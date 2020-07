Los Urracos.

XICO, ADIÓS REELECCIÓN.

Por Jaime Luis Soto.

Desde principios de este año 2020, el alcalde de Victoria XICOTÉNCATL GONZÁLEZ intentó, junto a un equipo de asesores, reconstruir su muy maltratada imagen para, tiempo después, enfocarse en su reelección. Pero fracasó a todas luces.

Por lo tanto, adiós reelección…

La gota que derramó el vaso fue su decisión de multar a los ciudadanos en tiempos de pandemia, en tiempos de pérdidas de empleo y de estragos en las economías familiares. En tiempos en que prácticamente todos los victorenses sufren de tremendo estrés y ansiedad por la incertidumbre y el dolor que ha provocado el covid-19.

¿Por qué tanta insensibilidad la de XICO…? ¿Por qué se le permite seguir haciendo tantos desmanes en perjuicio de la ciudadanía…?

Y mire Usted que las redes sociales estallaron luego de que miles de cibernautas mostraron su inconformidad y rechazo por la decisión de XICO de multar en tiempos de pandemia.

Incluso, hasta los mismos panistas le recriminaron su proceder como la diputada PILAR GÓMEZ quien afirmó, en sus redes sociales, que más bien parecen medidas recaudatorias y no de prevención sanitaria.

Otro diputado local, ARTURO SOTO le vio a XICO cara de azadón. Dijo que los gobernantes así como son buenos para aplicar medidas recaudatorias deberían ser eficientes para otras cosas que beneficien a los ciudadanos.

Por su parte, el Síndico del Ayuntamiento de Victoria, LUIS TORRE ALIYÁN no se anduvo por las ramas y señaló que “esta absurda acción (la de multar) contraviene a los derechos humanos elementales de los victorenses, a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la libertad de tránsito y hasta el relativo a la libertad de trabajo”.

En su opinión, TORRE ALIYÁN advirtió que los ciudadanos no tienen obligación de soportar actos irregulares de esta naturaleza, mucho menos aquellos que afecten su patrimonio, máxime ahora en estos tiempos de crisis en la economía familiar.

Una cosa -explicó LUIS TORRE- es que la autoridad municipal a través de Tránsito apoye a las autoridades de salud a disminuir la circulación para que haya menos movilidad vehicular en la ciudad, y otra muy diferente es, que esa ayuda se dé afectando el de por sí ya mermado bolsillo de los victorenses.

Mientras que el dirigente estatal del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS simple y sencillamente aseguró que las multas ordenadas por el Ayuntamiento de Victoria es “una acción más que demuestra un gobierno insensible y divorciado del pueblo”.

El regidor de Movimiento Ciudadano, GERARDO VÁLDEZ calificó como arbitrarias las medidas dictadas por XICO y lo acusó de creerse un “hacendado de un rancho en la Revolución. Solicitamos se cancele esta instrucción ilegal del alcalde”.

Decíamos que a principios de este año XICO intentó enderezar su imagen para asegurar su reelección. No lo logró. Debut y despedida. No habrá, al menos durante unos mil años, una segunda oportunidad…

Es casi seguro que el PAN no lo tomará en cuenta para su reelección. De hacerlo, significaría un tremendo error que le podría costar muy caro al partido que dirige LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, EL CACHORRO para los cuates.

No se sabe, hasta ahora, si XICO concluirá su gestión o, de plano, lo “invitarán” a que renuncie para que su suplente haga mejor las cosas. Esto último es lo que piden a gritos los victorenses.

Por lo pronto, adiós reelección…

CHUCHO NADER: NO HAY VARITA MÁGICA.

En Tampico, el alcalde JESÚS NADER NASRALLAH afirmó que nadie tiene una varita mágica para evitar los contagios por coronavirus y detener la pandemia por lo que invitó a toda la ciudadanía a actuar con responsabilidad y acatar las medidas preventivas sanitarias.

Dijo que las medidas para evitar contagios son drásticas pero necesarias pues tienen como propósito proteger la salud de todas y todos y evitar más casos positivos del covid-19 así como defunciones.

NADER –quien sí tiene casi asegurada su reelección- aclaró que no se contemplan multas para los ciudadanos pues, dijo, no tienen facultad para hacerlo, no hay reglamento, además de que eso afectaría la economía de las familias del puerto jaibo.

Se mostró respetuoso de la opinión de los empresarios locales que no están de acuerdo con algunas medidas restrictivas pero recordó que en otras entidades federativas se decidieron reabrir comercios sin control alguno lo que provocó una elevada incidencia de contagios de covid-19.

MIÉRCOLES CIUDADANO DA SOLUCIÓN A PETICIONES.

En Nuevo Laredo, el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR dio solución a peticiones ciudadanas de electrificación, agua potable, drenaje y pavimentación, a través del programa “Miércoles Ciudadano” que se realizó en forma virtual desde la oficina de la Presidencia Municipal.

RIVAS CUÉLLAR dijo sentirse contento de saludar y ver a la ciudadanía aunque sea a través de una videollamada: “El propósito del Miércoles Ciudadano es tener este encuentro, nos hubiera encantado atenderles personalmente y hablar de la problemática, de lo que el gobierno municipal puede hacer por ustedes y atender lo urgente y lo importante», agregó.

Reiteró su compromiso de atender a la ciudadanía sin poner de pretexto la pandemia del Covid-19, por lo que aseguró que “Miércoles Ciudadano” aunque sea en formato virtual seguirá efectuándose.

