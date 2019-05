Gaceta

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Votar por Tamaulipas, sí. Por partidos y candidatos, no.

Se dirá siempre cuándo de participación política se trata. La gente está desencantada de quienes se dedican a esta actividad y prefieren no acudir a las urnas que engordar el caldo a gente que creen que no merece desempeñarse en cargos públicos.

Bajo esa premisa, siempre habrá decepciones políticas que afectan a la democracia, por tanto, mientras no haya líderes tipo Luis Donaldo Colosio Murrieta o José Francisco Ruiz Massieu que tuvieron un alto índice de credibilidad en la política, las personas desconfiarán de los hombres y de sus propuestas.

Que tiene que hacerse, reinventar la política, para que los ciudadanos puedan decidir su voto en bien del país, ya que, se queda contenido, por las grandes dudas que despierta la emergencia de personajes de la grilla que no son confiables.

En pleno desarrollo de las campañas políticas, no se vislumbra como será el comportamiento de los votantes el dos de junio que viene, en virtud de que, como factor sociológico los hay que prefieren no acudir a las urnas, para no entregar su voto a personas que no les convencen como candidatos y a partidos con los cuales no están de acuerdo.

Cierto que, todos los implicados en el proceso electoral local y legislativo dan su mejor esfuerzo, para crear ambientes electorales agradables en la búsqueda de la participación en las urnas, pero, el avance no es suficiente debido al desencanto por la política.

Ya está demostrado con estudios sociológicos que desencanto equivale a abstencionismo, pero, se encontraron que la gente está pendiente de la política, es decir, no le es indiferente y prefieren hacerse a un lado para no apoyar aquello que perciben como corrupto y no ser parte de ese mal.

También queda claro que a las personas le provoca coraje querer votar, pero, no encontrar un binomio partido-candidato que sea de su agrado y les convenza, por tanto, no están dispuestos a votar por alguien en quien no confían ya que, votar es, en sí un acto de confianza.

Hay algo que la gente no acepta para sí, incluso, hasta es motivo de autoreclamación, recriminación o incomodidad, nos referimos al hecho de haber votado por alguien y a la vuelta de unos días darse cuenta de que no era aquello que esperaban o que pensaron y terminan decepcionados, como sucedió en la elección del año dos mil, cuando ganó Vicente Fox Quesada, quien llegó al a Presidencia y de inmediato decepcionó a medio mundo.

Se supone que, del vuelo con el que anda el presidente Don Andrés López Obrador y su luna de miel en Palacio Nacional, se agarrarán los candidatos a diputados locales del partido en el poder Federal, pues creen que es congruente con aquello que predicó en campaña y la forma en que lleva a cabo su administración, aunque, tienen que entender que no todo es color guinda, como ellos lo ven, porque en los últimos dos meses, la percepción de los ciudadanos sobre el trabajo del Presidente ha bajado entre cinco y diez puntos.

Del desencanto por la política y los políticos a la premisa de que votar implica ayudar a que una mala persona tome un cargo importante y dañe al país, la gente opta por no votar a fin de evitar esto último, pero, en realidad se pierde mucho más de lo esperado, porque no votar implica abstención y ello le pega a la democracia participativa que se supone hay en México.

Es preciso romper con el mal hábito de no votar porque no tiene caso y en la medida en que todos los políticos son malos, se llega a la conclusión de que no debe de votarse por ellos, porque se colabora con la corrupción.

Total, esto de decidir si votar o no, es un vericueto, con la posibilidad de que los ciudadanos como responsables cívicos a la hora de votar, lo hagan para que haya más participación, pero, es el desencanto con la política aquello que limita la presencia de los electores en las urnas el día de la elección.

Ya faltan 19 días para la elección y todavía se puede en base a la confianza de los ciudadanos en los órganos electorales, la buena forma de trabajar para construir un proceso limpio y el relevo constitucional en el Congreso del Estado, mejorar el escenario para la buena participación y que, el abstencionismo no sea el prietito en el arroz tamaulipeco.

Los otros.

Este lunes, salieron los camiones que entregarán boletas y materiales electorales a los Consejos Distritales y Municipales, por tanto, en cuánto las boletas se analicen, habrá sesión de los Consejos para revisarlas y que los representantes de los partidos políticos las firmen y con ello tener la certeza de que sólo los documentos que están en poder de las autoridades, son los que valen para la elección de los diputados el dos de junio que viene.

La Presidenta del Instituto Electoral de la entidad, Mtra María de los Ángeles Quintero Rentería, estuvo con la bandera en alto, para, junto con otras consejeras indicar la salida de los camiones que llevan los materiales electorales y que iban custodiados por unidades policiacas.

Los representantes de partidos políticos en el IETAM, estuvieron allí para sancionar el cumplimiento de la acción prevista en la Legislación Electoral y comprendida en el Calendario Electoral para el proceso que corre.

Luis Alberto Tovar Núñez del Partido Movimiento Ciudadano, pasó lista de presente, lo mismo Carlos Paniagua Arias del Verde Ecologista, Julio César Martínez Infante del PRD, Samuel Cervantes Pérez del PAN, Gonzalo Hernández Carrizales del PMRN y Alejandro Torres Mansur del PRI.

La llegada de las boletas electorales a los Consejos Distritales y Municipales, hace ver que la elección ya está a la vuelta de la esquina y que, mil cosas más deben de activarse, para que el dos de junio todo salga a pedir de boca y que los ciudadanos confíen más en las autoridades electorales, porque se dedican a darle vigencia a la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.

Los camiones que llevan dos millones 764 mil 550 boletas electorales, las actas de escrutinio y cómputo y los carteles electorales, que se dispersarán en más de cuatro mil 500 casillas el día de la elección, transitarán por 18 rutas para estar en los 22 Distritos electorales.