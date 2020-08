            < “Ya estoy vieja para cambiar de partido”: Paloma

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- En las últimas semanas ha cobrado fuerza la versión de que Mercedes del Carmen Guillén Vicente, puede ser la opción priista para buscar la alcaldía de Tampico. Fue entrevistada por el periodista Raúl Martínez sobre este tema cuando salió a la calle a agradecer al alcalde panista Jesús Nader la pavimentación de la calle donde tiene su residencia, por eso la pregunta fue si había un cambio de partido y la respuesta fue muy clara y hasta picara.

“Estoy muy vieja para cambiar de partido” y sobre la posible participación en las boletas electorales dijo, “nadie se puede descartar en estos momentos”.

Por lo pronto Paloma Guillén reconoció las condiciones adversas de su partido, pero dijo que también el resto de los institutos políticos sustentan situaciones similares, porque han cometido yerros a lo largo de su historia y de manera reciente.

Consideró que al PRI le va a pegar electoralmente el caso Lozoya, pero los ciudadanos serán quienes juzguen el comportamiento de quienes sirvieron o sirven al país en un cargo público.

La dos 2 veces diputada federal, ex senadora y ex de diferentes puestos de primer nivel en el Gobierno de Tamaulipas y subsecretaria de gobernación, en sus participaciones electorales ha logrado además del apoyo Tricolor el voto de ciertos sectores azules del Puerto Jaibo.

Eso se entiende al examinar que ella y su familia convivieron en diferentes círculos sociales, acudió a las mismas instituciones educativas de sus contemporáneos, su padre comerciante, propietario de la mueblería Guillén y su señora madre también entablaron amistades, cuyos hijos hoy, al igual que Paloma, conforma la sociedad tampiqueña.

Este entornó no permitió que la figura del subcomandante Marcos fuera algo reprobatorio, la clase política de Victoria contraria a Paloma quiso utilizar la rebelión de Sebastián Guillén Vicente (1994) en deterioro de la imagen de ella, eso no permeó en Tampico, donde se sabe quien es quien.

Pero retomando el tema de Paloma, como Secretaria General de un gobierno priistas tuvo contacto con los alcaldes panistas, algunos de ellos enclavados hoy en el Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, y como buena priistas, la cortesía es parte de su urbanidad política.

Por otra parte el PRI tiene confianza que militantes de trayectoria y con imagen estén dispuestos como Guillén Vicente a jugársela en un horizonte adverso. Ojalá que no sea ella la única dispuesta a poner su capital político en riesgo, de ser así el Tricolor puede hacer un papel decoroso, que puede no alcanzarle para triunfos, pero si para votaciones decorosas, no hay que perder de vista que de esa captación de sufragios depende los recursos oficiales que logren para futuras contiendas.

En estos momentos el PRI, al igual que el resto de los partidos políticos analizan posibles alianzas, las candidaturas no se definirán hasta que no se definan en primer lugar las coaliciones.

2.- A partir de la suspensión de clases presenciales, la Universidad Autónoma de Tamaulipas se abocó a impartir capacitación al personal docente a fin de que elaboren su propio material para dar sustento a sus cátedras, pero además de los contenidos también en el manejo de tecnología.

La ventaja que presentó la Casa de Estudios es que el personal docente de tiempo completo, que presenta acreditaciones de maestría y doctorado, poseía conocimientos sobre tecnología, pero les fueron presentados nuevos programas donde hay interacción y que han facilitadola trasmisión de conferencias, talleres y seminarios.

A unos cuantos días por iniciar el nuevo ciclo escolar alrededor de dos mil docentes recibieron formación a través de un curso taller denominado “Diseño instruccional y desarrollo de objetos de aprendizaje”, el cual fue impartido en línea a través de la plataforma de Microsoft Teams.

Es la Secretaría Académica de la Casa de Estudios la que ha tenido a su cargo la organización de esta clase de actividades que han dotado de competencias al personal docente, en el análisis y la implementación de aspectos pedagógicos, enseñándolos a utilizar los elementos de aprendizaje en ambientes virtuales, diseño e incorporación de las herramientas tecnológicas y la integración de las unidades de cada materia en la plataforma Moodle.

De tal manera que en el inicio del nuevo ciclo escolar, la Universidad autónoma de Tamaulipas estará en las mejores condiciones para cumplir su papel de formación de recursos humanos capaces y acordes a las demandas del campo ocupacional.

3.- La ola COVIT 19 arrastró a un número importante de escuelas privadas, desde prescolar hasta nivel superior, algunas cerrarán provisionalmente y recurren a gestionar un permiso de suspensión de un año, que les permita conservar su incorporación a la SEP o a la Universidad o institución de la que depende la validez de sus estudios. Esto está propiciando la migración de los alumnos de estos planteles al sistema de educación pública televisivo, que trasmitirá clases desde pre-escolar hasta preparatoria.

La mayor parte de las instituciones educativas particulares operan en la zona sur, sobre todo Tampico y Altamira, igualmente en los municipios de la frontera con Estados Unidos. En Victoria el número es más reducido.

Todavía no empiezan las clases pero ya hay una ola de comentarios adversos en los círculos familiares porque advierten que se estarán enfrentando a un procedimiento escolar que reclama la participación directa y constante de los tutores.

El nuevo sistema escolar va a requerir de una mayor participación de padres, abuelos, tíos, hermanos mayores, etc. No será una tarea fácil, sobre todo en la etapa pre-escolar y los primeros años de primaria, en pocas palabras en niñas y niños menores de 10 años de edad. No será fácil, porque no se trata de poner al escolar frente a la pantalla y asunto acabado, empezando por tener que asegurar la permanencia del alumno en la trasmisión y que sea con interés, con atención.

Presenta también la dificultad de crear el material didáctico y la capacitación de los maestros “contra reloj”, algunos ya recibieron esta instrucción, pero no la totalidad. En un país tan grande como el nuestro se hace difícil la implementación del sistema de educación televisivo, o cualquier otro que represente cambios tan radicales, pero es la única forma que se tiene para proteger a nuestra niñez y juventud de la pandemia, La educación presencial es de alto riesgo y nadie quiere ver a sus hijos enfermos, mucho menos que sus vidas peligren.

En cuanto a la adopción del sistema educación televisivo hay opiniones a favor y otras en contra. A favor podemos referir que el sistema de Telesecundarias establecido a partir de 1968 en nuestro país, y que sobrevive hasta la fecha, es una experiencia que de alguna manera contribuirá a construir el nuevo sistema educativo.

La Telesecundaria opera en poblaciones rurales, pero lo hace en teleaulas donde se concentran a los alumnos de varias comunidades y cuenta con el apoyo presencial de un maestro, que ha sido habilitado para dar diferentes niveles y diversas materias. Ese papel es el que tendrán que asumir los tutores.

Seguramente que el nuevo sistema de educación a distancia presentará deficiencias, porque México no estaba preparado para este procedimiento, para el cual se ha improvisado material didáctico, videos y otros recursos para hacer llegar el conocimiento en los niveles de pre-escolar, primaria, secundaria y bachillerato.

Las secretarías de educación federal y estatal manifestaron separadamente, que se respetará el contenido de los programas escolares, pero el punto débil está en la elaboración de esos temas, que tendrán que ser adaptados a la producción televisiva.

LA EXPERIENCIA DE LAS TELESECUNDARIAS.- Ya comentamos que algunos elementos existían debido al sistema de telesecundarias que operan en el país desde hace tiempo, No así en el nivel pre-escolar y de primaria, en los que se espera mayor dificultades sobre todo por la edad de los menores, que requiere mayor cuidado y asesoramiento.

Además el sistema de Telesecundaria, cuenta con un maestro presencial, cosa que en este caso no lo habrá, y ahí es donde entra la colaboración familiar.

Ante estas circunstancias tenemos que asimilar que no tenemos otra opción, y en este caso ayudará más la colaboración y la empatía, que la crítica vana que no nos conducirá a nada. Habrá deficiencias seguramente, pero es lo que tenemos y no hay otra forma por el momento para evitar la parálisis total de la educación.