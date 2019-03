RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

Ya avalaron en Tamaulipas la Guardia Nacional

Diputados del Congreso de Tamaulipas avalaron la Minuta de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, por lo que muy pronto este cuerpo de seguridad comenzará operaciones para combatir la violencia imperante en varios estados del país y prevenir los ilícitos y de esta manera devolver la paz, tranquilidad y protección que ofreció el actual Gobierno Federal.

Tamaulipas y otros Estados que son flagelados por la comisión de diversos delitos, no sólo necesitan una Guardia Nacional, si no requiere de más dinero o presupuesto, para ofrecer un mayor y mejor servicio en materia de procuración, prevención del delito e impartición de Justicia.

Necesita dinero para capacitación de jueces, ministerios públicos, magistrados y policías investigadores, pero además para la compra de quipo moderno y otras necesidades con las que se pueda trabajar en las reformas al marco jurídico y el combate a los delitos.

La Legislatura de Tamaulipas, la cual tiene mayoría de diputados del PAN, forma parte de los 17 Estados en votar a favor la minuta, número que se necesita para validar y decretar la entrada en vigor de la Guardia Nacional, con la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, contempla combatir la inseguridad que agrede a muchas entidades del país.

Los legisladores locales expresaron que la seguridad pública ha sido uno de los temas prioritarios y fundamentales en la agenda de Tamaulipas y resaltaron que la Minuta de reformas constitucionales en materia de guardia Nacional, constituye un asunto impostergable y de trascendencia histórica para la nación., por ello coincidieron en la determinación de aprobarla a la brevedad posible.

Entre las disposiciones de esta reforma constitucional, destacan que la Guardia tenga un mando civil, que su actuación esté apegada a los compromisos en derechos humanos que ha contraído la República, que la presencia militar no se extienda más allá del año 2023, que se respete la soberanía de los Estados y municipios, dado que la Guardia Nacional será a petición de los gobernadores.

Que se establece un control del Senado en sus acciones y que se sujete a sus miembros a la competencia jurisdiccional civil.

Los diputados locales esperan buenos resultados de esta Guardia Nacional y que combata en forma eficiente el problema de la seguridad pública en el país.

Reitero, la Guardia Nacional estará sujeta a que los gobernadores del país soliciten su presencia. Cada gobernador va a decidir cuándo necesita la presencia de esta Guardia Nacional, la cual estará integrada por elementos de la Policía Naval, del Ejército y de la Policía Federal, con un mando civil.

El Gobierno Federal cuenta con un presupuesto de 15 mil millones de pesos, para instalar 87 bases de adiestramiento de los nuevos elementos.

Se espera que una vez que entre en funcionamiento, se aplique estricta vigilancia y supervisión de este nuevo cuerpo de seguridad, con el fin de evitar abusos, atropellos, amenazas, intimidaciones y otras violaciones al marco jurídico, así como para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos.

Pero sobretodo que pongan un fin a la ola de violencia que a dejado dolor, tristeza y coraje entre miles de ciudadanos que han sido víctimas de la delincuencia.

El estado mexicano necesita agilizar sus acciones de seguridad pública y ser más eficientes en las mismas, es decir ofrecer una verdadera protección a la ciudadanía, pues no hay inversión, se siguen cerrando negocios, hay fuga de inversionistas, la gente sale temerosa a su trabajo, no existe una buena labor en la investigación y persecución de los delitos y por consecuencia sigue ganando terreno la impunidad.

Cambiando de tema, este miércoles de Ceniza da inicio la Cuaresma, la cual es un periodo de 40 días en la que los católicos hacen ayuno, oran, dan limosna y se preparan para la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo en Semana Santa.

Hoy las personas acuden a las Iglesias para el ritual de la imposición de la ceniza y de esta forma inicien un análisis de conciencia en varios aspectos; de vida, de religión y se arrepientan para que lleguen “purificados” al día más sagrado de su religión que es el Domingo de Pascua o de Resurrección .La ceniza representa un signo de humildad y le recuerda al cristiano su origen y su fin, y que la vida terrenal es temporal.

Durante la cuaresma, las s personas creyentes desde los 18 años de edad hasta los 59 hacen ayuno; el caso de la abstinencia, se refiere a no comer carne todos los viernes y es obligatorio desde los 14 años de edad.

Este periodo termina el jueves Santo, pues la Iglesia Católica conmemora la Última Cena en la que el Señor comió con sus apóstoles antes de ser crucificado el Viernes Santo.

El Sábado de Gloria representa para los creyentes otro día de luto, se recuerda el paso de Jesucristo entre la muerte y la Resurrección.

El Domingo de Pascua concluye la Semana Santa y en esta fiesta los cristianos celebran la Resurrección de Jesucristo tras haber sido crucificado.

Con esta celebración religiosa finaliza la Semana Santa para la fe católica y cristiana.

En otro asunto, para que el pueblo le crea las acusaciones que hace contra Napoleón Gómez Urrutia, Senador de Morena, el diputado local del PAN, Ramiro Salazar Rodríguez, necesita presentar pruebas, sería más certero y se mostraría más serio y sincero si aporta documentación de los actos inconvenientes del mencionado representante popular.}

El legislador panista Ramiro Salazar, acusó a “Napo” Gómez Urrutia, de provocar que cuatro mil obreros de maquiladoras de Matamoros hayan sido boletinados entre los empresarios. También responsabilizó al ex líder sindical de los mineros de intervenir negativamente en el conflicto laboral de Matamoros, que ocasionó el cierre de algunas maquiladoras.

El problema laboral no ha terminado, dijo y agregó que han amenazado con irse unas cuatro o cinco empresas más. Respaldó las acusaciones que señalan a Gómez Urrutia, como uno de los responsables de provocar el movimiento huelguista de esa ciudad fronteriza. “Él está detrás de todo el enjuague que ha habido en Matamoros. De ese hombre sabemos sobre su trayectoria perversa y siempre trata de perjudicar a la clase trabajadora”, afirmó.

El dato: Están difundiendo en redes sociales que el ex alcalde Jesús de la Garza Díaz del Guante, asumió la oficina de la Administración Portuaria Integral en Matamoros. En este asunto cambiamos el dicho del ex gobernador y ex senador Manuel Cavazos Lerma, que dice: En Tamaulipas al que se porta bien, le va bien, recomponiéndolo en el caso del ex mandatario municipal priista: En Tamaulipas al que se porta mal, le va bien.

