POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

“VOY A GANAR LA GUBERNATURA DE PUEBLA, ME CANSO GANSO”: MB

Al iniciar su campaña como candidato a gobernador del estado de Puebla en el Centro Expositor en donde el domingo supuestamente le esperaban cerca de 10 mil personas, además de sus heraldos, jilguerillos y corifeos, Miguel Barbosa, que fuera postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia” que conforman MORENA, PT y PVEM, con una sonrisa de oreja a oreja a grito abierto se comprometió a ganar las elecciones, “me canso ganso”, dijo.

Yo no conozco a Barbosa ni lo quiero conocer después de la trágica muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso y de su esposo Rafael Moreno Valle, pero no por eso vamos a negar que en el domingo dio una demostración de fuerza y organización, además de traer en su equipo a dos o tres profesionales que micrófono en mano saben cómo vender un producto aunque esté mal hecho o mal acabado,

“Esta máquina ya empezó a trabajar”, dijo a todo pulmón uno de ellos y anunciar el arribo del candidato. Luego otro de ellos no se anduvo por las ramas y a coro con otro jilguero gritaron a voz en cuello “ya está aquí, nuestro próximo gobernador”, refiriéndose obviamente a Miguel Barbosa.

En el evento le diéron el espaldazo la dirigente nacional de MORENA, Yeidckol Polevnsky; Alberto Anaya del Partido del Trabajo (PT) y del PVEM, Carlos Puente Salas, además de diputados locales, alcaldes, exalcaldes y dirigentes de colonos, obreros, campesinos y taxistas de diferentes colores, además obviamente de morenos, todos ellos perfumados por el incienso y los tambores del ritual de purificación, que les brindaron grupos autóctonos, como lo hiciéron con López Obrador.

Entre los oradores no podía faltar el “chile de todos los moles”, Gerardo Fernández Noroña, –que es una réplica del famoso Taibo Dos– y con su mismo desparpajo al hacer uso del micrófono lo primero que dijo es que en Puebla “el tirano murió”, solo que al ver la reacción de los presentes dijo que la campaña de Miguel Barbosa será de paz y reconciliación, pero ya la había defecado.

Todo esto que está haciendo Miguel Barbosa nos hace ver que sus adversarios, los candidatos del PRI y el PAN, Alberto Jiménez Merino y Enrique Cárdens Sánchez, respectivamente, están dormitando en sus laureles.

En una Carta Abierta el sector empresarial de Matamoros –Coparmex, Canacintra, Index, y Codem– reconociéron públicamente la intervención del gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para restablecer el Estado de Derecho y dar solución a los paros ilegales que, desde principios de febrero, estaban llevando a cabo grupos minoritarios y externos en compañías industriales y comerciales de ésta ciudad fronteriza.

Aseguran haber sido testigos de que el Gobierno de Tamaulipas ha mantenido el diálogo con las partes interesadas para resolver ésta situación que ha afectado no sólo la estabilidad laboral de Matamoros, sino que pone en riesgo las fuentes de empleo aún contra la voluntad de los trabajadores que legítimamente han manifestado su deseo de continuar trabajando.

Hacen hincapié en que la acción del gobierno del estado de Tamaulipas debe responder a su responsabilidad de preservar el Estado de Derecho y la certidumbre jurídica para garantizar la permanencia y competitividad de las empresas que generan oportunidades laborales y crecimiento económico para la ciudad y el estado.

“Y por ello apoyamos su voluntad de normalizar las actividades en la empresas” que estaban bajo paros ilegales porque así su gobierno da certeza de que hay compromiso con el Orden y el Estado de,Derecho que usted Gobernador ha expresado como elemento necesario para recuperar y mantener la grandeza de Tamaulipas”.

Sin duda el manotazo del gobernador Cabeza de Vaca estuvo bien dado y era obvio que encontraría eco entre los empresarios, los diferentes sectores y la sociedad en su conjunto. Así se hacen las cosas, para que tanto ruido.

A decir verdad se nos hace un tanto cuando exagerado el llamado que le hace el presidente Andrés Manuel López Obrador al líder nacional del PAN, Marko Cortes, a no hacer el ridículo acudiendo a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en México, para presentarles una alerta sobre la posible amenaza que presentan al sistema democrático de México, por la pretensión de reelegirse ante la consulta de revocación de mandato y aparecer en las boletas electorales del 2021.

Al abordar el tema dijo que hace cuatro días se enteró de que el presidente de un partido conservador fué a la OEA “a denunciarme porque pretendo reelegirme, pero independientemente del absurdo de la denuncia, lo que me llamó la atención es que me enteré tres días después, eso significa que nadie toma en serio un acto de esa naturaleza, entonces se hace el ridículo” o que sus antenas le están fallando porque no le informaron con la oportunidad debida.

Cierta o falsa la versión dada a conocer el viernes por el mismo dirigente nacional del PAN en cuanto a que en las oficinas de la OEA en México entregó una carta dirigida al secretario general, Luis Almagro Lermes, en la que le da a conocer su versión y sus temores, de que lo dicho llegue a ocurrir, a nosotros no nos parece que Marko Cortes ande haciendo en ridículo y en todo caso que eso lo diga la OEA y no el mandatario nacional, porque no puede ser juez y parte.

Por cierto un hombre de aproximadamente 70 años de edad, Alejo de nombre, decidió crucificarse ayer en la mañana justo frente a Palacio Nacional, en protesta porque desde el día 31 de enero ha solicitado audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por los índices de violencia en su estado natal, Oaxaca, donde asegura que ha perdido familiares, amigos y su esposa, pero, pero, pero, el señor presidente, tan amigo del pueblo, no lo ha recibido hasta ahora.

Nuestras antenas nos están reportando que con la asistencia de alrededor de cinco mil estudiantes de bachillerato, los que visitaron e hiciéron un recorrido por las facultades del Campus Sur de la UAT, con un gran éxito concluyó la Expo Orienta UAT 2019, que se celebró en Tampico en el marco de un festival artístico y de orientación vocacional para estudiantes de bachillerato, lo que sin lugar a dudas los ayudará mucho a escoger la profesión que les vaya mejor de acuerdo a su persona.

El evento fue la culminación de un ciclo de jornadas de orientación vocacional que organizó la UAT en el mes de marzo en sus ocho sedes universitarias ubicadas en las principales ciudades del estado, para dar a conocer una oferta de más de 100 carreras y programas educativos que imparte ésta Universidad en las zonas norte, centro y sur del estado.

A través de los módulos de información y en sus visitas a los planteles, los jóvenes conociéron la oferta educativa de las carreras que imparte la UAT en las áreas de ciencias biológicas y de la salud, artes y humanidades, ingeniería y tecnología, ciencias jurídicas y sociales, ciencias económicas y administrativas, educación, entre otras, además de a infraestructura, equipamiento, programas y servicios que ofrece en beneficio de sus estudiantes. Y vamos por más.

