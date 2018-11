David Ed Castellanos Terán

Voluntarios de vida

No hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Definitivamente comenzó el conteo regresivo y al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, está por llegarle la fecha; a los fraudes electorales se les venció el plazo, y la deuda electorera se le finiquitó al tabasqueño el uno de julio, para que a partir de diciembre sea el presidente de todos los mexicanos.

Indudablemente para que pueda concretarse la cuarta transformación, la cual llena de esperanza, será indispensable que cada uno de los nacidos y no nacidos en México, que vivan en el país, deberán entender que la política no es de ocasión, tampoco exclusiva de los gobiernos o partidos políticos. La política en definición, abarca la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos; y la sociedad mexicana debe tomar acción para hacer crecer esta nación.

En ese sentido surgió la organización no gubernamental “Voluntarios de vida”, que se describe como un movimiento de concientización y acción social digital, el cual a través de redes sociales buscará transmitir a la sociedad, casos y experiencias de vida de gente que vive en una condición social vulnerable y lucha por salir adelante, también expondrá causas y acciones que realizan en comunidades, asociaciones y/o agrupaciones por el bien de los mexicanos, con el fin de mover voluntades y sensibilizar sobre temas que están latentes todos los días para precisamente no ser voluntarios de ocasión o sumarse de vez en cuando a alguna desgracia nacional, sino estar ciertos de que diariamente hay algo bueno a qué sumarse y a quién apoyar siendo voluntario de vida.

Alejandro Rubio de la Portilla, quien es coordinador, explicó vía Skype, cómo funciona.

Este proyecto nacional se desarrolla emulando una serie televisiva con varias temporadas, la primera producida desde el sur de Tamaulipas, para de ahí partir a Monterrey, luego Querétaro y CDMX subsecuentemente, hasta abarcar las 32 entidades federativas. Dentro de estos episodios se tocarán temas como superación, acciones de albergues, de asociaciones, temas animalistas, entre otros.

Dentro de la explicación, Rubio de la Portilla, detalla que en cada episodio contarán una historia particular y al final del mismo, dejarán las bases de cómo apoyar en los casos presentados, en caso de que el espectador tenga la voluntad de hacerlo.

La forma en que los mexicanos podrán brindar apoyo será la más fácil, no describen el hilo negro, tampoco el agua tibia. Alejandro Rubio, un rockero de nacimiento, describió que tienen en funcionamiento las plataformas digitales Instagram, Facebook, Twitter y la página de internet www.voluntariosdevida.org

www.voluntariosdevida.org en donde el movimiento, única y exclusivamente será el enlace con el beneficiario, dicha organización no gubernamental, solo recaudará voluntades, quien guste apoyar de la manera que lo desee se coordinará directo con el beneficiado. Transparencia absoluta, ayuda sin distinción y trabajo en equipo se puede percibir en este noble proyecto.

Hasta ahora, a unos días del cambio de gobierno federal, participan en la primera temporada, la actriz y conductora Tony Serdán; la bloggera Sol Monserrat, una de las más importantes de Tampico, con más de 50 mil seguidores en Instagram, comparte su talento e influencia en los jóvenes para permear el mensaje en este segmento de la población; también tiene su aportación; Elsa Rentería, ex conductora de Imagen Tv, quien no quiso perderse la oportunidad de formar parte de la presente temporada, ella además tiene su programa “Hi alai”, que se transmite a nivel nacional; la bailarina profesional, Leslie Pantin, asidua promotora de cultura tiene su aportación; como el mismo Nelson Romero, un empresario y activista social que actualmente promueve la artesanía local con el proyecto “El marchantito” desde la ciudad de Tampico.

Hay otros voluntarios igual de valiosos como Paola Núñez de Cáceres, ambientalista y protectora de animales; Citlaly Higuera, ganadora de Nuestra Belleza 2016, aporta además de sus encantos, intelecto y emprendedurismo social. Así es como este fortalecido grupo de jóvenes quieren de la mejor manera sumar voluntades para una mejorar la sociedad.

Fue el 9 de noviembre 2018, cuando se lanzó la presentación del proyecto ante los medios de comunicación en el contexto de la visita a Tampico, Tam; de Tony Serdán quien arribó a la costa tampiqueña para precisamente grabar el primer episodio de voluntarios de vida, llamado “el sueño de Angelito”. Los detalles salen a la luz el día 3 de diciembre en las diversas plataformas; sé que les anda por ayudar.

Lo que sí les puedo adelantar es que Tony, quien ha participado en series como Gods Inc de HBO; la piloto de Telemundo y actualmente tiene participación dentro del programa de revista, HOY en Televisa, aportó toda su experiencia para hacer del lanzamiento de “Voluntarios de vida”, todo un éxito, pero además manifestó su emoción por participar dentro del proyecto y de una manera muy particular con la sencillez que le engalana, compartió el momento de vida cuando su madre murió de cáncer, situación que la llevó a conocer cómo el apoyo de voluntades puede ayudar a superar momentos tan difíciles.

Rememoró que debido a esa experiencia natural en la vida de las personas, la impulsó a esforzarse al máximo para crear una fundación con tema de fomento a transfusión de sangre, proyecto que viene desarrollando desde hace tiempo y pronto estará dándolo a conocer a nivel nacional.

Sin dudarlo voluntarios de vida, será una oportunidad para que todos puedan aportar su granito de arena, mover voluntades y concientizar de que no estamos solos en este mundo, que un detalle mínimo puede hacer un día extraordinario en alguien más.

