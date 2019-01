HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

¿Y SI EL DESABASTO DE COMBUSTIBLES ES CAJA CHINA?

La caja china, es un recurso utilizado por políticos y algunos medios de comunicación para distraer la atención de temas de importancia. Se le da el nombre de “caja china” porque cuando se logra abrir, dentro de ella hay otra caja más pequeña, dentro de la cual hay una más, y así sucesivamente, construyendo una cortina de humo.

En literatura, la caja china es un recurso que consiste en introducir un relato dentro de otro, pero haciendo una analogía con el periodismo, cada caja vendría a ser una nota que llama más la atención que la anterior y despierta la curiosidad por seguir hasta el fin.

Un escándalo tapa a otro y cuando se desvanece se genera uno nuevo que mantiene el interés hasta lograr el objetivo.

En materia política, la caja china es una manera de distraer, llamando la atención con otra noticia que despierta más curiosidad o inclusive morbo, pero de menor trascendencia.

Se dice que hay dos grandes tipos de decepción: ocultar la verdad o mostrar lo falso. La finalidad u objetivo de esta, es cabalmente distraer la atención de los ciudadanos de temas relevantes e importantes, minimizándolos ante temas de menor trascendencia.

Actualmente muchos gobiernos y empresas en el mundo emplean el sistema de la “caja china” para manipular información y desviar la atención de las audiencias hacia temas escandalosos y sensacionalistas a fin de cubrir aquellos que ponen en riesgo la reputación del funcionario o de la propia institución.

Para entender un poco más el tema de la caja china, se tendría que analizar las noticias que las televisoras difunden, y siempre habrá notas que son demasiado bobas, pero que tienen más de medio programa dedicados a ellas.

Si recordamos la ópera prima de Luis Estrada, la película “La Dictadura Perfecta”, ahí se aborda claramente esta temática de la caja china.

En la película, una nota escandalosa difundida por una televisora nacional, quita la atención sobre una desafortunada declaración del presidente que se filtra a las redes sociales y afecta al poder presidencial, y la desvía hacia otro personaje público de menor nivel quien, a la postre, recurre al mismo sistema y con la misma televisora para ocultar su corrupción y le permite abonar su camino hasta llegar a la silla presidencial.

El truco de la Caja China es lograr que el público se distraiga con otra noticia aparentemente más interesante, más macabra o más escandalosa. Ejemplos de cajas chinas abundan en medios de comunicación. Y estos tienen que ver con un acto de baja moralidad o ética con la que algunos se manejan en las tareas de gobernar y con algo de colaboración por parte de los mismos medios.

Hay quienes aseguran que este método funciona y funciona muy bien. Basta con ver la información en los noticiarios más importantes para darse cuenta que este recurso sigue vigente, buscando que los ciudadanos se crean el contenido de la caja china, es decir, de las notas que se ponen a la disposición de los ciudadanos.

Pero, ¿a que viene todo esto? Muy sencillo. ¿No se le hace a usted muy extraño que desde el día 4 de enero, fecha en que debió haberse suspendido la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, no ha habido información ninguna del tema? ¿Tampoco se le hace raro que desde ese mismo día no ha habido una sola información acerca de la muerte de la Gobernadora Martha Erika Alonso y del Senador Rafael Moreno Valle? ¿O en que va el asunto de la venta del avión presidencial? ¿No le suena a usted un poco raro que todos los encabezados de los últimos días sean dedicados al desabasto de combustibles en el país y no a otros temas que también son trascendentes?

Y conste que no es por intrigar, pero de que parece raro, parece muy raro. ¿No lo cree?

1. El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reiteró la necesidad de sumar esfuerzos para atender la seguridad pública, definiendo las particularidades de cada entidad federativa y de cada municipio. Esta colaboración -dijo- no debe entenderse como subordinación o sometimiento. “Estamos a favor de la suma de esfuerzos entre federación, estados y municipios. Estamos convencidos que las prioridades deben definirse de manera conjunta, considerando las particularidades de cada entidad federativa, de cada municipio, de cada comunidad”.

Explicó el mandatario tamaulipeco que es necesario especificar las funciones de naturaleza intermedia de la guardia nacional, es decir, caracterizarla desde la norma constitucional como una institución distinta y diferenciable de las de seguridad pública, estableciendo de manera clara las atribuciones y responsabilidades de cada uno de los ámbitos de gobierno.

