HIPÓDROMO POLÍTICO

XICOTÉNCATL RENUNCIÓ A LA ALCALDÍA DE VICTORIA

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

*Los victorenses se preparaban para el festejo, pero tendrán que esperar

*Anwar Vivián Peralta y sus líos hormonales

La mañana de ayer martes, desde muy temprano, como reguero de pólvora corrió la especie de que, por fin, el alcalde de Ciudad Victoria había renunciado al cargo. Ese escenario lo esperaban los victorenses desde, prácticamente, el principio del mandato en octubre de 2018.

Y es que ha sido manifiesto que el presidente municipal victorense no solamente no ha dado una desde el palacio municipal, sino que además los escándalos han ido in creciendo: que si su hija Tanya es quien gobierna Victoria y está haciendo los grandes negocios desde el gobierno municipal; que si la misma Tanya es la que manda, que si Xicoténcatl no tiene ni la menor idea de que es gobernar, y que en la capital de Tamaulipas no hay proyecto; que si el tesorero José Alfredo Peña está haciendo los grandes negocios desde la oficina en donde manda, y que el Ayuntamiento de Victoria se ha convertido, igual que en Reynosa, en un negocio familiar, que en el tema del agua no dan una ni el alcalde ni el gerente de la COMAPA Victoria, Humberto Calderón Zúñiga, cuñado por cierto del diputado electo, Arturo Soto Alemán; que si el tesorero José Alfredo Peña ha mandado a los agentes de tránsito a asaltar a los ciudadanos, etcétera, etcétera y más etcétera. Sin duda, el de Ciudad Victoria es un gobierno inestable, petulante, presuntuoso, ineficaz e ineficiente. Prácticamente un desgobierno.

Y hay que ser muy claro: mientras en campaña Xicoténcatl González Uresti parecía la esperanza de sacar a Ciudad Victoria del marasmo en que se encontraba, ya en el ejercicio del poder el facultativo se convirtió en la gran decepción ciudadana: calles hechas pedazos, una ciudad terriblemente sucia, colonias muy oscuras por falta de iluminación y escándalos de mega negocios a su favor, galopante corrupción y un nepotismo sin par.

Y el DIF municipal, el que debe ser una institución noble y la cara amable del gobierno, se ha venido utilizando para el saqueo institucional, la tranza y los grandes negocios familiares.

Reitero, el alcalde Xicoténcatl González Uresti ha sido la gran decepción en Ciudad Victoria y desde hace semanas se cruzan las apuestas de cuánto tiempo podrá mantenerse en el cargo, porque la sociedad está harta, los grupos productivos más y no se diga la clase política, quien se ha sentido lastimada y ofendida con el mal actuar de Xicoténcatl y sus muchachos.

Lamentablemente, la versión de la renuncia quedó sólo en eso: un rumor que por hoy no pasó a mayores ni se consolido como una buena noticia para los victorenses, lo que muchos esperamos si ocurra en las próximas semanas, porque no se vale que mientras hay quienes se esfuerzan todos los días porque Tamaulipas sea mejor y avance en su desarrollo, otros, como el alcalde Xicoténcatl, se dediquen a la milonga, a la zumba y a amasar ofensivas fortunas a costa de los ciudadanos. ¿No lo cree?

1. En la colaboración del día de ayer señalábamos que Anwar Alejandro Vivián Peralta ha sido de todo, como en botica, y en todas las chambas que ha ejercido siempre ha terminado mal: como “periodista disel”, como funcionario, como regidor, como dirigente partidista y por todos lados en donde le quiera ver. De todos lados donde ha colaborado ha salido disparado como tapón de sidra. Pero él no se cansa. Vivián Peralta sigue buscando embaucar ilusos cambiándoles, según él, “oro por espejitos”.

Y es tan impredecible este “conocido” personaje riobravense, que lo mismo ha sido priísta que panista, perredista y hoy férreo representante morenista e impulsor de la 4T. Así es Vivián y quienes lo conocen saben que su humor depende de sus hormonas. Así lo entienden y también lo disculpan.

Lo malo es que, entre sus problemas personales y hormonales, a este sujeto se le ha olvidado quienes son las manos que le han dado de comer y, sin mayores miramientos, las muerde y las traiciona, aunque después tenga que pedir perdón de rodillas.

Insisto, quienes lo conocen lo entienden y lo disculpan. Pero los demás, quienes no tienen vela en sus enjuagues, mejor, y por salud mental, le sacan la vuelta a este problemático sujeto.

