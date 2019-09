Viva México

David Ed Castellanos Terán

El Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un año exactamente para los preparativos del 210 aniversario del inicio de independencia. La ceremonia de El Grito en su primera edición para el primer presidente de izquierda en la historia moderna de México, ya es cosa del pasado. Fue un éxito rotundo.

Hoy el desfile con todo y pipas vs huachicol, ayer un grito de Dolores muy discreto y/o autoritario según el gusto y percepción del público, pero sin duda un momento muy mexicano en el que al presidente solo se le vio acompañado de su esposa, sin invitados fifis, ni funcionarios públicos.

Las 32 entidades también celebraron el 209 aniversario, repiques de campanas, pirotecnia, entonación del himno nacional, y cientos de miles de millones de compatriotas con el pecho inflado, algunos con lágrimas asomándose al cielo para mirar las estrellas, vibraron y sintieron el fervor patrio.

Tamaulipas, uno de los estados más mediáticos de las últimas dos décadas, ya sea por el poderío criminal, gobernantes vinculados a la delincuencia; unos encarcelados, otros agasajados, más los que andan danzando como si nada, también celebró con ánimo la gran noche del 15 de septiembre; cientos de familias han llegado a la Plaza Juárez de #CdVictoria, donde se lleva a cabo la tradicional Fiesta Mexicana”, cito en su twitter Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional.

En Ciudad Madero, uno de los pocos municipios lopezobradoristas, el alcalde Adrian Oseguera Kernion, hizo historia como su mismo jefe Presidente Andrés Manuel, eso sí, fue un evento más de las 43 ciudades tamaulipecas, en donde se destacó el orden ciudadano, la armonía y vibrar de los corazones.

Eso sí, en la ciudad y puerto de Tampico, donde preside el panista Jesús Nader Nasrallah, se vivió la noche más exitosa con una asistencia de aproximadamente 40 mil espectadores, sin embargo, en donde los negocios durante todo el año sortean pagos de renta, impuestos, y con apuros generan empleo; la noche del grito fue una muerte lenta, la ceremonia del 209 aniversario del inicio de independencia significó otro duro golpe a su economía y metas de venta.

El Café Degas un negocio que apostó por abrir sus puertas para reactivar la economía moribunda de Tampico en plena guerra narca, que igual sirvió su inauguración y proyecto para dar empleo a los jóvenes con la intención de alejarlos de la delincuencia, hoy en uno de los días del año más importantes de venta, lució semivacío por una logística depredadora municipal que exterminó la zona peatonal de los negocios en el primer cuadro de la ciudad para instalar un área VIP y una barra de venta de alcohol como si vicios hicieran falta en Tamaulipas. Disfruto el tequila, el mezcal (que ahora ya es muy fifi), la cerveza y el tinto, claro que sí, pero me gusta el orden y las oportunidades para todos, no las arbitrariedades, ni los atropellos como sucedió este día 15, que sin pensar, solo actuando por actuar bloquearon el crecimiento local por instalar un hermoso escenario para la guapa jarocha de Yuri, un concierto de primera, con organizadores de cuarta pues la otra calle, la Emilio Carranza, donde está la iglesia Catedral pudo ser una mejor opción, no la Salvador Díaz Miron; ignorantes, pues sepan que antes se llamó la Calle del Comercio, y hoy fue atropellado, un día a la ves.

Imagínese usted que no conoce Tampico, la antigua calle del Comercio, hoy noche de fiesta vivió un Día de muertos; así el tamaño de la memez de los responsables. En fin, ¡Viva México!

