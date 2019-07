HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES.

XICOTÉNCATL Y HUMBERTO, SERÁN RESPONSABLES DE LA PANDEMIA EN VICTORIA

Esta tarde, la Coordinación General de Protección Civil del Gobierno de Tamaulipas informó que, en los próximos días, antes de que llegue la canícula el próximo viernes 12 de julio, habremos de sufrir temperaturas de hasta 39 grados centígrados, más tres o cuatro más en sensación térmica, lo que habrá de convertir en un suplicio la vida de Ciudad Victoria.

Pero, además, si tomamos en cuenta que los irresponsables de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la capital tamaulipeca no han dado una en los últimos meses y años, el problema se agrava más, dado que la falta de agua genera enfermedades y padecimientos que en grado superlativo pueden generar la muerte. Pero para estos insensatos comandados por Humberto Zúñiga Calderón y por Xicoténcatl González Uresti, eso es lo de menos. Lo importante son los negocios.

Y lo que no han analizado estos insensatos es que podemos vivir en Victoria una pandemia, un problema de salud pública, como nunca lo hemos vivido, derivado de la falta de agua por largos periodos de tiempo y que a Calderón Zúñiga no le importa porque siente que como su cuñado es diputado electo, él, como el Chapulín Colorado, va a poder defenderlo.

El problema ha sido tal que en algunos sectores de la ciudad ha habido quienes han tenido que comprar garrafones para limpiar los sanitarios, porque por la tubería ni gota de agua sale. Y a Humberto y a Xicoténcatl, y a sus respectivos gabinetes, les importa un comino lo que les pase a los ciudadanos. Así queda de claro con la actitud negligente y criminal con la cual vienen respondiendo ante el problema y el sufrimiento de quienes durante semanas no han tenido gota de agua.

Me parece un crimen que mientras Ciudad Victoria padece de falta de agua, baches, está inundada en basura y vivimos en una obscuridad lacerante, el alcalde se haya ido con sus muchachos a hacer zumba a la playa en La Pesca Tamaulipas. Eso significa que los problemas y el sufrimiento de la sociedad victorense le importan un pepino.

Y para quien se pregunte que enfermedades pueden afectar a la sociedad victorense, por la falta de agua, le comento que, entre otras, están la diarrea, la helmintiasis intestinal, el cólera, esquistosomiasis, tifoidea, diarrea o dermatitis atópica. Pero, o no se han dado cuenta, o abusan de su ignorancia, o les importa un rábano la vida y la salud de los victorenses.

En estas semanas en las cuales se intensificó la falta de agua en la ciudad, se afectó a casas particulares, escuelas y a negocios, quienes, de entrada, dejaron de poner al servicio de sus clientes los servicios sanitarios. Hay que recordar que tuvieron que suspenderse dos días las clases en la mayor parte de las escuelas de Ciudad Victoria ante la falta del vital líquido y el desinterés de la administración municipal y de la COMAPA por resolver el problema.

Si bien es cierto que el problema no es de ahora, también es cierto que vamos de mal en peor. La falta de agua, sin ser tan grave, empezó durante la administración de Miguel González Salúm y se recrudeció con Alejandro Etienne Llano en la alcaldía victorense y su etapa más crítica fue durante el gobierno de Oscar Almaraz Smer. Pero no se recuerda que las afectaciones hayan sido tan graves como hoy en día en que un gerente que no cumple, siquiera, con el perfil para estar al frente del organismo operador del agua y cuyos “asesores” no le ayudan en prácticamente nada, ni sus técnicos en difusión ni nadie.

Reitero, Humberto Calderón Zúñiga y Xicoténcatl González Uresti llegaron al poder en Victoria para enriquecerse ofensivamente con los recursos de la sociedad victorense, haciendo pingues negocios y ofreciendo, a cambio, servicios de quinta, baches en los baches, falta absoluta de agua y una ciudad que da tristeza en cuanto a su aseo.

Muchos victorenses añoran los tiempos de que Victoria era “ciudad limpia, ciudad amable”. Y hoy, tristemente, ni lo uno ni lo otro. Hoy este gobierno municipal da lástima: funcionarios soberbios, que creen que todo lo saben y que el “pueblo sabio” no los merece. Y a este “pueblo sabio”, que les da de comer y que los está haciendo archirequeterecontra millonarios, los mal agradecidos de Xicoténcatl y Humberto lo están matando de sed.

Y ojalá y se resuelva este grave problema de falta de agua antes de que alguien muera.

1. Y hablando del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, salió a la luz que el padrón de proveedores del Sistema DIF Victoria, del cual es titular Arcelia Flores de González, esposa de Xicoténcatl González Uresti, alcalde de Ciudad Victoria, está plagado de “empresas fantasmas”, las que curiosamente son las favoritas a la hora de hacer adjudicaciones directas.

Red Ligth S.A. de C.V., ganador de dos adjudicaciones directas en el primer trimestre del año por un monto de 301 mil 600 pesos, comparte dirección en su cuenta de cheques con Grupo Comercializador OTKS S.A de C.V. que, en una investigación anterior, no fue localizado físicamente en el domicilio fiscal que ostenta.

Red Ligth S.A. de C.V. fue contratado para dar el servicio de monitoreo de medios digitales e impresos, asesoría en administración de medios digitales y servicio de redacción de columnas y boletines y desarrollar el logo e imágenes institucionales del DIF Victoria.

Su domicilio fiscal con sede en Morelia Michoacán, indica que es calle Federico Chopin, número 96 de la Colonia Las Palomas. Sin embargo, gracias a una colaboración especial de la reportera de la Voz de Michoacán, Jessica Chávez, se constató que Red Ligth S.A. de C.V. no opera en el domicilio fiscal que ostenta.

La dirección dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, es ocupada por un despacho contable “VIA Contadores” y no hay rastro de Red Ligth S.A. de C.V.

En una situación similar se encuentra otra empresa de nombre Comerciales de SLP S.A de C.V. favorecida con una adjudicación directa para brindar hasta 35 mil copias mensuales con un costo de 12 mil 644 pesos.

La dirección fiscal de esta empresa es avenida Cuauhtémoc número 807-D de la Colonia Las Águilas, en San Luis Potosí, en donde se ubica un edificio abandonado desde hace más de año y medio, con visible deterioro físico en el interior y exterior.

Las investigaciones periodísticas realizadas con anterioridad, demuestran un patrón marcado en la selección de empresas que el DIF Victoria invita a ofertar servicios y productos y que luego favorece con adjudicaciones directas.

Las “empresas fantasmas” detectadas hasta el momento son: Grupo Comercializador OTKS S.A de C.V. con dirección fiscal en Morelia, Michoacán. Red Ligth S.A. de C.V. con dirección fiscal en Morelia, Michoacán. Comercializadora HJA S.A de C.V con dirección fiscal en Ciudad Victoria. Servicios Profesionales y otros Pazum, S.A. de C.V. con dirección en Morelia Michoacán. FERMAL DISEÑOS Y PUBLICIDAD S.A de C.V, con dirección en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Ahí la información para que la Contraloría, el Congreso de Tamaulipas, la Auditoría Superior y el Servicio de Administración Tributaria investiguen y tomen cartas en el asunto antes de que las cosas pase a mayores.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico [email protected] Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.