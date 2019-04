La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

YA PASO EL TIEMPO DEL CARRO COMPLETO, DON KIKO

Alguien le debería de decir al dirigente estatal del PAN en Tamaulipas, Francisco “Kiko” Elizondo, que el tiempo del carro completo en los procesos electorales ya pasó.

Entendemos su papel y responsabilidad como líder de los panistas que militan en su partido político, el Acción Nacional, como también estamos enterados de su cercanía con el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero, pero, pero, no por eso va a hacer jactancia de un triunfalismo desbocado, que en buena parte fue lo que en su tiempo hundió al PRI, cama de la que hasta ahora todavía no se levanta.

Hubo una época en la que el tricolor –con o sin jactancia– las ganaba de todas, todas, pero como decimos de entrada “ese tiempo ya pasó”, ya que por muchos años el amo y señor era el tricolor, ya que si no ganaba, arrebataba; lo que podían hacer porque en esos años solamente existían tres partidos, PRI, PAN y PPS.

Al grado de verse obligadas las autoridades electorales a crear el PARM, para darle más sabor al caldo.

Pero con el tiempo en México las cosas tuvieron que cambiar y de tres o cuatro partidos con registro el número de éstos institutos se elevó a 10 o 12, con lo que se empezó a dificultar la obtención del carro completo que todavía anda pregonando don Kiko en el sur del estado.

Ya con esa cantidad de partidos los estudiosos se sacaron el as de la manga al asegurar que el carro completo es antidemocrático, con lo que estamos totalmente de acuerdo y tan lo estamos al grado de creer que en los procesos electorales de México no volverá a darse el carro completo.

Pero además el PAN para mantener el control del Congreso del Estado, como lo tiene, para nada necesita el carro completo; de una cosa estamos seguros que en las elecciones del próximo 2 de junio el Partido Acción Nacional se va a llevar la tajada del león y con eso es más que suficiente.

Mis respetos para “don Kiko” al que nadie nos ha presentado desde que aterrizó en Ciudad Victoria procedente de Matamoros, donde los que lo conocen aseguran que “era trailero”, pero Diosito lo ayudó y Cabeza de Vaca lo hizo dirigente estatal del PAN, ya que el Truko, César Verástegui Ostos, dejó el cargo para venirse a Palacio a ocupar la Secretaría General de Gobierno.

Hasta que por fín el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció frente a los periodistas fifís el primer error de su gobierno, el que quedó plasmado en la iniciativa de la Ley General de la Guardia Nacional, ya que contiene un apartado –dijo– en el que se indica que Estados y Municipios pagarán por los servicios del cuerpo de seguridad.

En su matinal conferencia de prensa, en la que son más los invitados que los periodistas, López Obrador aceptó que ayer se equivocó al negar que los gobiernos locales deberán pagar. Por lo que adelantó que se corregirá y quitará ese apartado para que sea el gobierno federal el que asuma todos los costos económicos de la Guardia Nacional.

“Ayer les dije que no era cierto y en efecto tienen la razón, el documento de trabajo que se está analizando y discutiendo en el Congreso si establece lo del pago de estados y municipios para la Guardia Nacional, cosa que no estamos de acuerdo”, remarcó y reiteró que el error se va a corregir.

“Que no se oculte nada, no nos importa pedir disculpas cuando nos equivocamos, tenemos que rectificar y no caer en la autocomplacencia nunca”, afirmó.

Que triste y lamentable final tuvo el ex presidente de Perú, Alan García, el que a sus 69 años de edad determinó quitarse la vida dándose un balazo en la cabeza, para con ello evitar su detención por su relación con una investigación de sobornos distribuídos por Odebrecht, empresa constructora de Brasil que desencadenó el mayor escándalo de injertos en América Latina.

García había sido una de las nueve personas que un juez ordenó ser arrestado el miércoles, por su presunta participación en sobornos distribuídos por Odebrecht, empresa brasileña que desató el mayor escándalo de injertos en América Latina, cuando admitió en el 2016 que había pagado sobornos a políticos de todo el país.

García gobernó como nacionalista de 1985 a 1990 antes de rehacerse como defensor del libre mercado y ganar otro período de cinco años en el 2006. Había negado las irregularidades de Odebrecht y culpó de sus problemas legales a la persecución política. “Otros podrían agotarse, yo no”, dijo Alan García.

Cuando López Obrador era el Jefe de Gobierno en el Distrito Federal y empezaba a crecer la delincuencia, lo que lo condujo a contratar los servicios del entonces alcalde de Nueva York, Rudolph Giulliani, que era un experto en criminología como lo demostró durante su encargo, ya que en meses les devolvió la paz y la tranquilidad a los neoyorquinos.

Pero, pero, pero, ahora ya como Presidente de México, López Obrador, dijo que no va a contratar a ningún especialista o experto en materia de seguridad pública, para devolver la paz y la tranquilidad a los mexicanos y lo que haya que hacer para lograrlo dijo “lo vamos a hacer nosotros”. Como que le midió el agua a los camotes o le saco al parche.

Por la forma en que nos trató López Obrador –antes de ser Presidente– al tratar de entrevistarlo al arribar al Rincón del Viejo en Ciudad Victoria, nos dimos cuenta del autoritarismo con que se conduce frente a los periodistas, lo que ya es público, ya que no se detiene y aún frente a la gente en las dizque conferencias de prensa llega a amenazar a los periodistas advirtiéndoles que si se exceden –en lo duro de las preguntas– la misma gente los pondrá en su lugar.

Dicho en sus propios términos de campaña, les va a soltar el tigre. Ese es el verdadero López Obrador al que no conocen los que votaron por el en el 2018.y es lo mismo que está haciendo con los gobernadores, porque él está detrás de los abucheos de que son objeto.

En el Centro Universitario Sur del bello puerto de Tampico continúan las conferencias motivacionales que ofrece la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a sus estudiantes, con la conferencia “Se tu propio líder”, que impartió la consultora en imágen pública, Gabriela Perales Preciado.

“El liderazgo es fundamental en la alta dirección de empresas y en la vida misma del universitario”, dijo la consultora.

Ante los estudiantes de la Facultad de Enfermería, de Comercio y Administración y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de Tampico, con el entusiasmo de todos los asistentes, la expositora destacó que la capacidad de liderazgo en el desempeño del equipo de trabajo, contribuye a que las actividades laborales transcurran de manera efectiva y que se enfoquen a la conclusión de las metas establecidas.

De igual forma explicó la manera en cómo los líderes pueden transformarse en individuos emocionalmente inteligentes, al tiempo de exhortar a los estudiantes, como personas y como profesionales que estarán sirviendo a la sociedad.

Al término del evento la expositora recibió un reconocimiento por parte de la Secretaría de Gestión Escolar de la UAT, a través de la Dirección de Participación Estudiantil, con la presencia de autoridades y representantes académicos.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx