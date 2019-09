EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

… Y en México se siente

A 72 horas de su III Informe de Gobierno y ante líderes empresariales de uno de los bloques económicos más sólidos de Tamaulipas, al que pertenece el vigoroso ‘Grupo Tampico’, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA reiteró su llamado al Gobierno de México, “a privilegiar la reciprocidad fiscal en la asignación de presupuestos a las entidades”.

Ante barones del capital del sur tamaulipeco, el Gobernador CABEZA DE VACA refrendó que “La palabra confianza tiene un gran significado, esa no se compra con ningún dinero del mundo, esa se adquiere, se gana.

Y subrayó:

“Si no hubiera confianza, no hubiera seguridad, no estarían aquí estas empresas, hoy en día hemos recuperado esa confianza porque hemos avanzado en materia de seguridad y eso no lo hace un hombre, ni un gobierno, lo hace toda una sociedad”, dijo el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA”, matizó.

Ese pronunciamiento gubernamental ocurrió este jueves en Tampico, durante el evento Conexión Imagen, organizado por Grupo Imagen en colaboración con el Consejo de Instituciones Empresariales del sur de Tamaulipas, cuyo objetivo es generar confianza, ideas y relaciones para incrementar el desarrollo de negocios en la zona conurbada sur de la entidad.

El gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA participó en este evento que también se realizó en el marco de 32 aniversarios del CIEST, acompañado por JORGE VILA, director regional de Grupo Imagen y JESÚS ABUD SALDÍVAR, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas.

El Ejecutivo estatal apuntó que gracias a la confianza en Tamaulipas, la entidad se ha consolidado como el Estado Energético por Excelencia; actualmente ocupa el séptimo lugar nacional en Inversión Extranjera Directa; primer lugar en generación de empleos en el norte del país y de los primeros diez de México.

Dio a conocer que más de 40 por ciento del Comercio Exterior entre México y Estados Unidos cruza por Tamaulipas y más de 50 por ciento del comercio de ambas naciones lo hace vía ferroviaria por la entidad.

Informó que Tamaulipas es la segunda entidad que más recauda impuestos federales, después de la Ciudad de México, por concepto de IVA, ISR e IEPS, generando una derrama de recursos de 275 mil millones, hecho por el que reiteró su llamado al Gobierno de México a privilegiar la reciprocidad fiscal en la asignación de presupuestos a las entidades.

En Reynosa, entre tanto, el Gobierno Municipal que preside la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, invitó a los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria en esta ciudad, a participar en el programa Cabildo Infantil de Reynosa 2019, en el que podrán presentar un proyecto de solución a la problemática de la ciudad.

De acuerdo a las Bases de la Convocatoria, emitida el día 2 de septiembre del año en curso, los estudiantes deben presentar una propuesta de forma clara, por escrito, en dos a cuatro cartillas con la inquietud que tengan para que el Gobierno Municipal le dé solución.

La selección de los participantes en el Cabildo Infantil la efectuará un Jurado Calificador, que elegirá a 25 de ellos, que realizarán una Sesión el día 29 de noviembre, con un Alcalde, un Secretario, dos Síndicos encabezando el cuerpo edilicio con el grupo de Regidores infantiles.

El Gobierno que encabeza la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ reconocerá a los estudiantes que integren el Cabildo Infantil 2019, con un documento que avale su cargo honorario y con una Tablet.

Por cierto, la Doctora MAKI entregó este día viernes 20, el automóvil Chevrolet Aveo último modelo, al contribuyente que hizo el pago oportuno de su Predial y obtuvo un boleto con el que ganó el premio ‘Gran Sorteo Paseo de Verano 2019’.

“Estoy muy orgullosa de los ciudadanos como usted, muchas gracias a nombre de todos los reynosenses y pedirle a todos los demás que tengan esa ilusión, que paguen su Predial”, dijo la Alcaldesa al ganador del auto, el señor JAVIER PUENTE, acompañado de su familia, para recibir de manos de la Alcaldesa, las llaves de su automóvil, al resultar ganador en la rifa realizada el domingo 15 de septiembre, ante la presencia de una interventora de la SeGob.

De otro lado, le comparto que con el objetivo de implementar acciones para prevenir y disminuir las enfermedades que más aquejan a la población, fue instalado el Comité Municipal de Salud en Río Bravo, integrado por autoridades municipales y del sector salud, presidido por el Alcalde CARLOS ULIVARRI LÓPEZ.

Fue la Secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, la encargada de tomar protesta a los integrantes de este comité, quienes se comprometieron a establecer campañas de prevención de enfermedades y promoción de la salud.

Al mismo tiempo le informo que con el objetivo de estar preparados para responder de manera adecuada en caso de una emergencia, el Gobierno Municipal de Río Bravo a través de la Dirección de Protección Civil llevó a cabo un simulacro en las instalaciones del CONALEP.

El ejercicio consistió en la búsqueda y rescate de personas lesionadas tras un llamado por incendio, a lo que el personal de bomberos y paramédicos acudió de inmediato, logrando la atención de cuatro personas.

El ejercicio tuvo un tiempo de respuesta de tres minutos y un total de ocho minutos, desde el llamado hasta la atención de los heridos.

A decir de YANETH GUERRERO PALACIOS, Paramédico de Protección Civil y Bomberos, éste simulacro forma parte de una serie de actividades realizadas con motivo del día nacional de la Protección Civil.

… MÉXICO VA A SENTIR

Por cierto, si “Tamaulipas avanza y en México se siente”, como lo proclama el gobernador CABEZA DE VACA, veremos qué cara pone el representante presidencial al III Informe de Gobierno después que el Ejecutivo entregue al Congreso el documento que contiene las obras de su tercer año de gobierno, y pronuncie su mensaje político a los tamaulipecos.

No podemos anticiparle nada, pero después de todos los ‘tironeos’ entre los gobiernos de AMLO y CdeV, y el fuerte mensaje del gobernador de Chihuahua llamando a romper el Pacto Fiscal con la Federación, es un hecho que el pronunciamiento del gobernador tamaulipeco retumbará fuerte en todos los rincones del país.

Sobre todo, por toda la jauría que trae suelta el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR contra el gobierno local, despotricando y formulando pronunciamientos irresponsables y exóticos de muy acentuado tinte rojo.

Es decir, quieren sangre sobre la arena.

Pero el bloque de gobernadores integrados a la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, viene a reforzar el Informe de CABEZA DE VACA, [se anuncia también la presencia del líder nacional del PAN, MARKO CORTÉS MENDOZA]; y, por supuesto, vienen también ROBERTO GIL ZUARTH y JORGE LUIS PRECIADO, entre otros.

EL III INFORME

Como en años anteriores, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA acudirá a las 12:00 en punto de este miércoles al Congreso local a entregar al Pleno el documento que contiene las obras de su gobierno y el estado actual de la Administración Pública estatal.

Enseguida pronunciará desde la tribuna legislativa su mensaje, y concluirá la ceremonia.

De acuerdo a los cálculos, el evento podría durar entre 1 hora y 1 hora y media.

En 2018, la entrega de su informe y la dicción de su mensaje duraron 1 hora con 10 minutos.

GERARDO, UN EJERCICIO

Por cierto, el recién ratificado diputado plurinominal GERARDO PEÑA FLORES, inminente presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, realizó este jueves un ejercicio previo a su toma de posesión como presidente del Poder Legislativo, con la participación de los 21 diputados azules que integrarán la LXIV legislatura estatal.

GERARDO y sus compañeros de bancada hicieron una visita de reconocimiento al espacio del Pleno, paseándose entre las curules y visualizando los espacios estratégicos que ocuparán a partir del 1º de octubre.

Es decir, dentro de 10 días.

GERARDO está listo para hacer el 1-2 con el presidente del Poder Ejecutivo, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Y, eventualmente, con el presidente del Poder Judicial, HORACIO ORTIZ RENÁN, tres amigos entrañables que han sorteado muchísimos escollos a lo largo de sus muy intensas carreras políticas.

A GERARDO le tocará encabezar una de las más aguerridas legislaturas estatales, pues arrancará con posicionamientos fuertes contra los ‘recortes’ presupuestales del gobierno federal.

Por ser uno de los políticos tamaulipecos más allegados al Gobernador CABEZA DE VACA, GERARDO sabe que los ‘recortes’ federales a Tamaulipas tienen origen y fin político, por lo que desde ese cuerpo legislativo ‘revertirá’ los ‘tijeretazos’ a las finanzas de la entidad.

Pero GERARDO peleará adentro y afuera. Adentro, con el Grupo parlamentario de Morena, integrado por 10 diputados plurinominales muy seguramente encabezados por la hermana del ex alcalde neolaredense CARLOS CANTUROSAS; y afuera, con los perros de cadena que AMLO trae sueltos contra el gobierno local.

TOMAS, “A CONSULTA”

A propósito del CDE del PRI, el ex alcalde sanfernandense y ex diputado federal cenecista TOMÁS GLORIA REQUENA, fue detectado ayer en el sur de la entidad haciendo ‘talacha’ partidista para suceder en el liderazgo estatal a YAHLEEL ABDALA CARMONA.

En sus diálogos con la militancia tricolor, GLORIA REQUENA ofrece recuperar el liderazgo del PRI como primera fuerza en la entidad, y propone elegir al nuevo presidente estatal a través de una Consulta Directa a la Base Militante, utilizando el mismo padrón que sirvió de base para la elección de ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS para el liderazgo nacional.

Ayer en Tampico, GLORIA REQUENA anticipó un poco de los siete Ejes Rectores de su propuesta como candidato a la presidencia del Comité Directivo estatal del PRI, subrayando su intención de ser un presidente por 4 años.

Es decir, su propuesta consiste en que el próximo presidente No-Aspire a convertirse en candidato tricolor a un cargo de elección popular.

“Ni en las elecciones del 2021, ni en las del 2022”, remarca.

“Me está yendo muy bien; he platicado con los liderazgos regionales de mi partido y voy muy bien”, dijo durante una conversación telefónica con este espacio.

La semana próxima estará en Reynosa.

DE INFORMES, A INFORMES

Por asociación temática, hoy sábado en Tampico, a las 19;00 horas, la diputada federal OLGA SOSA RUIZ rendirá su I Informe Legislativo, en una ceremonia a realizarse en el Edificio de la vieja Aduana del puerto jaibo, con la asistencia de 10 diputados federales y por lo menos cuatro presidentes de Comisión de la Cámara baja.

Naturalmente, RICARDO MONREAL, que aspira a apoderarse de Tamaulipas el 2022, amenaza con acompañar a OLGA, de igual manera, se habla de que el Coordinador de la bancada de Morena en la Cámara baja, MARIO DELGADO, vendrá a hacerle gordo el caldo a la ex diputada priista.

Y durante la lectura de este su I Informe de Gobierno, OLGA SOSA RUIZ estará dando su primer paso hacia la candidatura de Morena a la alcaldía del Puerto, pues a vista de todos, OLGA es la “candidata natural” de MORENA a la alcaldía porteña.

… A menos que RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA le gane el parpadeo, y se inscriba como candidato a Gobernador de Tampico.

HABLAN DE SERGIO

Lo que nos recuerda que la insistente mención del ex delegado de SEDATU en la entidad, SERGIO VILLARREAL BRICTSON, como potencial candidato a la presidencia del comité municipal del PRI en Tampico, podría reavivar sus aspiraciones por la alcaldía porteña.

SERGIO fue quien sacó adelante las candidaturas de la mal agradecida MAGDALENA PERAZA GUERRA y de la ex diputada federal MERCEDES DEL CARMEN ‘Paloma’ GUILLÉN VICENTE, pese a que la cúpula priista repudiaba a las dos: a la primera, por traidora y mal agradecida [y mire ahora, hasta ‘empapelada’ está por la Ley], y a la segunda, por desarraigada, pues ‘PALOMA’ se fue a México y jamás regresó.

Sin embargo, SERGIO hizo mancuerna con su padrino, el potenciado constructor EDUARDO ‘Lalo’ VELA RUIZ, y entre los dos sacaron adelante esos dos proyectos.

Si VILLARREAL BRICTSON es subido nuevamente al convoy de la revolución, dé por hecho que será uno de los más fuertes ‘activos’ para postular como candidato del PRI a presidente municipal/ o ya de perdido, a diputado federal este 2021.

¡Ah!, SERGIO se reunió este miércoles en Tampico con su amigo, el ex diputado federal EDGAR MELHEM SALINAS.

¿De qué hablaron?, solo ellos lo saben, pero EDGAR, al igual que otros aspirantes, debe andar en campaña por la presidencia del Comité Directivo estatal del PRI.

A propósito de Tampico, con la finalidad de atender las necesidades de los habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio, el Presidente Municipal, CHUCHO NADER y su esposa, la Presidenta del Sistema DIF Tampico, AIDA FERES de NADER encabezaron una nueva Jornada Médico-Asistencial en el espacio deportivo del sector en donde se brindó atención médica de especialidad, despensa a bajo costo y una serie de servicios en beneficio de los cientos de vecinos que acudieron al sitio.

FERES de NADER señaló que a través de esta sinergia institucional entre el Sistema DIF y el Ayuntamiento porteño, se instalaron 19 módulos de atención, donde se ofreció; consulta general, ginecología, medicina deportiva, odontología, nutrición, psicología, vacunación, optometría, exámenes de laboratorio; así como chequeos de la presión arterial y glucosa.

Añadió que se brindaron también los servicios de corte de pelo, gestión social, Seguro Popular, lotería y asesoría jurídica.

“Con estas acciones, acercamos los servicios médicos del sistema DIF y del Gobierno Municipal a los sectores populares de nuestro municipio y brindamos bienestar a las familias que más lo necesitan”, expuso.

La Presidenta del Sistema DIF Tampico mencionó que el estar cerca de la población, contribuye a sensibilizar más a todos los colaboradores del organismo y crear un vínculo de mayor acercamiento con la población para atender sus principales necesidades y generar una mejor calidad de vida.

Mientras que en Matamoros, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, afirmó categórico que no se aplicará cobro alguno por el servicio de recolección de desechos, como se ha mencionado en algunas redes sociales.

En este sentido, el presidente municipal dijo que en ningún momento se ha pensado, mucho menos proyectado aplicar un cobro a ese servicio que se brinda gratuitamente a las familias matamorenses.

Las redes sociales han mencionado ese tema del presunto cobro, pero categóricamente les digo que no estamos cobrando, ni se cobrará, expresó, al dar respuesta a las preguntas de los trabajadores de algunos medios de comunicación.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.