¿Votarán muertos en 2021…?

Clemente Zapata M.

La alarmante cifra de muertos relacionados a la pandemia del Covid-19 que, hasta la tarde de ayer martes, dos de noviembre, rebasa los 91 mil 895, se convertirá en tema delicado para los terrenos electorales.

Esa cifra será —inevitablemente— una herramienta muy importante de cara a las próximas elecciones concurrentes del 2021, si los estrategas electorales logran “sacarle jugo”.

Ya nadie se sorprende al saber que los muertos “salían de sus tumbas” en la jornada electoral para “depositar” su voto en las urnas; era una práctica que se desnudó en su momento.

Pero ahora las condiciones son distintas, las cifras de muertos que casi llegan a los 92 mil y que para la jornada electoral podrían llegar hasta las 150 mil, si no se consigue una vacuna, sería un pesado lastre. Y ahora sí serían “votantes activos” y no simulados como en el pasado.

Ya sea por un mal manejo al inicio de la pandemia por parte de la Cuarta Transformación, ya sea por la cerrazón de la mayoría de mexicanos para confinarse en sus hogares, lo cierto es que la pandemia sigue y la curva no se doma.

Lo único que pudiera convertirse en un contrapeso para la cifra de muertos, es que la 4T ha celebrado acuerdos con varios países y laboratorios para asegurar la vacuna cuando ésta se consiga.

Hoy, el Covid-19, la violencia y la economía en México, son temas que ya están dentro de las plataformas electorales de la Oposición. Los estrategas para el 2021 ya trabajan para enfocar el encono colectivo hacia la 4T.

En un país muy polarizado como el nuestro, con una Oposición que día y noche bombardea al Poder y con un Gobierno central que gusta de dividir a la población, esos muertos por Covid-19 serán “operadores efectivos” en los pantanos electorales.

No hay razón para pensar que la Oposición desaprovecharía esta oportunidad de oro y tampoco razón para pensar que el Gobierno central dejaría de jugar sus cartas; pero la cifra de difuntos, agrade o no, se convertirían en el fiel de la balanza. Sólo queda saber para dónde inclinaría dicha balanza… Pendientes…

~~VA UAT CON TODO VS MOSCA DE LA FRUTA.- Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuyo rector es JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, estudian los enemigos naturales de la mosca de la fruta que es considerada uno de los principales problemas del agro mexicano. Como parte de dicho trabajo se publicó un artículo en las revistas especializadas “Journal Biocontrol Science and Technology” y “Journal of Insect Conservation”, señaló el doctor VENANCIO VANOYE, especialista del Instituto de Ecología Aplicada de la UAT.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… A varios cuadros del Partido Revolucionario Institucional de la Capital tamaulipeca les “incomodó” enterarse que dentro de su partido se tenga como “favorito” a CARLOS MORRIS TORRE, conocido también como el “sobrino de oro” … Cuentan que cuentan que sus propios compañeros de partido empezarán a realizar su “talacha” para hacerlo tropezar y en breve podrían empezar a ventilar su historia familiar en redes sociales… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Uno de los más activos cuadros del Partido Acción Nacional, como es GERARDO PEÑA FLORES, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, sigue con su llamado de cerrar filas en torno al gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA ahora que se demanda a la Federación el reembolso de mayores recursos… Cuentan que cuentan que ese llamado ya le ha costado a PEÑA FLORES que le den varios “raspones” desde las parcelas del anonimato en las “benditas redes sociales” y no se necesita ser adivino para entender que el edificio de donde salen esos “ganchos al hígado” están pintados de color guindo… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… El alcalde de Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN, ya empezó a sentir el “fuego amigo” ahora que ya no sólo se le mira como precandidato natural a su reelección, sino también como fuerte aspirante a la “grande” del 2022… Cuentan que cuentan que OSEGUERA no debe descuidar el manejo de los pesos y centavos, pues un Gobierno de austeridad no significa cerrar la llave presupuestal sino invertir de forma responsable y, sobre todo, no arrastrar pasivos porque dichos adeudos no favorecen a la economía ya que la frena… También cuentan que el “talón de Aquiles” de OSEGUERA podría ser la molestia que genera al “regatear” el pago a los proveedores y en estos tiempos un proveedor molesto es más peligroso que una mujer despechada o una leona herida… ¡Que gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… Dentro del Movimiento de Regeneración Nacional ya entendieron que no basta con entregar apoyos a la población para garantizar el triunfo en las urnas… Cuentan que cuentan que una vez que entendieron esto y, de la mano de MARIO DELGADO CARRILLO, buscarán las mejores fórmulas para que aquellos beneficiarios de los apoyos entiendan la importancia y el “deber cívico” de ir a votar; el que entendió-entendió… ¡Uuupsssss!

Gracias. Nos leemos hasta mañana…

