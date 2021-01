T E C L A Z O S

VOY POR MI PROYECTO POLÍTICO, NO CON RIGO, NI ZERTUCHE: MARCELO OLAN

X.-Y SI ELLOS QUIEREN UNRISE, SERÁN BIENVENIDOS, SEÑALA

EL ABOGADO Marcelo Olán Mendoza, entrevistado anoche en plan tajante, certero y sin cortapisas, señaló: “voy por mi proyecto político”, “no con Rigo, ni Zertuche”, aclaró y si ellos, tienen a bien unirse a mi proyecto, “por supuesto que serán bienvenidos”, como están siendo bienvenidos numerosos ciudadanos de todos los sectores sociales y populares de Reynosa, para en su momento, (por respeto a los tiempos), oficializar este importante propósito para servirle al contexto ciudadano reynosense.

MARCELO OLAN, quien esta mañana se reúne con los periodistas locales, (para festejarlos por su día), dijo tener la firme certeza de estar en el ánimo de la gente de Reynosa, la gente día a día me busca, para refrendarme su apoyo y eso más me entusiasma. Y si voy por el proyecto-Reynosa, lo haré para servirle al pueblo, acotó.

RESPECTO a los Diputados Rigo Ramos y Armando Zertuche, el Lic. Marcelo Olán Mendoza dijo que, ambos merecen mi respeto, “ellos, están en su derecho de hacer su lucha como yo hago la mía” y si hago patente a mi aspiración política, es por el apoyo que de manera diaria, he venido recibiendo de la gente en las colonias populares y áreas rurales de Reynosa, gracias al frecuente contacto con las familias de todos los estratos sociales, pero más con la gente humilde.

HASTA ESTE momento, expresó Olán Mendoza, “me siento tranquilo y decidido a ir por el bien de las familias de Reynosa”, esa es mi meta, agregó. Y por este fundamental motivo, hay que continuar la marcha al lado de las familias, esa gente con la que, he tenido la dicha de estar conviviendo desde hace rato, ellos lo saben y por esta razón, me entusiasma cada vez más, no cesar en este peregrinar político, porque esto nos fortalece mucho más.

A PREGUNTA específica de quien esto escribe, el joven abogado, aspirante a la alcaldía de Reynosa Marcelo Olán Mendoza, expresó no tener la menor intención de unirse al proyecto político del Diputado local Rigo Ramos Ordoñez, ni al del Diputado Federal Armando Zertuche Zuani, ellos que hagan lo suyo, porque finalmente, será el Partido Morena, el que defina quién será el abanderado a la Presidencia Municipal y a las diputaciones local y Federal por Reynosa.

DESDE HACE meses, el Lic. Marcelo Olán Mendoza, “se ha convertido en la sombra política” de Rigo Ramos y Armando Zertuche, cuyos políticos, jamás pensar en el surgimiento de una nueva cara, es decir, un joven que la verdad, “no tiene dinero, para andar haciendo campañas”, pero tiene la gente de su lado, que es lo que cuenta, porque dedica su tiempo a servirle a las familias en todo lo que esté a su alcance y posibilidades.

HAY QUE Hacer hincapié para señalar que, por el fortalecimiento político, logrado por Marcelo Olán Mendoza, Rigo Ramos Ordoñez, “el hombre de los fajos de billetes” y presunto “huachicolero”, así como “el Sicólogo rollero” Armando Zertuche Zuani, “ya ven con preocupación su propósito político” para la elección del 2021.

LO ANTERIOR, es porque ninguno de los dos, han trabajado a cabalidad por el bien de la gente que dicen representar. Por ejemplo: “RIGO, SOLO APARECE COMO LLAMARADA DE PETATE”, como cuando por la calle Iturbide, “ANDUVO REPARTIENDO, CLORO REBAJADO CON AGUA”, cuya acción fue un grave insulto y ofensa para la gente pobre, la que además, para hacerse acreedores al referido beneficio, tuvieron que llevar su recipiente. ¿Cómo la ven?.

DE ARMANDO ZERTUCHE, les diré finalmente que, éste como “todo vil gandalla”, anda en el escenario político en busca de la Presidencia Municipal de Reynosa, colgándose “en las redes sociales” (Facebook) de la imagen del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para ver si una vez más, vuelve a ser candidato e intentar ganar “por el efecto AMLO”, lo que para nada sucederá, porque López Obrador, en la elección del 2021, “no irá en las boletas” y no creo que Andrés Manuel, defina ayudar a quien no trabaja, Porque “Zertuche Zuani, es un verdadero “holgazán”, pues “está reprobado en el trabajo de campo”, porque para nada, ha regresado con la gente que le dio el voto.

