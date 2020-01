LETRAS PROHIBIDAS

Xico: Alcalde caro e inútil

Clemente Zapata M.

Victoria un cáncer tiene/

que urge sea extirpado,/

o hacerlo para un lado/

ojalá alguien lo ordene…

Realidad está insoportable/

gracias al Alcalde obsceno;/

del cerebro no está bueno/

¿Xico se va?, es probable…

Quien finge ser el alcalde de Ciudad Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, es un personaje que está costando mucho a quienes vivimos en esta parte de Tamaulipas.

Ha pasado más de un año desde que rindió protesta y en todo ese periodo la Capital y su población, lejos de avanzar, hemos venido caminando para atrás.

Como candidato prometió que Ciudad Victoria volvería a ser una Ciudad limpia, atendida. Que tendría los mejores servicios públicos, entre ellos el agua. La población le creyó…

XICO, en unos meses, perdió todo su capital político y el modesto prestigio que lo acompañaba como luchador social. También ha empuercado muy feo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).

La decadencia del Ayuntamiento capitalino inició desde el día en que le confirmaron a GONZÁLEZ URESTI que ser Alcalde sería debut y despedida en la “política azul”.

Le dijeron que olvidara la reelección, los planes por una diputación federal y la gubernatura; él (XICO) no era y nunca será parte del círculo del poder, ni siquiera un personaje cercano.

Desde ese día perdió el interés por hacer buen papel como carta de presentación para su carrera; ¿para qué, si no hay futuro?, se auto preguntó.

Al ser despojado de la “bendición azul” para edificar la carrera política que siempre anheló desde que estaba en el PRI y después como Independiente, sólo quedaba una cosa: dañar al PAN a través de dañar a la población.

Por ser un inútil como Alcalde, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI ha salido muy caro para los capitalinos, pues lo que cobra por el cargo no lo desquita y eso ha dañado al PAN.

Recursos económicos tiene la Capital, presupuesto pues, para que los servicios públicos sean de primera; pero XICO no tiene “motivación política” para hacerlo.

Viéndolo en perspectiva, por ello se entiende que a pesar de que el Alcalde sabe que es la burla de la mayoría, no le preocupa en lo más mínimo; su único interés es llevarse el mayor número de millones de pesos a sus bolsillos.

De ahí las empresas fantasmas para saquear la Alcaldía; por ello el nepotismo y el despilfarro. Por ello el abandono de la Capital que se puede comprobar por cómo están las calles y la falta agua potable.

Sólo que GONZÁLEZ URESTI no ha tomado en cuenta una cosa: el daño que a propósito le hace a la población para afectar al PAN (o viceversa), se lo van a cobrar y muy caro.

Sus cuentas públicas serán su propio veneno. El desfrute que tiene XICO, familiares y cómplices del paraíso presupuestal en que se encuentra, tarde que temprano deberá dejarlo. Esta oportunidad no es eterna.

Su caída será muy dolorosa. Caída que también sufrirán sus más cercanos colaboradores y hasta los no tan cercanos. XICO está estirando la liga, metiéndole presión al PAN para que lo “valoren” y le activen su carrera política.

Pero desde las alturas la respuesta sigue siendo: ¡NO! Se rumora que ya se buscan las herramientas legales para que el PAN pueda, desde el Congreso local, recomponer el mal sabor de boca que ha impreso XICO en casi un año y cuatro meses.

Alguien le jugo una broma a XICO cuando era Alcalde electo y se la creyó. Pensó que podría hacer carrera política. Quiso volar cuando apenas iniciaba su andar y ese pecado lo pagará muy caro…

Me aseguran que XICO, sus parientes y cómplices, llorarán muy feo una vez que dejen el poder. Aunque planeen ir a radicar fuera el país, la justicia los alcanzará tarde que temprano… Pendientes…

~~EN OTROS TEMAS.- El Partido Acción Nacional debería mandar al alcalde de Ciudad Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, a un curso a Nuevo Laredo, Tampico o Altamira, para ver si les aprende algo a los alcaldes: ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, JESÚS NÁDER y ALMA LAURA AMPARÁN, respectivamente… Mientras que los ediles de Nuevo Laredo, Tampico y Altamira han entendido y acatado a la perfección la política de desarrollo dictada por el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en la Capital, su Alcalde, parece que está sordo y ciego. Lo malo que los desatinos de XICO los pagan los victorenses… Por citar un ejemplo, mientras en Nuevo Laredo su población confía en el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR y acude para ser escuchados en el programa “Miércoles Ciudadano”, que ha sido todo un éxito; en Ciudad Victoria el Alcalde no ve ni escucha a ningún victorense fuera de su círculo de complicidad… ¿Me equivoco…?

~~EN LA SET.- Se terminó la semana escolar y un salón de quinto grado de la escuela primaria Club de Leones Matutina sigue sin maestro titular… Alguien está empeñado en hacer quedar mal al secretario de Educación en Tamaulipas, MARIO GÓMEZ MONROY, pues por culpa de la “tramitología” la maestra asignada no llega a la escuela “porque falta un papel”… Ya van a iniciar los exámenes y sin maestra… ¿Así o más valemadris…?

~~ANDAN “VOLANDO” MUCHOS MILLONES.- Ya se sabe que la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, y el constructor JUAN GARCÍA GUERRERO, son muy unidos pues tienen en común proyectos político/electorales… De ahí que vale comentar sobre la prueba de fuego, más bien prueba de ácido, para esa “amistad/sociedad” que son los presuntos malos manejos de los que es acusado JUAN y que fueron realizados cuando era gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, cargo que tuvo que dejar porque los mismos regidores del Cabildo de Reynosa “lo reventaron”… La Alcaldesa no ha renunciado al Partido Acción Nacional, pero JUAN ya pidió su baja… Son más de 22 millones de pesos que andan volando, por lo que conviene preguntar: ¿MAKI dejará solo a JUAN o meterá las manos al fuego por él?, la pregunta es simple para que simple sea la respuesta… ¡Ay ojón!

ÁGORA

DENTRO DE POCO las bolsas de plástico no reutilizables van a quedar en el pasado en los supermercados, tiendas de conveniencia o similares… ¿Son las bolsas un daño…? La respuesta es no… El daño lo hacemos, como sociedad, quienes las usamos, porque carecemos de cultura y no estamos acostumbrados a depositar la basura en su lugar; también son culpables las autoridades, incapaces de cumplir con la recolección y confinamiento de la basura… Hoy son las bolsas, ¿y mañana…? Poco a poco van a ir desapareciendo más insumos porque no sabemos darle un uso correcto de principio a fin… Así como vamos terminaremos desnudos y comiendo con los dedos para que el planeta no colapse por la contaminación, el calentamiento global o el cambio climático… Hasta el lunes…