto de AMLO y es la Fco. I Madero de aquella ciudad del sur de Tamaulipas, a la que este domingo le tocara ser supervisada, para conocer las deplorables condiciones en que se encuentra.

REZA EL DAGIO que, “no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue” y vaya que en esto hay sobrada razón. Porque durante la visita del gobernante mexicano Andrés Manuel López obrador, a ciudad Madero, por obviedad, saldrán a relucir cosas interesantes en el renglón sindical y también situaciones intolerantes y comprometedoras sobre el ineficaz funcionamiento de la citada Refinería Fco. I Madero, cuyo detalle para estos momentos “ya trae con amplia preocupación” a ex funcionarios “supera intendentes” de la Refinería y a los directivos sindícales actuales y pasados de PEMEX Sección Uno.

Y AUNQUE, no se ha dicho que habrá protestas y manifestaciones de trabajadores petroleros durante la estancia de López Obrador en la citada Refinería, estas actuaciones, no se descartan, porque oportunidades como la del domingo, los inconformes obreros peroleros no la desaprovecharan, con la finalidad de ser escuchados por quien proyecta acciones de bienestar social para los mexicanos, así es que veremos que plantearán de manera concreta los indignados trabajadores de la máxima industria de México, residentes de ciudad Madero Tamaulipas.

