¿Y EL GUASÓN? ANDA EN CAMPAÑA

Héctor Garza González se reunió este martes para festejar, a algunos periodistas, en Ciudad Victoria, para buscar su apoyo profesional.

Por si la duda lo corroe, la mujer con la que se le vio a Hugo López-Gatell en las playas de Oaxaca es su novia Rebeca Peralta Mariñelarena.

Felipe Garza Narváez busca ser el candidato de MORENA por el Quinto Distrito Federal.

Roxana Gómez Pérez será candidata a diputada federal por el PAN en el Distrito III Río Bravo. No hay más.

Lo que se ve no se juzga. Así de sencillo. Desde que ocupó cargos federales, primero en la Secretaría de Educación Pública y después en la Secretaría de Gobernación, Héctor Martín Garza González se dedicó a hacer campaña anticipada, para lo que se ofreciera. Y de ambas posiciones salió sin explicar la razón de su salida. El caso es que Garza González sigue en abierta campaña electoral. ¿Será acaso que le van a “pagar sus servicios a la nación” en el gobierno de la 4T con una diputación federal plurinominal? Porque el personaje anda, francamente desatado, reuniéndose con los grupos que lo quieren escuchar, en abierto rechazo a las medidas de prevención y sana distancia ante la pandemia del COVID19. ¿Y con permiso de quien manda en la 4T? una respuesta es que si, porque lo sigue haciendo, y la otra es que no le dicen nada porque ya no les interesa como político, porque en lugar de ser un activo es un lastre.

Y me parece que, en lo personal, Garza debe hacer un alto en el camino y reflexionar sobre su ubicación en el mapa político tamaulipeco. Ya encabezó a MORENA en el 2016, como candidato a Gobernador de Tamaulipas, y tuvo una decepcionante votación de tan sólo 32,183 votos, lo que representó un triste porcentaje de 4.46% de la votación obtenida por el ganador de esos comicios, el panista, Francisco García Cabeza de Vaca, hoy Gobernador Constitucional de Tamaulipas.

En esa elección, la del 2016, de una lista nominal de 2, 557,228 electores, acudieron a las urnas 1,438,014 ciudadanos, lo que representó en términos relativos el 56.23% de la lista nominal. Y de ese porcentaje por Héctor Martín garza González sólo logró el 2.23% de los sufragios. Y el mensaje, me parece, fue brutal.

Por ello, reitero, Garza González debe hacer una reflexión de donde está, a donde quiere llegar y si el camino que está siguiendo es correcto, porque de otra forma el esfuerzo que está haciendo será, prácticamente, tirado a la basura. ¿Podría aspirar el llamado “Guasón” al Gobierno de Tamaulipas? No, me parece que son muchas aspiraciones para su estatura política.

1. Retomando el tema de las vacaciones de Hugo López-Gatell, déjeme y le cuento que el funcionario “a quien se le perdona todo” iba acompañado por su novia, Rebeca Peralta. ¿Pero quién es esta mujer? Responde al nombre de Rebeca Peralta Mariñelarena. Así se llama la novia del subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, y vocal del Gobierno Federal para la atención de la pandemia por COVID19, y fue, precisamente, con quien López-Gatell se fue a las cálidas plazas de Zipilite, en Oaxaca.

Rebeca Peralta Mariñelarena fue funcionaria en el gobierno de Evo Morales, en Bolivia, y actualmente, la novia de López-Gatell tiene dos chambas en el servicio público: es funcionaria de la Secretaria de Educación Pública, en donde se desempeña como directora de área y recibe un sueldo mensual de $55,711.00 pesos netos y por si eso no fuera suficiente, además, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Rebeca Peralta percibe un salario neto de $19,118.69.

Rebeca Peralta Mariñelarena es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y también cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos y se autodefine, según lo indica en su perfil de Twitter, como mexicana-boliviana.

No cabe duda que ser novia de un encumbrado, defendido y consentido funcionario federal de la 4T, tiene sus privilegios. Si López-Gattel trabajara en otro gobierno, ya lo hubieran sacado a empujones por sus malos resultados y sus prepotentes actitudes.

2. Quien también está puesto para participar en las elecciones del próximo seis de junio, como candidato, es Felipe Garza Narváez, ex delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas y ex presidente del PRI tamaulipeco, quien anunció en sus redes sociales su interés de buscar la candidatura a diputado federal por el Quinto Distrito con cabecera en Ciudad Victoria. Garza Narváez buscará representar a Morena en el proceso electoral.

En su mensaje lanzado por redes sociales, el político tamaulipeco lo acompaña de una foto tomada en las instalaciones del Aeropuerto Pedro José Méndez de la capital de Tamaulipas.

Felipe Garza Narváez es de los pocos mexicanos, si no es el único, que ha sido tres veces diputado local de Tamaulipas por el mismo distrito, por el Partido Revolucionario Institucional, partido del cual también fue dirigente estatal, así como líder del Congreso de Tamaulipas. Garza Narváez es un político-político que le entiende al oficio y sabe barrer el territorio.

3. De acuerdo con los criterios para el cumplimiento de las acciones afirmativas para garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputados federales por el principio de mayoría relativa que postulará el Partido Acción Nacional, con motivo del proceso electoral federal 2020-2021, se indica que los distritos federales III, IV, VIII y IX estarán destinados para mujeres. En el caso concreto del III Distrito Electoral, con cabecera en Río Bravo, esta disposición partidista da lugar a poder adelantar que la candidata a diputada federal será, indudablemente, para la actual diputada local, Roxana Gómez Pérez, quien tiene todos los merecimientos para abanderar a su partido, al PAN, en la contienda federal del próximo 6 de junio.

Y así como Roxana ha sido una espléndida diputada local, a los panistas no les queda la más mínima de las dudas, que habrá de representar dignamente a su partido en la contienda electoral.

