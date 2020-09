CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Vómito negro…

Los que gustan de adivinar y especular sobre el futuro ya hacen de patitas en la calle al alcalde de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, según ellos pedirá licencia porque de otra manera el PAN perdería la capital del Estado junto con la Diputación federal y los dos distritos locales que tienen cabecera en la misma.

La verdad es que el mal está hecho, a los victorenses no se les va a olvidar de la noche a la mañana los dos años que nos ha tenido jodidos, en extremo, ni siquiera teniendo agua todos los días o que el camión de la basura pase periódicamente, es más, ni siquiera viendo que se comiencen inversiones que reactiven la economía, la verdad es que falta muy poco tiempo para la elección como para que los agravios se borren de la mente y del bolsillo y, si eso pasa, ya en plena campaña no va a faltar quien nos lo vaya a recordar todos los días.

Lo anterior no significa que el PAN este perdido, todavía puede recuperar terreno con acciones sencillas, la primera enviar a Xico y sus secuaces a ofrecer disculpas a quienes ha agraviado lo cual de nada servirá si no lo obligan a regresar todo lo que presuntamente se han robado.

Dos años de ofensas tienen que cubrirse con una indemnización fuerte que no se reduce solo a sacar a Xico de la presidencia o llevarlo hasta la cárcel, es más, quizá ni regresando mucho de lo que presuntamente han saqueado, se tiene que dar una garantía de que las cosas no volverán a ser igual y eso no será nada fácil.

Vaya, la situación del PAN no va a cambiar en Victoria ni siquiera con Xico en la cárcel, un acto de esos sería inútil porque en nada resolvería los enormes problemas que atraviesa la capital, los baches, los tiraderos de basura, la falta de alumbrado público y el sin fin de presuntas facturas que evidencian un saqueo desmedido de los recursos de los victorenses que se dirigieron a las manos de los amigos del alcalde, de sus cómplices.

Y no crea que el daño que le causa Xico al PAN es poco y se reduzca a la capital de Tamaulipas, no, esta ciudad de una u otra manera sigue siendo la caja de resonancia en la política estatal, los números que arroja en las encuestas pueden enviar falsos mensajes a los opositores y los mismos azules de tal manera que todo se haga posible en la elección de junio del año que viene.

Le insisto, hoy obligar al alcalde de Victoria a solicitar licencia solo representa un problema más para los azules, ya que después será muy difícil que convenzan de que se hace por defender a la ciudadanía cuando han pasado dos años y nadie le frenó a Xico sus locuras, el avergonzarnos frente al mundo, mucho menos su ambición ni su voracidad, tan mal andamos que de los casi mil millones de pesos que se tienen de presupuesto anual en este municipio no se nota ni un solo centavo.

Vamos pues, la única forma de medio convencer es una inversión importante en la capital y, desde luego, provocarle al alcalde y sus secuaces lo que antes se llamaba vómito negro que no es otra cosa que obligarle a regresar todo lo que malamente haya tomado, si es que lo hizo y dirigirlo a los sectores que más daño con sus actos.

REACTIVAR TURISMO ES LA META… En el marco de las celebraciones turísticas a nivel global por el “Día Mundial del Turismo”, el Estado de Tamaulipas realizará la 2da. Semana del Turismo del 7 al 9 de octubre, en la que por medio de eventos virtuales conectará nuevamente al sector con la juventud universitaria estatal.

El gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca informó que con el éxito del primer ejercicio realizado el año pasado, se logró en esta ocasión, por las condiciones de la nueva realidad, realizar una serie de actividades en modo virtual, alcanzando así una mayor cantidad de estudiantes de las carreras afines al turismo.

Una de las actividades a realizarse que destacarán por su importancia, es la instalación y toma de protesta del Consejo del Observatorio Turístico Sustentable del Estado de Tamaulipas, proyecto impulsado por el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, y que brinda las herramientas adecuadas para el análisis y estadística de la actividad turística en el estado.

Durante la 2da. Semana del Turismo, ponentes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la UTMART, el IEST y la Universidad Tamaulipeca en los municipios de Ciudad Victoria, Soto la Marina, Tampico, Nuevo Laredo y Reynosa, brindarán conferencias relacionadas con el tema central que la Organización Mundial del Turismo impulsa en esta edición del “Día Mundial del Turismo”, donde se reconoce el valor del “Turismo y el Desarrollo Rural”.

Relacionado a este tema, el titular del Turismo en Tamaulipas remarcó la importancia de la promoción que debe darse a la actividad turística fuera de las grandes ciudades, representando vital importancia desde la integración de las cadenas productivas del campo hacia la prestación del servicio turístico, no importando donde se lleva a cabo.

En el ciclo de conferencias se contará con la participación de un grupo de expertos en la materia, conformado por profesores y chefs, abordando temas como “Turismo Rural”, “Turismo Digital”, “Experiencias en el Mar”, “Gastronomía”, “Administración en las Empresas Turísticas” y “Cocina Tamaulipeca, Patrimonio Cultural en el Desarrollo del Turismo Rural”.

RECONOCEN A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL… El presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar y la diputada federal Nancy Claudia Reséndiz Hernández, presidenta de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, ofrecieron y sirvieron un desayuno al personal de Protección Civil y Bomberos, como reconocimiento por la incansable labor que realizan por la comunidad.

Rivas Cuéllar dio la bienvenida a la legisladora, a quien agradeció la visita y sobre todo tener este acercamiento con el personal que día a día arriesga su vida para proteger a la ciudadanía en caso de riesgo, emergencia o desastre.

«Tengo que decirlo, reconocer y darle el crédito a quien se merece, había la posibilidad de salir a desayunar a otro lugar, pero a solicitud de la diputada se hizo con el personal de esta corporación, para saludarlos, escucharlos y poder llevarse las impresiones de cada uno y ver lo que se está haciendo», indicó el alcalde.

Por su parte la diputada federal reconoció la labor que desempeña el presidente municipal Enrique Rivas, a quien elogió por su compromiso, dedicación y preocupación por brindar las herramientas adecuadas a los elementos de la corporación de auxilio.

«El acercamiento con todos y cada uno de ustedes, implica el llevar su sentir para hacerlo valer en la Cámara de Diputados, esa es mi finalidad. Al presidente Rivas, mi amigo, tengo que reconocerle mi admiración y respeto porque sé que es uno de los pocos alcaldes preocupado y ocupado por la Protección Civil», expresó.

Posteriormente el alcalde Enrique Rivas, y la diputada Nancy Reséndiz, sirvieron a todos y cada uno de los homenajeados el desayuno.