David Ed Castellanos Terán

¿Y los gobiernos apá?

Mucho se ha hablado de la secta sexual NXIVM, fundada por el neoyorquino Keith Raniere que involucra un sinfín de mexicanos como presuntos aliados y cómplices de esta persona acusada de trabajo forzoso, fraude electrónico, violaciones a las leyes federales de extorsión, explotación sexual de un menor de edad, así como tráfico sexual. El tema cobró relevancia debido a que desde hace un par de semanas comenzó en Estados Unidos el juicio en su contra.

Pero tanto se ha dicho que si el hijo del ex presidente mexicano; que si la hija del alto ejecutivo del medio de comunicación; que si la hija del otro ex mandatario federal; que si una actriz famosa de Hollywood, y una más de la farándula mexicana. También se mencionan personas de la política provinciana e integrantes de familias adineradas de todo el país. Pero nadie, ni por error menciona a los “grupos secretos” que están activos en sus municipios, y mucho menos el Gobierno se ha preocupado por encontrar una forma de regularlos.

No vamos a menospreciar, ni desestimar el dolor de las victimas que pasaron por las puertas, paredes y alcobas de NXIVM, DOS o ESP; pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados leyendo cuanta redacción aparece relacionada con este escandaloso tema; es el tiempo de exigirle a los tres niveles de gobierno que encuentren una forma de validar todas y cada una de las casas particulares donde se ofrecen talleres de autoayuda, porque es real, allí adentro no importa si el ser humano es rico o pobre, si es guapo o feo, si es atractiva o no, gorda o flaca; detrás de las paredes que separan estas actividades o dinámicas de empoderamiento todos son igual de vulnerables, todos por igual están bajo el mismo riesgo.

Sí, claro que he visto a esos locos haciendo un cuatro con la mano, igualmente me he encontrado muchos automóviles con pegotes de la mano en símbolo de cuatro; incluso los he visto despedirse así (4) y diciendo cosas tan escandalosas como “eres extraordinario”, pero ¿tendrán relación con NXIVM? No, estoy convencido de que no existe vínculo alguno, sin embargo, requieres saber que esa sociedad secreta pone en riesgo tu mundo de conformidad, la verdad más grande sobre estos es que son empresas de desarrollo humano y en Tampico existen varias, pero hablaré de la que sé, se llama Empoderamiento Transformador, y nada tiene que ver con las bajezas que promovió Keith Raniere, de las otras que existen en todo México, no podré decir nada pues no las conozco, pero lo que es verdad es que en Tampico, más de una está dirigida por personas de dudosa procedencia, de carente valor humano, incluso pudieran servir para desaparecer jovencitas, pero esa es tarea de la autoridad judicial investigadora.

