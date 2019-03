VIVIAN PERALTA RESTA EN LUGAR DE SUMAR

HIPÓDROMO POLÍTICO

VIVÍAN PERALTA RESTA EN LUGAR DE SUMAR

Le cuento un capítulo reciente de la historia jurídico-político de nuestro país. Resulta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al fiscal general de Veracruz desbloquear la cuenta de un periodista en la red social Twitter, pues consideró que el bloqueo constituye un acto de autoridad que implica una restricción indebida al derecho de acceso a la información del comunicador.

La Corte resolvió el amparo en revisión 1005/2018 y la sala del alto tribunal observó que los contenidos compartidos en la cuenta del fiscal en la red social tienen relevancia pública y es información de interés general.

Ello, explicó, debido a que fue el propio funcionario quien voluntariamente utilizó su cuenta como medio de difusión para compartir, entre otros, información relacionada con su gestión como fiscal y con ello colocó a su cuenta de Twitter en una posición de mayor escrutinio público.

La resolución no determina que el derecho a la privacidad de los servidores públicos deba ser limitado en todos los casos, pues existe un contenido mínimo de ese derecho que debe ser respetado, precisa la resolución de la SCJN.

No obstante, en el caso particular, el fiscal no expresó razones suficientes para considerar que su cuenta de Twitter pueda ser calificada como privada, ni mucho menos que la información ahí contenida sea de carácter reservado, cuya difusión vulnere su derecho a la privacidad, ni que haya encontrado algún comportamiento abusivo del periodista, añade el fallo.

Por tanto, continuó, la orden de desbloquear al periodista no es una medida desproporcional que afecte injustificadamente el derecho a la privacidad del servidor público, toda vez que éste posee un umbral de protección menos extenso que el de las personas privadas, además de que el fiscal no acreditó la necesidad de resguardar la información difundida en su cuenta de Twitter de la injerencia de la sociedad, puntualizó.

Y hago referencia a esta información porque hace un par de años, el entonces irresponsable de comunicación social de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Anwar Alejandro Vivián Peralta, en sus arranques de cólera dignos de su voluble personalidad, bloqueaba de la cuenta de WhatsApp del organismo operador del agua a quien osaba hacer un comentario que le molestara al sujeto.

En este sentido, un servidor y otros comunicadores tuvimos la des fortuna de ser bloqueados por hacer comentarios que tenían que ver, precisamente, con las incapacidades del organismo operador del agua, que no con la ineficiencia y estupidez de este mal empleado de la COMAPA. Y si los comentarios hubieran sido tomados con filosofía y con inteligencia, dos actitudes de las cuales carece este chapulín de la política, Vivián Peralta hubiera aprovechado los comentarios vertidos en el WhatsApp para mejorar la calidad de su trabajo.

Pero como lo que natura no da Salamanca no presta, Anwar demostró su incapacidad, frustración e intolerancia para ser funcionario público y se fue por la fácil: bloquear de la cuenta de COMAPA a quienes piensan diferente a él, una cuenta oficial pequeño detalle, que quienes fuimos ofendidos de haber visto lo que vio este periodista veracruzano, muchos hubiéramos demandado a Vivián para que se educara y aprendiera a respetar a los medios de comunicación y se le quitara lo intolerante.

Y dejo plasmado este capítulo negro de la vida de Vivián como mediocre “servidor público” de la COMAPA, porque ya como regidor del Ayuntamiento de Río Bravo lo sufrieron sus conciudadanos, como delegado de la organización México Avanza del PRI lo asumió la militancia de ese partido, cosa de preguntarle a Luis Figueroa Solano, y como cabeza visible de Unidos por Morena en Río Bravo, flaco favor le va a hacer al partido Marrón, porque Vivián a donde llega se caracteriza por restar en vez de sumar. Vivián Peralta es ave de tempestades.

1. Ayer inició la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana. En Tamaulipas, el Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, acompañado por su esposa, la Presidenta del DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca y la Delegada de la Cruz Roja en el estado, Virginia Togno Murguía, entre muchos otros invitados, dio el banderazo de arranque en el auditorio de la delegación Victoria de Cruz Roja, iniciando formalmente los trabajos de boteo y recolección de fondos para aportarle a la benemérita institución los recursos que ayuden a su operación en tierras cuerudas.

En 2018, la Delegación Tamaulipas de la Cruz Roja Mexicana logró recolectar 6 millones 221 mil 041 pesos, entre lo recolectado a través del boteo y los donativos, y el objetivo es alcanzar una cantidad superior.

Por ello debemos tomar conciencia de la importancia de apoyar económicamente a la Cruz Roja y, me parece, debemos aplicar la máxima de apoyar, aunque no la hayamos utilizado, porque mañana podríamos necesitarla.

Y remato, parafraseando al Gobernador de Tamaulipas quien ayer, durante el inicio de la colecta, aseguró que nadie es tan rico que no necesite a la Cruz Roja y nadie es tan pobre como para no poder apoyarla.

