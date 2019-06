[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

YA HAY CELOS Y SENTIMIENTOS EN EL GOBIERNO DE AMLO

A escasos seis meses y dos semanas de haber entrado en funciones el nuevo gobierno de la república que encabeza el líder de las Izquierdas en México, Andrés Manuel López Obrador, ya dos de los más pesados integrantes de su equipo –Porfirio Muñoz Ledo Y Marcelo Ebrard Casaubon– ya andan de las greñas, asegurando el mandatario nacional que la designación del Secretario de Relaciones Exteriores como cabeza del equipo que negoció con el gobierno de Estados Unidos la amenaza de imponer un arancel del 5% a los productos mexicanos despertó “celos y sentimientos”.

Para aplacar al Presidente de la Cámara de Diputados que le está pidiendo cuentas claras al canciller negociador sobre los acuerdos a que llegaron ambos gobiernos en las negociaciones que concluyeron el pasado fín de semana, López Obrador dijo que fue su decisión que el canciller se hiciera cargo de las negociaciones, porque es su responsabilidad, además de ser una persona preparada y con experiencia.

“Quiero que queden claras algunas cosas: Primero, que es mi facultad. No se autonombró Marcelo Ebrard, yo tomé la decisión Segundo, que Marcelo Ebrard tiene toda la experiencia para encabezar el grupo que está atendiendo éste asunto, lo ha demostrado durante mucho tiempo, está preparado, es un profesional, pero lo acaba de demostrar ahora : no fue fácil la negociación. Ya pueden imaginarse como fué y salieron bien, salieron adelante los integrantes de nuestro equipo encabezado por Marcelo Ebrard”, remarcó el mandatario.

Categórico aseguró que el acuerdo alcanzado resultó en beneficio para el país, pero también para el gobierno de la Unión Americana, sin embargo, dijo que hay voces opositoras que manifiestan que el acuerdo alcanzado no fue en beneficio de México.

“Yo les diría que salimos bien las dos partes, porque lo quieren ver como si fuese una pelea de box , pero en las peleas de box también hay empate y esto tampoco fue una pelea de box . digo esto porque nos fue bien a nosotros , estamos satisfechos con el acuerdo y le fue bien al gobierno de Estados Unidos, le fue bien a sus propósitos”, remarcó.

Por cierto Donald Trump también puso en claro que si México no puede mermar el flujo de inmigrantes centroamericanos, el acuerdo incluye un plan de “tercer país seguro”, si otros esfuerzos para contener la crísis en la frontera entre las dos naciones fracasan. “Es totalmente correcto y eso es lo que va a suceder”, dijo el Presidente de Estados Unidos en un entrevista con Fox News.

La figura del “tercer país seguro” supone que las personas que solicitan asilo en un país, pueden recibir el mismo tipo de protección en otra nación considerada segura para aliviar los flujos migratorios del primero.

Por cierto en la mañanera conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador llamó a los ciudadanos a no cometer actos de xenofobia contra los centroamericanos, mucho menos campañas contra ellos. “Eso no es humano ni es cristiano. Les remito a la Biblia que habla de como tratar al forastero, quien mal trata al extranjero, al migrante, mas cuando tiene que hacerlo por necesidad, no actúa con humanismo. Esto es muy importante porque el conservadurismo siempre apuesta a eso, “nosotros no podemos darle entrada a esa concepción de rechazo a los migrantes”.

En otro contexto el Presidente López Obrador dijo que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) será el encargado de atender a los menores migrantes que lleguen al territorio nacional de manera irregular y adelantó que si es necesario “los haremos mexicanos”.

Por si no se ha enterado resulta que en los seis meses y medio que va del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el número de periodistas asesinados llega a nueve, que lo convierten en el inicio del sexenio más violento para los periodistas del 2000 a la fecha, conforme a las cifras aportadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Pero el número de qué hablamos asciende a 10 tomando en cuenta el homicidio del comunicador y activista morelense, Samir Flores Soberanes, que no aparece en la lista de éste organismo.

Comparativamente en el mismo período del gobierno panista de Vicente Fox ocurrieron cuatro homicidios de periodistas, en el gobierno de Felipe Calderón, también panista, fuéron tres, al igual que en la Administración del priísta Enrique Peña Nieto.

Al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no lo acabamos de conocer ahora, lo conocemos desde que fue alcalde de Reynosa, luego diputado federal y local, además de senador del PAN, por lo que creemos conocerlo en su forma de ser y sobre todo en su forma de gobernar, por lo que avalamos el llamado que hizo en Tampico días atrás a cerrar fronteras con los municipios colindantes del estado de Veracruz, todo para mantener la seguridad en Tamaulipas, que es prioridad en su gobierno.

“Hay que cuidar algo ahorita en lo que nos hemos enfocado, hemos avanzado mucho y tenemos que cuidar, y que tiene que ver con el tema de la seguridad. Hemos avanzado muchísimo y yo fui el primero en reconocer que todavía falta mucho por hacer, pero hay vamos nada más que si les comento que tenemos que apoyar ese tema porque del otro lado del Pánuco las cosas no andan bien”, remarcó,

Prueba de que su decisión es acertada, en cuanto al cierre de la frontera con Veracruz, es para nosotros la ejecución que se acaba de llevar a cabo del comandante de la Policía Municipal en la zona sur de Veracruz, Wilebaldo Solano Mendoza y su escolta el agente Héctor Pablo Martínez, a los que acribillaron cuando cenaban en un negocio ubicado a una cuadra del Palacio Municipal.

Testigos presenciales de los hechos aseguran que un grupo de sicarios a bordo de motocicletas arribaron al lugar y abrieron fuego contra el comandante y su escolta. Digo, como muestra de cómo andan las cosas en Veracruz.

La UAT no para en sus funciones y como tal nos reportan que a través de la Escuela Preparatoria No. 3 entregó la generación 2016-2019 de la que egresaron 138 jóvenes de las especialidades de : Experimentales , Humanidades y Comunicaciones, formados en los más altos estándares educativos del nivel medio superior.

La ceremonia de fín de cursos y entrega de constancias de estudios de bachillerato, se llevó a cabo en el Teatro Juárez de la UAT en ésta ciudad capital del estado, con la asistencia de los padres de familia que fuéron testigos de éste acto de reconocimiento a sus hijos y de rendición de cuentas académicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Con la representación del rector José Andrés Suárez Fernández, asistió el Director de Educación Media Superior, José Edgar Zaragoza Loya; con la presencia de la Directora de la Escuela Preparatoria Número Tres, Maribel Soberón García.

El representante del rector Suárez Fernández dirigió un mensaje de felicitación a los jóvenes, destacando los objetivos que la UAT ha trazado al fortalecer la educación media superior en sus escuelas Preparatorias. Y vamos por más.

