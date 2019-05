Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Votar informado.

Votar en blanco o votar informado en las elecciones del dos de junio, es la alternativa que abre el Instituto Nacional Electoral a los ciudadanos de las seis entidades de país en las que hay proceso electoral para renovar cargos de elección popular.

En el caso de Tamaulipas, son elecciones legislativas, porque se elegirán a los 36 Diputados que conforman en Congreso del Estado, 22 de ellos por mayoría o votación directa en las urnas y 14 mediante representación proporcional, es decir, la vía plurinominal.

Los Consejeros del INE señalan que la mejor manera de votar libre, es que los ciudadanos se informen de quienes son los candidatos, cuáles son sus propuestas y que plantean los partidos políticos en sus plataformas electorales en cuánto a mejorar las condiciones de vida de las personas.

También creen que deben de comparar las propuestas de los candidatos y despejar cualquier duda que haya sobre los candidatos y sus planteamientos.

Es un hecho que, el voto informado es la mejor decisión que pueden tomar los ciudadanos de las seis entidades con elecciones, porque votar sin conocimiento, quizá no sea apropiado, porque permitirán que lleguen a los cargos públicos personas que no merecen estar allí.

Los votos son la puerta a una realidad mejor, si los ciudadanos los usan con criterio y no se dejan influenciar por las necesidades de poder que tienen algunos líderes de partidos y los propios candidatos.

La otra parte del compromiso cívico de los ciudadanos con el estado y el país, es acudir a las urnas, no le hace que, las elecciones de este año en Tamaulipas sean legislativas y no llamen mucho la atención de los pobladores, en virtud de que, el cargo de diputados, es de los más devaluados a partir de la percepción ciudadana.

Esto último es considerado como el factor primordial para una reducida participación en las urnas, estimada por debajo del 40 por ciento del listado nominal, aunque todavía estamos a 15 días de campañas para que los candidatos puedan jalar la atención de quienes tienen credencial para votar con fotografía a efecto de que se comprometan a votar el dos de junio.

Es probable que, en la medida que los ciudadanos se informen de las propuestas y compromisos que hacen los funcionarios, será la respuesta en las urnas y con ella romper los malos presagios sobre participación, porque a la democracia le urgen buenos resultados y nada mejor que hablar el dos de junio de que, más del 60 por ciento de los electores fueron a votar para determinar quiénes deben de llegar al Congreso del Estado.

Las campañas proselitistas se terminan el día 29 de este mes, tras su inicio el pasado 15 de abril, según lo prevé el Artículo 255 y Quinto Transitorio de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, LEET.

Por cierto, a partir de este sábado y hasta el día 17 de mayo, los Consejos Electorales Distritales y Municipales recibirán las boletas electorales y con ello se dará cumplimiento a lo establecido en los Artículos 261 de la LEET y 176 del Reglamento de Elecciones.

En tanto que, para cumplir con lo previsto en el mismo Articulo 261 en su penúltimo párrafo de la referida Ley, 177 y anexo cinco del Reglamento de Elecciones, del 17 al 23 de mayo, es el plazo para el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, ejercicio que debe llevarse a cabo en el seno de los Consejos Electorales Distritales y Municipales en los cuales están representados los partidos políticos, para que corroboren que se cumple el procedimiento.

Mencionar este asunto de los puntos del proceso y sus tiempos, también es información que los ciudadanos deben de conocer, porque da certeza a la organización de las elecciones y conjugado con el desempeño de los candidatos a las diputaciones en sus campañas, podría generarse un ambiente adecuado que propicie mayor participación de las personas en las actividades políticas y desde luego en las urnas, el dos de junio cuando se lleven a cabo las votaciones.

Los otros.

Tardada, pero, la mujer llegó a su compromiso con los militantes del partido Regeneración Nacional, a quienes advirtió que deben de cuidar muy bien las urnas el día de la elección, para que los votos lleguen en forma correcta, se depositen y se cuenten bien.

La dirigente del PMRN, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, tuvo cita con los tamaulipecos este sábado, a quienes transmitió su idea de que ganarán las elecciones legislativas porque tiene buenos candidatos, positiva respuesta en cuánto a preferencias y consideraciones especiales al nuevo gobierno de la República.

Urgió a los candidatos a demostrar que tienen un gran proyecto para Tamaulipas y que deben de trabajar para demostrar a propios y extraños de que están hechos, que tienen un gran proyecto y que lucharán por el cambio para responder a las demandas de la sociedad.

Cuando la mujer se refirió a cuidar las casullas, dijo que lo hagan muy bien, porque es la mejor manera de prevenir fraudes, además de que, tienen que sacar adelante sus campañas, sin descanso para que el triunfo sea contundente

Obvio, el discurso de la dirigente nacional de Regeneración, fue triunfalista y de suficiencia, pero, un mucho incongruente, porque las personas que designaron como candidatos en los 22 Distritos de la entidad, no aparentan ser triunfadores, traen discursos muy limitados y sus campañas no prendieron como lo pronosticaron, así que, en los 17 días de proselitismo que quedan, cada uno debe de tomar la recomendación de Polevnsky Gurwitz, de lo contario, estarán fritos aquí y fritos allá, con la administración federal.

Por cierto, respecto a las broncas al interior del partido del Gobierno, la mujer del nombre que no es su nombre, apuntó que no hagan caso a ese tipo de posturas, es más, que ella misma no va a perder el tiempo con ellos, que tiene muchas cosas en que ocuparse, porque el partido tiene que mantenerse en la lucha para el cambio verdadero.

Algo que sí fue notorio en los eventos de este sábado, fue que, los militantes de Regeneración que provienen de otros partidos políticos no acudieron en su totalidad, situación que confirma la cargada que hubo durante el tiempo que duró la selección de los candidatos a las diputaciones, tanto de mayoría como pluris.

También influye que, como no los han invitado para hacerse cargo de algunas dependencias federales en Tamaulipas, poco les llama la atención la tarea partidista y las campañas.