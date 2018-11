Y entonces XICO… qué procede?

Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.- 28 Nov. 2018.- A casi dos meses de la administración municipal de Ciudad Victoria, muchas son las voces que aseguran que el alcalde panista XICOTENCATL GONZALEZ URESTI está siendo objeto de una campaña de desprestigio por parte de un grupo de redes sociales así como medios de comunicación locales.

Hay que destacar que algunos señalamientos son de mala fe, pues hay quienes se han aventurado a decir que esta administración panista será un caso fallido para la capital, o que será uno más de los alcaldes que pasan sin pena y sin gloria.

En mi humilde opinión, considero que no se puede “reir sin haber escuchado un chiste”, es decir la forma de juzgar de algunos ciudadanos mal intencionados a través del internet, se presta para pensar que están siendo manipulados por algún grupo adverso de la política o por intereses mezquinos que solo confunden con sus noticias de “línea”.

Para ser un buen alcalde no se necesita un perfil con cara seria o de carácter fuerte; XICO, sonriente, bailador como sea, EL prometió cambiar la historia en la forma de gobernar el municipio trabajando de frente y de puertas abiertas para quienes brindaron su confianza en las pasadas elecciones; y no podemos aprovecharnos de la libre expresión para prejuzgar a la ligera y a veces con intención de “amedrentar mediáticamente” para lograr alguna remuneración económica; diría yo, es una cuestión de honestidad.

Ya se llegarán los tiempos correctos para poder dar una calificación de los avances o atrasos del desarrollo económico, cultural y social.

Dentro de las quejas más sentidas de la población y que XICO escuchó, son el servicio recolector de basura, se requiere modernizarlo; también el sentir del desabasto de agua en decenas de colonias de la periferia, así como pavimentación de calidad.

Fue aquí en donde el actual presidente municipal, hizo el compromiso de gestionar recursos en coordinación con el Gobierno estatal y la federación para cumplir en la medida de sus posibilidades dignificar la vida de los victorenses. Reitero, es muy temprano para emitir un juicio aventurado. Será por él mes de mayo del 2019, cuando demos cuenta del trabajo realizado por XICO y su cabildo.

Y ya que estamos hablando del trabajo del “preciso” victorense, hay que resaltar el gesto que tuvo para con la CASA DEL ESTUDIANTE, donde parte de su sueldo está siendo donado para que los educandos tengan una mejor calidad de vida, con recursos que aprovecharán para seguir preparándose y que a futuro sean personas mejor capacitadas y con ello puedan ejercer alguna profesión en beneficio de la sociedad. En la actualidad es importante impulsar a los jóvenes a seguir adelante en sus estudios para evitar que el día de mañana sean presas a sumarse en actividades ilícitas que tanto lastiman el entorno social.

Hay que decirlo también que la llegada de XICO, hizo “click” con el sindicato, mismos que llegaron a acuerdos formales, (nunca antes vistos con pasadas administraciones) en donde el trato será de respeto mutuo, evitando así conflictos que solo afectan a ambas partes.

En fin, lo dicho… Hay que brindarle un voto de confianza a XICO, para que junto a su cabildo y en coordinación con el Gobernador, Fco. Javier García Cabeza de Vaca, hagan de Ciudad Victoria una capital digna.

Ciudadanos, todos!! Habremos de recordar que el alcalde es solo una parte esencial para cambiar la historia y darle un vuelco a la monotonía en que estaba sumida la Capital victorense; los habitantes de esta gran ciudad, tienen también una responsabilidad a cuestas para que en algunas cuestiones la situación mejore; por ejemplo, por salud, por higiene y por buena costumbre, debemos dejar de ensuciar la ciudad de manera irresponsable, que quienes tienen agua todo el día, la cuiden y le piensen antes de desperdiciarla, muchos hermanos de la periferia sufren por el vital líquido que solo en las madrugadas les llega. Debemos ser mejores personas, mejores vecinos, para quienes tienen vehículos, conducir de manera correcta, ser amable con los peatones, respetar señalamientos viales entre otras más. Solo así podríamos lograr cumplimentar nuestra parte para lograr la paz y bienestar que tanto anhelamos.

Los ciudadanos estamos cansados de la SIMULACION, deseamos un cambio en donde prevalezca el estado de Derecho, es por eso que XICO debe cambiar la forma de gobernar, atendiendo el sentir de la población sin distingos, y en las obras que se vayan a realizar sean analizadas y aprobadas cuando se certifique que es una OBRA DE PRIORIDAD y no “chifladeras” como lo hizo la administración de Oscar Almaraz con la fallida remodelación de la avenida 17. Una obra que dejó muchos problemas de inundación, y que se tiene que corregir pero esto costará millones de pesos.

Por cierto la investigación por parte de la Auditoria Superior del Estado (ASE) y la Contraloría Gubernamental están pendiente de entregar los resultados de la investigación en contra del el ex alcalde Oscar Almaraz Smer, tras ser señalado en el mes de junio de PRESUNTOS desvíos por casi mil 300 millones de pesos del fondo de aportaciones detectado en la administración estatal, en donde además estarían involucrados los ex titulares de la Secretaría de Finanzas en los dos sexenios anteriores, que serían: Alfredo González Fernández, Miguel González Salum y Jorge Ábrego Adame.

Recordemos que este desvío fue en perjuicio de 44 mil trabajadores sindicalizados del fondo de pensiones.

Jorge Espino Ascanio, Auditor Superior del Estado, cuando estalló la noticia, aseguro que seria por el mes de agosto que se daría informe del dictamen que se entregaría al Congreso del Estado para dar cumplimiento a los procesos legales en contra de los señalados, pues la investigación contaba con un 90 por ciento de avance. El caso sigue siendo un misterio, pues estamos finalizando el año y no se percibe la intención de finiquitar esta investigación. Y los medios callan y atacan a XICO. Ta´ raro.

En su momento Espino dijo que correrían vista al Tribunal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, para que ejerzan las sanciones o penas corporales que se requieran.

Ojalá que por salud política, social y para que ya no haya más involucrados por complicidad de darle carpetazo o una salida como las acostumbradas impunidades en otros servidores públicos, se tenga a bien continuar el expediente para dar un veredicto apegado a derecho y sirva de ejemplo para OTROS que aún no les cae el veinte que las cosas cambiaron, y no es tan fácil cometer un robo al erario y salir como si nada. Solo es cuestión de recordar que a partir de este primero de diciembre en Tamaulipas habrá gente de la Federación con los ojos bien puestos para quien ose seguir abusando del poder.

Aunque esto no debería quitarle el sueño a quienes realizan su trabajo de manera honrada.

O, usted qué opina?