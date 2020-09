¿Y DONDE ESTA EL POLICÍA “VERSIÓN MÉXICO”?

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

Mientras a la Guardia Nacional se le ve atacando a productores agrícolas y granjeros en Chihuahua, en Tamaulipas hacen oídos sordos al llamado social.

Hoy se cumplen 19 años de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York. Y aún nadie ha sido juzgado por ello.

Alma Laura Amparán: Gobierno con rostro humano.

Gerardo Peña Flores llama a sus pares federales a pelear por Tamaulipas.

El próximo domingo 13 de septiembre será el Segundo Informe Interactivo del alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah.

Uno de los grandes temas que surgió durante los recientes bloqueos de Matamoros, donde el trabajo lo hizo la policía estatal ante la ausencia de la Guardia Nacional, fue ¿qué pasó? ¿Por qué no acudieron a atender al llamado si la denuncia se hizo a través del C4 y por protocolo se les avisa a todos los cuerpos de seguridad y los acuerdos obligan a que todos los cuerpos de seguridad acudan a atender? ¿Qué pasó?

El caso fue que la Guardia Nacional omitió atender el llamado hecho por el gobierno de Tamaulipas para intervenir en la disuasión del bloque que llevaron a cabo grupos de taxistas piratas, comerciantes ambulantes y prostitutas, en una “presunta protesta” que exigía la salida del grupo de operaciones especiales en Matamoros.

Sobre el particular, el secretario general de gobierno, Cesar Augusto Verástegui Ostos, dijo con respecto a los bloqueos ocurridos los días 8 y 9 de septiembre pasados, que estos “son una práctica muy socorrida por la delincuencia organizada cuando la policía hace su trabajo”.

Estos lamentables hechos que comenzaron la noche del pasado martes, motivó que Tamaulipas solicitara apoyo a la Guardia Nacional, pero la negativa de las fuerzas federales se basó en el argumento de “tener instrucciones de no actuar”. Así lo informó en rueda de prensa el Secretario General de Gobierno de Tamaulipas, César Augusto Verástegui Ostos, quien dijo que, en conversación sostenida con el General Luis Rodríguez Bucio, Primer Comandante de la Guardia Nacional, “fue muy explícito al señalar que en temas sociales no tenían instrucciones de meterse”. Sin embargo, el secretario Verástegui Ostos aclaró que el problema surgido en Matamoros fue un tema de índole delincuencial y no de índole social.

Sin embargo, Verástegui Ostos acotó que “lamentablemente no encontramos respuesta -de la Guardia Nacional”.

¿Qué fue lo que pasó entonces en Matamoros? Estos bloqueos se dieron en respuesta al aseguramiento de un rancho en el que se encontraron caballos finos y droga, y agregó que este viernes, en la reunión del Grupo de Coordinación, que por cierto ya será presencial, se tocará este tema porque “no nada más el Estado tiene que estar trabajando”.

El secretario Verástegui dijo que la estrategia de seguridad demanda trabajo conjunto entre todas las corporaciones de seguridad estatal y federales, “y solamente el Estado está haciendo esta labor y no es justo que la sociedad este pagando las consecuencias ante las actividades delictivas”.

Verástegui Ostos dijo que en el gobierno estatal “estamos haciendo todo lo posible, apoyándonos en las herramientas jurídicas que tiene el Estado y esperemos que con esta llamada las cosas mejoren en la coordinación con la Guardia Nacional”.

Y sin duda, con estas malas acciones, el sabor que deja la Guardia Nacional y el Gobierno Federal, no es muy bueno para los ciudadanos, porque para quienes han confiado en la estrategia federal de combate a la inseguridad, hoy nos queda claro que la estrategia no acabamos de entenderla, nos dicen que no se meten en problemas sociales y en Chihuahua están tundiendo a los agricultores y campesinos y en Tamaulipas evitan el llamado de la sociedad. Entonces ¿somos o no somos?

1. Hoy se cumple un año más, un aniversario más, 19 años para ser exactos, de los lamentables hechos ocurridos aquel martes 11 de septiembre de 2001. Cuando el mundo entero las televisoras, medios de comunicación dominantes en esa época, interrumpieron sus transmisiones para difundir las imágenes en las que se veía a personas aventarse de los rascacielos, columnas de humo surgidas de las Torres Gemelas sin que nadie supiera, por minutos, lo que sucedía. La confusión en ese momento era brutal.

Este terrible atentado marcó al mundo entero y cambió el rumbo de nuestra historia. A partir de las 8:46 horas de aquel 11 de septiembre, nada volvió a ser igual. Casi tres mil personas murieron en lo que en se considera el «mayor ataque terrorista» de la historia.

Y, sin embargo, cerca de dos décadas después de aquellos terribles y dantescos atentados nadie aún ha sido juzgado.

Ese fatídico 11 de septiembre de 2001, se registraron cuatro atentados contra las Torres Gemelas, cuando manos terroristas suicidas, supuestamente liderados por Al Qaeda, secuestraron aviones comerciales para luego impactarlos contra los rascacielos de la Gran Manzana, y el edificio del Pentágono, matando a más de dos mil 900 personas y desapareciendo otras 24, lo que originó la guerra entre Estados Unidos y Afganistán, enfrentamiento no menos cruel por cierto.

Este día, a pesar de la pandemia, Nueva York realizan su homenaje anual a los casi tres mil muertos en los atentados del 2001, con varios minutos de silencio, recordando a aquellos aviones, que, secuestrados por yihadistas, se estrellaron contra las Torres Gemelas.

Pero los atentados contra las torres gemelas no son la única tragedia que ha enlutado a Nueva York en los últimos años. Recién, en abril pasado de este 2020, la Gran Manzana sufrió su día más mortal por el COVID-19, alcanzando la cifra de 562 fallecidos más en las últimas 24 horas para un total cercano a los tres mil decesos, la mayor cantidad en Estados Unidos hasta ese momento, y casi el mismo número de muertes que por los ataques del 11 de septiembre de 2001 en contra de las Torres Gemelas.

Hoy no sólo Nueva York está de luto recordando a quienes perdieron la vida en los atentados del 2001. Hoy también recordamos lo vulnerable que somos ante otras circunstancias de la vida. Hoy es momento de hacer un alto en el camino, de reflexionar, sobre donde estamos, hacia donde queremos ir y en qué condiciones queremos hacerlo.

2. La noche de este jueves, la alcaldesa de Altamira rindió su Segundo Informe de Gobierno. Y lo evidente no se puede negar. Alma Laura Amparán Cruz ha hecho un importante trabajo en bien de la ciudad y en bien de la sociedad de aquel importante municipio tamaulipeco. La alcaldesa Alma Laura ha sabido hacer equipo con la sociedad civil y con los sectores comercial, industrial y empresarial cuyas operaciones están, precisamente, en esa ciudad porteña.

Alma Laura ha encabezado, desde el primer día de su administración, un gobierno que propicia acciones que cuidan a los altamirenses y les generan bienestar. Y en su Segundo Informe de Gobierno dio a conocer cada una de las acciones y resultados gestados a favor de la ciudad y sus habitantes, así como el avance en el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Y un dato muy importante: el adecuado y transparente manejo de los recursos en Altamira, se reflejó en que la administración destinó un 74% del presupuesto para el bienestar social y el desarrollo económico de los altamirenses, dejando, nuevamente, cero deudas públicas.

Con la representación del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, asistió al Segundo Informe de Gobierno de la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparán Cruz, el subsecretario de Gobierno, Humberto Zurita Eraña, quien en su oportunidad destacó que el manejo de finanzas sanas, aunado a la responsabilidad financiera, han sido claves en la administración honesta y transparente que preside y que responde totalmente a la confianza de los ciudadanos.

Al presentar una completa radiografía de su administración, la alcaldesa Amparán agradeció y reconoció la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Acreditable, por estar siempre al servicio de los altamirenses y tamaulipecos, así como a todo el personal de Salud por su heroico trabajo en esta contingencia sanitaria a causa del COVID-19, demostrando su respaldo a las familias que cuentan con un familiar enfermo o que lo han perdido a causa de esta enfermedad.

Y remató: “Así es el nuevo rostro de Altamira: una ciudad que crece y se transforma. Muchas gracias por construir juntos las acciones que te cuidan y las acciones que generan bienestar. Vamos por muy buen camino: el del progreso y desarrollo, y de la mano con ustedes, respaldando nuestro trabajo, avanzamos a paso firme para seguir siendo una ciudad que es Orgullo de Tamaulipas’’.

Sin duda un buen informe el de la alcaldesa Alma Laura, con datos duros, con información completa de las acciones, pero con el respaldo de acciones en territorio, con atención a los ciudadanos y con una ciudad agradecida por el trabajo de la alcaldesa. Este fue, sin duda, un informe con rostro humano. Felicidades. Se las merece la alcaldesa.

3. Los que parece que se están haciendo los occisos, son los diputados federales por Tamaulipas. Y por ello, de forma enérgica, el presidente de la junta de coordinación política del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, llamó a las y los legisladores federales tamaulipecos, de todos los partidos políticos, a cerrar filas ante el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, para que gestionen los recursos que al Estado por derecho le corresponde.

Así lo señaló Peña Flores: “que luchen, peleen, gestionen, el adjetivo que sea, pero que traigan los recursos que a nuestro Estado deben corresponder”, puntualizó Peña Flores en el apartado de asuntos generales de la sesión de la Diputación Permanente de esta semana.

Gerardo Peña puntualizó que el que el debate es que haya recursos extraordinarios para un Estado que es la segunda entidad que más le aporta a la federación en impuestos, por lo que es justo hacer esa gestión para traerle a Tamaulipas el presupuesto que le corresponde.

Y remató el legislador tamaulipeco: “Vemos a legisladores de otros Estados de la República que lo están haciendo, que están alzando la voz, lo vemos en Nuevo León, queremos ver a nuestros Diputados federales de todos los partidos haciendo lo propio en función y en virtud de defender los recursos para Tamaulipas”, acotó.

¿Dónde está la multipremiada y reconocida Olga Sosa? ¿Dónde está Armando Zertuche Zuani? ¿Dónde está Olga Juliana Elizondo Guerra? ¿Dónde está Erasmo González Robledo? ¿Dónde está Héctor Joel Villegas González? ¿Dónde está Mariana Rodríguez Mier y Terán?

Urge un encuentro entre el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y los legisladores federales para desarrollar una estrategia común por Tamaulipas, porque como lo ha señalado el mandatario estatal, el no busca recursos para el gobierno de Tamaulipas, pero si exige obras de la calidad y acorde a las necesidades de los tamaulipecos, basados siempre en que nuestro estado es la segunda entidad que más aporta recursos a la federación. ¿Diputados Federales? ¿Quién dice yo? Los estamos esperando los tamaulipecos.

4. El Presidente Municipal de Tampico, Chucho Nader, informó que la presentación de su Segundo Informe de Gobierno será el próximo domingo 13 de septiembre, donde la ciudadanía tampiqueña tendrá la posibilidad de interactuar con él mediante el uso de las redes sociales, en lo que constituye, sin duda una innovación en el ejercicio de gobierno y la rendición de cuentas.

