XICO: “NO HAY FECHA QUE NO SE LLEGUE, NI PLAZO QUE NO SE CUMPLA”.

REZA EL ADAGIO que, “no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla” y vaya que en esto, hay sobrada razón, motivo por el cual, se vislumbra que, “el corrupto, cínico y valemadrista alcalde de ciudad Victoria Xicoténcatl González Uresti, tras ser objeto de formal acusación ante la Fiscalía Anti-corrupción, “no tendrá escapatoria judicial”, porque hay claras evidencias legales, sobre los malos manejos financieros que, “este empedernido amante al dinero ajeno”, ha consumado en perjuicio del erario público municipal victorense, haciendo uso ilegal de “empresas factureras”, las que, “sin prestar ningún real servicio” al Ayuntamiento de Victoria, han venido cobrando indebidamente sumas millonarias, todo esto, solapado por el hoy acusado alcalde González Uresti.

EL DOCTOR Xico, por su alto grado de cinismo, siempre se ha venido mofando de que “nadie le hará nada”, de que él es inocente y que todos sus manejos financieros son honestos y transparentes, pero tal parece que su vaticinio, “ha sido una muy criminal falacia”, porque este sujeto de baja caterva moral, más que servirle a las familias victorenses, “se ha venido dedicando a amasar fortuna” para él y su familia y por esta razón, “no hay los suficientes recursos en las arcas del pueblo”, para el desarrollo de obras de infraestructura y por ello, la cueruda capital Victoria, lamentablemente, se encuentra entre la inmundicia y la promiscuidad social.

FUE EL JOVEN Gonzalo Lan Zambrano, quien sin aspavientos de ninguna especie, pero si con mucho valor moral y civil, formalizó la denuncia penal de rigor contra el corrupto Presidente Municipal de Victoria Xico González Uresti, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas, cuya querella contra el nefasto edil, “ya no tiene vuelta de hoja”, y por ende, ahora quiera o no, Xico González tendrá que presentarse a declarar, porque “él, es el principal antagoniza de los actos ilícitos, detectados en su gobierno”.

LAN ZAMBRANO, por su calidad de Coordinador del Partido Movimiento Ciudadano, acompañado por la Diputada Patricia Pimentel y los regidores Gerardo Valdez y Daniel González, fueron los que, con gran calidad moral y “las pruebas de hechos en sus manos” formalizaron la querella contra el cínico alcalde de Victoria Xico González, quien seguramente, anoche no durmió, porque sabe que, “ahora si le habrá de caer la voladora”, es decir, la correspondiente orden de aprehensión o captura, para que, una vez detenido declare y demuestre ser inocente o bien “responsable de los evidentes saqueos millonarios”, en perjuicio al erario público y finalmente, sea puesto tras las rejas.

ENTRE “las pruebas contundentes” expuestas contra el Presidente Municipal de Victoria Xicoténcatl González Uresti, ante la Fiscalía Anti-corrupción, se muestran documentos, sobre “contratos comerciales celebrados, con empresas de las llamadas factureras”, entre las que, Lan Zambrano y denunciantes citan a las denominadas “Expertos Analistas S.A. de C.V., así como “Orienta y Soluciones S.A. de C.V.”, otra identificada como “Conocedores y Asesores S.A. de C.V.”, incluyéndose a la denominada “Mandare Avanti S.A. de C.V.”, cuyas empresas “a pesar de estar boletinadas” por el Gobierno Estatal, el cínico alcalde González Uresti y su grupo de gandallas, integrantes de su gabinete municipal, “se hicieron de la visita gorda” y por ello ahora “Xico y socios”, ya se encuentran en serios aprietos ante la Justicia.

TRAS presentar Lan Zambrano, la acusación formal contra el doctor Xico González Uresti, en plan tajante y sin cortapisas dijo parecerle irresponsable e indigno que el alcalde victorense, “tenga la ciudad en el más claro de los abandonos”, porque a la vista de todo mundo, tenemos “un deficiente servicio de alumbrado público”, pero también el pueblo carece de un eficaz servicio de agua potable y alcantarillado y respecto a pavimentación, tenemos calles en condiciones meramente deplorables y si hablamos de inseguridad, podremos decir que los asaltos, robos y toda clase de actos delictivos, están a la orden del día. Sin olvidar el ineficiente “servicio de recolección de la basura”. Y por ello, el denunciante joven Zambrano dijo que, “eso ya no podemos seguírselo solapando al hoy acusado alcalde de Victoria, Doctor González Uresti”.

Y ENTRE otras de las cosas legales, que llaman poderosamente la atención en este ya tan sonado caso de corrupción, es que el formal acusador GONZALO LAN ZAMBRANO, dijo que, se tendrá que llamar ante la Fiscalía Anti corrupción a otros integrantes del Gobierno Municipal de Victoria, y (aunque no citó sus nombres), no se descarta que entre los señalados a comparecer ante la justicia, serán el Tesorero Municipal JOSÉ ALFREDO PEÑA RODRÍGUEZ, la Síndico Frida Patricia Escobar Ortiz, así como la Contralora Nora Rosalba Cepeda Guerrero, sin olvidar “al yerno de oro” el venezolano Antonio David Chavira Cano, quien es titular de una jefartura o dirección de estrategia, cuya oficina, no es otra cosa más que, “es una área departamental fantasma”, donde el influyente sujeto, cobra muy buen salario y compensaciones.

PARA CONCLUIR, les diré que, si el repudiado y cinco alcalde de Victoria Xico González Uresti, aún cree que, no pasará nada y que, “saldrá bien librado” de esta delicada acusación en su contra, por corrupción, pronto habremos de ver si “el presunto ladrón de siete suelas” Xico González, “huye del pueblo, o bien se le tendría que poner tras las rejas” por el grave predicamento legal que, desde este día, González Uresti, ya enfrenta ante la Justicia de Tamaulipas.

