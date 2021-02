[email protected]

YA CHOLE CON EL PRESIDENTE, SE LO VAN A ACABAR

Rubén Dueñas

Desde meses atrás le empezamos a ver al señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador, la cara de cansado, fastidiado y algunas veces hasta de emputado, seguramente por el cúmulo de problemas y conflictos con los que se ha topado en su gobierno y no esperaba encontrar, al grado de que con apenas dos años y casi tres meses que han transcurrido de su mandato ya pidió esquina y al estilo chilango, dijo “ya chole”.

La cita de “ya chole” traducida al español significa que “ya no quiere hablar de lo mismo”, “que ya basta”, “que ya fue suficiente” y denota “frustración” e “impaciencia” de parte de quién usa esa frase muy tepiteña por cierto, la que también nos recuerda la vendimia de la famosa Candelaria de los Patos en el Distrito Federal.

El malestar que sacó a relucir la verdadera personalidad del mandatario nacional, por el que supuestamente votaron 30 millones de personas en las elecciones del 2018, esto es la cuarta parte de los mexicanos, es el fuerte reclamo que están haciendo las mujeres que están en contra del precandidato de MORENA a la gubernatura del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, senador con licencia, al que etiquetan de presunto violador.

Lo que en lo personal creemos que hizo reventar al presidente fue el hecho de que las mujeres al no encontrar eco ni respuesta a su reclamo se hayan dado a la tarea de pinturrojear la fachada principal del histórico Palacio Nacional, empezando con la puerta central que sirve de acceso al edificio donde vive el macuspano con su familia y también despacha los asuntos de su incumbencia, como presidente de México.

La diputada federal del Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, al responderle su “Ya chole” al presidente del país, no se anduvo con rodeos y le dijo a voz en cuello: “ya chole” de machos cómplices de violadores, “Ya chole” de la violencia contra las mujeres, “Ya chole” de impunidad y “Ya chole” de las autoridades incompetentes que no ponen un alto a los feminicidios.

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, a través de su cuenta en la red social de Twitter, cuestionó si el “Ya chole” con Salgado Macedonio es el mensaje que el presidente de la república les quiere enviar a las víctimas.

Anaya Cortés dijo que esa es precisamente la raíz del problema, los que como el presidente López Obrador, solapan y encubren a los abusadores, en lugar de escuchar y apoyar a las víctimas, investigar y actuar con firmeza.

La coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez Piña, dijo que para el presidente López Obrador las mujeres son invisibles, pues prefiere defender a un violador que a su víctima, y todo en el marco del proceso electoral.

Categórica la legisladora perredista de Jalisco apuntó que el titular del Ejecutivo prefiere votos que defender a las mujeres y se solidarizó con la etiqueta #ningunvioladorseragobernador.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés. le dijo al presidente López Obrador que no sea cómplice de un presunto violador, pues “ya chole” con el desprecio y desdén de su Administración hacia las mujeres.

Por su parte el presidente AMLO aseguró que respeta mucho a las mujeres que han presentado denuncias, pero dijo que “Ya chole” con esta campaña que acusó de ser promovidas en contra del senador con licencia.

“Congratulations to NASA and everyone whose hard work made Perceverance´s historic landing possible. Today proved again that with the power and american ingenuity, nothing is beyond the real of possibility”, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por la llegada a Marte del Mars Rover Perseverance.

Lo que traducido al español quiere decir : Felicito a la NASA y a cada uno de los que trabajaron duro para hacer posible que el Perseverance llegara al suelo de Marte. Ahora probamos una vez más que con el poder de la ciencia y el ingenio de los estadounidenses nada esta más allá del ámbito de la realidad de lo posible”, palabras más palabras menos.

Cabe señalar que éste vehículo es el quinto de EEUU en posarse sobre Marte tras una primera misión exitosa en el año de 1997. Cabe señalar que todas las naves que lo han logrado hasta ahora han sido proyectos estadounidendenses.

Se estima que el vuelo espacial de Perseverante, para llegar a Marte, fue de 480 millones de kilómetros, Por cierto fue uno de nuestros sueños siendo niños.

El día de ayer el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, dando cumplimiento al Estatuto Orgánico presentó al Honorable Patronato Universitario el Informe de los estados financieros al cierre del ejercicio 2020, además de la propuesta para el 2021 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Nos reportan que durante la sesión por videoconferencia que encabezó desde el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, el Ing. Suárez Fernández dio a conocer también a los integrantes del órgano colegiado, los avances académicos y administrativos del anterior ciclo escolar de la UAT.

Antes de poner en marcha los trabajos Suárez Fernández pidió guardar un minuto de silencio en honor a don Carlos Diez Gutiérrez Coleman, quien falleció el pasado mes de septiembre, siendo un activo participante del Patronato de la UAT desde el año 2006 en representación del Campus de Ciudad Victoria.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dio a conocer que en la reunión de trabajo con los agricultores de la zona norte del estado anunció que el Gobierno del Estado destinara recursos propios para apoyar a los productores tamaulipecos afectados en sus cultivos por la onda gélida que afecta al norte de México.

“Vamos a hacer un esfuerzo para apoyarlos con una parte del costo de la semilla. Esa es la opción : resembrar para amortiguar un poco éste descalabro que sufren los agricultores de Tamaulipas. Les reitero el compromiso que tengo con el campo, los agricultores y ganaderos del estado. Me duele mucho lo que esta pasando pero más allá de lamentarnos vamos a actuar y a sacar adelante al campo tamaulipeco”, remarcó el mandatario estatal.

E-mail [email protected] [email protected]

Visits: 242 Today: 242 Total: 766784