T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

YA NO MAS RECURSOS MILLONARIOS PARA EL I.N.E.

“Y LOS QUIERAN HACER CAMPAÑAS, QUE LA HAGAN CON SU DINERO”

LA DECISIÓN DE restringir y limitar los recursos millonarios al Instiuuto Nacional Electoral (INE), en mi punto de vista, es una medida acertada y justa. Porque los altos montos que esta oficina, percibe del Gobierno Federal para “organizar juegos electorales”, la verdad “esto es una ofensa e insulto” a los pueblos marginados de Mexico, porque parte de los millonarias sumas, asignadas año con año a este instituto, como de igual manera ocurre en otras dependencias, en las que sus funcioanrios “ganan dienro a raudales”, esto honestamente, “ya no debe predominar” y menos ahora que, tendremos un Gobierno que, patentiza comulgar con la cultura de la austeridad.

POR ELLO, les diré que, la exposicion de queja o punto de vista de la consejera del INE, PAMELA SAN MARTÍN, con todo respeto me parece un criterio que raya en la desfachatez y la irresponsabilidad gubernamental y si ella, habla de que “es un error limitar los recursos al INE”, como también aduce que, “es un error eliminar el financimiento a los partidos Políticos”, claro que esta funcionario piensa en tal sentido, porque al limitársele los recursos al Instituto Nacional Electoral; ella vería afectados sus intereses, porque “los descuentos de lana” para todos los empleados de esa oficina, mermarií sus ingresos y por ello, se exprresa de la forma en que lo ha venido haciendo, o no?.

SIN EMBARGO, creo esta respetable mujer, debería pensar de manera sensata para que, “todo aquel organismo político y ciudadanos” que aspiren a un cargo de elección popular, que participen porque están en su derecho, “pero que lo hagan con recursos propios”, porque a mi juicio, es incocebible e imperdonable que, en cada evento electoral aparezcan los tradicionales “vividores-políticos”, los que pese a que no tienen arraigo popular, participan con entusiasmo, “no para ganar”, porque, “aun perdiendo, ellos de todos modos ganan”, al quedarse con los recursos que el INE, les otorga para sus campañas”, ese es su interés y por ello, en México hay muchos políticos mercenarios y mas en los tiempos electorales y por tanto, creo que, eso “ya no debe prevalecer mas”, para que ya no se siga haciendo mal uso del dienro del pueblo en actividades electorales.

CLARO QUE EN EL INE, como dice la consejera Pamela San Martín, se tienen que instrumentar cursos y capacitar personal para el desarrollo de los eventos electorales y por supuesto que los cursos que les dan tienen un costo, pero ahora esos recursos serán estricamente supervisados por la ASF, para que no se malgaste el dierno del pueblo de México, porque de todos es sabido que hay funcionarios que tienen años de trabajar en el Instituto Nacional Electoral que, “viven a cuerpo de rey, en suntuosas residencias”, porque se les pagan salarios exhorbitantes y eso no es justo, porque si hablamos de justicia salarial, también sería justo y razonable que al obrero o el trabajador, se les paguen salarios decorosos, para que tengan una mejor calidad de vida, epeo desgraciadamente, vivimos en un país, “donde las desigualdades sociales, estan muy arraigadas” y esto es un ejemplo de lo que aquí expreso.

AHORA LOS TIEMPOS son distintos, porque si en los gobiernos pasados y en el actual de ENRIQUE PEÑA NIETO que termina este 30 de noviembre, “al vapor se definían millonarias cantidades para eventos electorales”, ahora con el tema de la pregonada austeridad, veremos si ese buen propósito de “no gastarse el dinero del pueblo”, en extralimitaciones salariales, altas compensaciones y toda la gama de prebendas que tienen o tenían los Diputados y Senadores y, el dinero se derrama en la obra pública que le hace mucha falta al país, eso permitiría que, “México realmente, vaya rumbo a la Cuarta Trasnformnacion”, pero reitero lo que antes dije que,“del dicho al hecho hay mucho trecho” y “del plato a la boca se cae la sopa”. Y por tanto creo que, “primero hay que ver para creer”. Porque seguir gastando dienro “por montones en actividades electorales”, eso naturalmente, ya no debe funcionar o prevalecer y por consiguiente, este perjuicio financiero tiene que “cortarse de tajo”.

PERO VAYAMOS mas alla, para decirles que, “actualmente, tenemos muchos ex funcionarios públicos, de todos los niveles y de todos los partidos que, “de ser pobretones, hoy son millonarios”, gracias a haberse robado el dienro de los pueblos que gobernaron y decirles esto “no es estar descubriendo el hilo negro”, pero si decirles que, si estos individuos nuevamente buscan o desan ser candidatos a otro cargo electoral, que obren por su propósito, pero que “sus campañas las hagan con el dinero de su bolsa” o del dierno que “a carretedas” se han ganado como políticos, eso sería lo sensato, cauto y metódico. Pues obrar en este sentido, sería actuar en un marco demócratico y de obvia honestidad. Y digo honestidad, porque ya no se gastarían el dienro que, “no deben derramarse en temas que no valen la pena” y se ejerza en favor de los pueblos marginados de la geogarfía nacional.

SIN EMBARGO, tendremos que ver si esto del tema de austeridad, es realmente cierto, porque hay algunas decisiones de “los políticos morenos” que a mi juicio, nada tienen que ver con el tema austero” y si las cosas en el nuevo gobierno no cambian, finalmente estos señores, “serían mas de lo mismo” y el contexto nacional ciudadano, se volvería sentir decepcionado, porque el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ha pregonado austeridad y de no ser esto realidad, el perjuicio social y económico para las familias del país, seguirán consumándose de manera cruel, como lo hemos constatado toda la vida, en los malos Goberinos el pretérito.

POR LO que, finalmente esperemos que el nuevo Gobierno reduzca el presupuesto al INE, porque esta oficina, es una mas, de las cargas financieras que afectan al erario público de la Federación.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx