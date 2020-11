LETRAS PROHIBIDAS

¿Y las maletas de lana…?

Clemente Zapata M.

Maletas nunca salieron

siguen “desaparecidas”;

¿se dieron por perdidas,

qué destino tuvieron…?

Perdidos varios millones

de unos pesos deliciosos;

dejó a priistas furiosos

y rotos sus corazones…

En la columna de ayer, que amablemente leyó en este importante medio de comunicación, hablé del riesgo latente que vive el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de perder su registro.

El riesgo existe desde que personajes como EMILIO LOZOYA, ROSARIO ROBLES y EMILIO ZEBADÚA obtuvieron “arropo” de la justicia mexicana para hacer más “campechana” su vida a cambio de cooperar.

Ayer escribí que los actores señalados como orquestadores de la gimnasia financiera llamada “Estafa Maestra” (ROSARIO y EMILIO), aseguran que más de mil 200 millones de pesos fueron empleados para financiar campañas del PRI.

De esa lana, una considerable suma fue enviada al tricolor tamaulipeco para la campaña presidencial del 2018, siendo el candidato JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA.

Con la “Estafa Maestra” descubierta, hoy se sabe que maletas llenas de dinero salían de una oficina en la Ciudad de México cuyo destino eran las “casas de campaña” de MEADE en los estados del país.

Fuentes al interior del PRI tamaulipeco (lógicamente desde el anonimato) aseguran que a la entidad llegaban las maletas “trasquiladas” o “rasuradas”.

Ese dato quedó asentado en documentos que se enviaron al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, ya que esa lana era para “aceitar” y mantener encendida la estructura del Partido aquí en la entidad.

No es un secreto que la ex poderosa maquinaria generadora de votos a favor del PRI, usaba varios tipos de “combustible”: Efectivo de grueso calibre, apoyos en especie, pactos a futuro y otros.

En la recta final de la campaña del 2018, cuando MEADE necesitaba más dinero para operar, ya que las encuestas lo colocaban en el tercer sitio de las preferencias, se presentó un extraño fenómeno.

Ese fenómeno tenía que ver con que las maletas de dinero ya no llegaban ni “rasuradas” ya que se “extraviaban” en el trayecto de la Ciudad de México a Tamaulipas.

De esas maletas llenas de lana, cuando el CEN del PRI hace el recuento de daños, descubre que al menos 12 millones de pesos nunca llegaron a Tamaulipas o se emplearon para cosas distintas a las dictadas.

Con la popularidad del candidato presidencial MEADE en caída libre, su cuartel general electoral en Tamaulipas se convirtió en un “río revuelto” que sirvió para que apenas unos cuantos pescadores obtuvieran ganancia.

Entendieron que, así como estaban las preferencias electorales, el candidato tricolor no llegaría ni al segundo lugar, de manera que no tenía caso seguir “repartiendo” lana.

Ahora que la “Estafa Maestra” se puso otra vez “de moda”, gracias a ROBLES y ZEBADÚA, la pregunta sobre lo que pasó en Tamaulipas con el financiamiento de la campaña de MEADE también vuelve a salir.

¿En dónde quedaron esas maletas llenas de dinero, que presuntamente sumaron 12 millones de pesos, y que nunca llegaron a la estructura tricolor…?

Se sabe que “el dinero público no se crea ni se destruye, sólo cambia de manos”. Por ello, parte de esa lana pública que dio vida a la “Estafa Maestra” tenía como destino la estructura tricolor tamaulipeca, pero nunca llegó pues cambió de manos y de ese tema los ex jerarcas del PRI, incluido los ex coordinadores de MEADE, saben toda la historia… ¿Nombres?, ya los conoce… Pendientes…

~~FACILITA RIVAS PAGO DEL PREDIAL.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, llamó a la ciudadanía para que aproveche el descuento del cien por ciento en los recargos del Impuesto Predial. Destacó que el programa vence este 30 de noviembre, por lo que exhortó a la población a cumplir con su obligación tributaria aprovechando las facilidades que el Cabildo autorizó. Agregó el alcalde RIVAS que los recursos que se obtienen de este gravamen se invierten en el mejoramiento de vialidades, iluminación y reactivación económica de Nuevo Laredo.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Personal sindicalizado de la ex Secretaría de Desarrollo Social en Tamaulipas, ahora conocida como Secretaría de Bienestar Social, saben de oscuras historias sobre dinero público empleado para campañas del PRI y sus pechos no son bodega… Cuentan que cuentan que un ex delegado en los tiempos del sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO, nunca mostró cara de tristeza cuando los resultados presidenciales del 2018 pusieron al priista JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA en el tercer sitio (pues presumen que “ganó perdiendo”) ya que le fue muy bien con eso de que quien parte y reparte se queda con la mayor parte… Sólo es cuestión de sacar las fechas para saber quién es… ¡Uppsssss!

++CUENTAN QUE… Los gobernadores de la Alianza Federalista ya tienen una estrategia bien definida para el próximo año, donde se anticipan graves recortes a rubros sensibles de la producción como el campo, por citar un ejemplo… Cuentan que cuentan que allí donde la Cuarta Transformación “falle” en el reparto del recurso o en el recorte del mismo, los gobernadores panistas llegarán a resarcir el daño, pero “cararearán el huevo” para que todos escuchen… Parece que es tiempo de evidenciar las fallas de la 4T en Tamaulipas, pero también publicitar las reparaciones… En época electoral casi todo se vale… ¡Yayayái!

++CUENTAN QUE… Al síndico independiente LUIS TORRE ALIYÁN, le hacen falta clases de “política a la mexicana” porque no ha entendido que en política el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta… Cuentan que cuentan que TORRE ALIYÁN no ha entendido que es “pecado” andar “pateando el pesebre” y tampoco no ha entendido que los capitalinos lo miran como cómplice del saqueo del depuesto alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI… El que entendió/entendió… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Buena parte de la base sindical de la Secretaría de Salud, ha comenzado a dar un “apriete” al subsecretario ALEJANDRO GARCÍA BARRIENTOS, pues no le perdonan que los tache de parranderos, de irresponsables y que por eso se “contagian de Covid-19” … Cuentan que cuentan que desde “parcelas anónimas” se cocina una campaña de lodo y desprestigio en contra de GARCÍA BARRIENTOS, que podría costarle la chamba y de paso ver truncado sus anhelos de gobernar Aldama… ¡Ay nanita!

