YA NO SE PAGARA MAS TENENCIA EN TAMAULIPAS A PARTIR DEL 2019; GOBERNADOR DE TAMAULIPAS ANUNCIA EL ACUERDO.

FUNCIONAROS DE PRIMER NIVEL SIGUEN SIN SABER EL OFICIO DE LO QUE ES LA ADMINISTRACION PUBLICA Y HACEN QUEDAR MAL AL ALCALDE.

HABITANTES DE COMUNIDADES RURALES MOLESTOS DENUNCIAN ARBITRARIEDADES DE LA ADMON MUNICIPAL.

EL PRI YA TIENE METODO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS A DIPUTADOS.

El sábado pasado se llevó a cabo la reunión del Consejo Político del Pri, entre otros puntos se defino el método de selección de candidatos a diputados locales para la elección del 2019; uno se refiere a que el 50 por ciento serán seleccionados mediante convención de delegados y el otro 50 por ciento mediante comisión de postulación.

Lo anterior tiene que ver con la generación de equidad de género y que el 30 por ciento se respete la entrada de jóvenes.

De esta manera se da fluidez a la agenda política del tricolor la cual en enero contempla el proceso interno, es decir la ventana en donde se postulan los aspirantes y demás figuras a fin de seleccionar quien puede dar un triunfo del partido rumbo al Congreso Local de Tamaulipas.

Enero del 2019 es el mes de la convocatoria, asimismo se definirán quien y como van si por convención o por comisión.

El presidente del PRI en Matamoros, GERARDO DE LA CRUZ, podría ser uno de los aspirantes de tal manera que deberá estar tomando la decisión de seguir al frente del partido o aventarse al ruedo con la candidatura a la diputación local, se habla en el caso de jóvenes en una formula en la que estaría compitiendo HUMBERTO ZOLEZZI, Jr., siendo estos dos priistas quienes podrían abanderar una de las 3 diputaciones que corresponden a los distritos 10, 11, y 12.

Aunque MONICA GONZALEZ GARCIA, no ha comentado sobre su no participación en el próximo proceso, se ha mencionado que la legisladora no pretende reelegirse, así como tampoco JUAN CARLOS CORDOVA; sin embargo, ANTO TOVAR GARCIA podría estar en condiciones de si hacerlo; con lo anterior solamente estaría este último personaje entrampando una posición que bien podría sacarla otro perfil menos desgastado y con mayor simpatía.

En fin, el PRI es quien toma las decisiones, nosotros nomas comentamos, pero se habla de la participación de LUPE REYES, a quien se le conoce como operadora político, fue regidor, funcionario, dirigente del PRI y quien apoyo la carrera política de MONICA GONZALEZ GARCIA para sacar la diputación local; también se comenta fuertemente que PEDRO LUIS CORONADO podría ser el otro alfil fuerte del PRI para una candidatura local a la diputación y como le comentamos, los dos jóvenes mencionados anteriormente.

¿Que pasara con el tema de equidad?, pudieran aplicarlo en otro distrito posiblemente de acuerdo a como vean de complicado el tema en competencia con el PAN y MORENA, respectivamente.

En el PAN siguen amarrando hasta el momento IVETT BERMEA y HECTOR ESCOBAR, todo indica que de ahí no se ha movido la formula, incluso se ha comentado la idea de lanzar a KIKO ELIZONO JR, con muy poca imagen pública en Matamoros, lo que podría complicarse su triunfo claro igual que los otros dos; solamente la ciudadanía estará decidiendo quienes serán los diputados por el blanquiazul.

Pero que pasaría si el gobernador ya tiene ganados algunos distritos para poder tener mayoría en el Congreso y dice; los de Matamoros no me interesan ¡ podría suceder???…

Las próximas elecciones son frías en Tamaulipas, a la ciudadanía no le interesa mucho lo que un diputado le representa, la moneda está en el aire; esta vez no hay ola que ayude y quizá en esta si se reflexione el voto y vayan por los personajes y no por los partidos; la pregunta, ¿entonces quien ganaría las elecciones venideras?

Los que siguen bastante desubicados son los personajes de la administración local que gobierna MARIO ALBERTO LOPEZ HERNADEZ, nos dicen que los habitantes del ejido Sandoval y de Ramírez andan bastante enojados porque llego un delegado a presentarse como tal en estas comunidades y sin tomar en cuenta a los ciudadanos que ahí habitan lo cual se considera una imposición véala como la vea y además con pruebas fehacientes.

Señalan, en la denuncia que hacen a este medio informativo que el señor JAIME IZAGUIRRE llego como delegado en Sandoval y no vive ahí, sino en el ejido San Francisco y sin decir agua va, arribo como tal a hacer las funciones de ZULEMA GAMBOA quien termina su periodo.

La molestia es que no les avisan, no tiene nombramiento y todavía peor aún van con el Secretario del Ayuntamiento EFRAIN ENCINIA y desconoce los hechos, cuando este personaje (delegado) deberá llevar un documento de nombramiento firmado por la Secretaria que encabeza el brazo derecho en la parte legal del alcalde.

Lo mismo sucede en Ramírez donde se aplicó el mismo procedimiento y ante la desinformación los habitantes de estos ejidos exigen una explicación al respecto porque la otra hipótesis es que la Coordinadora del Área Rural es quien haya tomado la decisión; pero que el Secretario del Ayuntamiento no sepa del caso llama la atención, bueno esto solo es un reflejo del poco oficio o nulo de la administración pública municipal.

Las familias de estas comunidades acudieron este lunes a la presidencia municipal sin encontrar una respuesta sobre sus cuestionamientos; quien los envió, (a los delegados) como y porque sin tomarlos en cuenta.

Si bien es cierto que el Presidente de la Republica ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, trae una buena dinámica nacional los alcaldes no le están ayudando con sus funcionarios que viven en la lela y esto es tan solo un granito de mostaza, ya le contaremos otros temas más intensos.

Uno de los principios de credibilidad de un gobierno es hacer cumplir los compromisos de campaña y en algunos mítines o muchos el hoy gobernador desde hace dos años ya FRACNCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, dijo que omitirá de pagos a los dueños de autos la tenencia vehicular.

Esta noticia la cual se hace pública a partir del día primero de enero del 2019 es un regalo de navidad ya que este impuesto generara una economía y cada familia lo usara de acuerdo a sus necesidades.

Este si es un buen golpe a la economía de las familias de manera positiva ya que muchos tamaulipecos cuentan con una unidad motriz como parte de su herramienta laboral, es decir de traslado personal a su trabajo, o para el transporte de sus herramientas también con las que se gana la vida.

El anuncio del 20 % descuento a los contribuyentes que realicen tramites en los primeros 04 meses del 2019 en la regularización de sus pagos anteriores y derechos vehiculares, considerando que esta fue una demanda de décadas es un gran apoyo que los tamaulipecos tomaran en cuenta.

Con este paso las cosas se ponen mejor en el tema político y aún hay más como decía RAUL VELAZCO uno de los mejores conductores de la revisión mexicana, que en paz descanse hace muchos años que murió.

Enviamos un abrazo fraterno a la familia de nuestro compañero y amigo JOSE PINALES GODOY quien dejo este mundo para reunirse con el señor y gozar de su presencia, sabemos que no hay palabras de consuelo en estos momentos para su familia pero la resignación acompañados de la mano de nuestro señor Jesús podrá ser más llevadera, Descanse en paz, el periodista, locutor, comentarista, cronista deportivo, pero con cariño el amigo que solamente se nos adelanta en el camino.

