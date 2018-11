LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA

YA SE COCINAN CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A LAS DIPUTACIONES LOCALES.

GERARDO ALDAPE TOCA PUERTAS EN MEXICO

TORNEO INTERNACIONAL DE BEISBOL; DECIMO TERCERA EDICION INICIA ESTE 16 DE NOVIEMBRE.

MANUEL ESPINO VISITA MATAMOROS; PRESIDENTE NACIONAL DE 5 RUEDA

EL JUEGO DE LA DEMOCRACIA Y LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Desde que los filósofos griegos, con Sócrates y Platón y Aristóteles a la cabeza instauraron la democracia como sistema de gobierno ha pasado muchísima agua bajo bajo los miles de puentes que existen sobre la tierra y los pueblos han soportado monarquías, oligarquías y bellaquerías, sin embargo la lucha continua; los propios sabios de Grecia no admitían a las mujeres ni a los esclavos como iguales y eso por fin ya cambio

Pero ellos practicaron y formularon un concepto que ha sido universal y eterno; la definición de la voluntad del soberano a través del voto.

No existe una norma que defina con exactitud como es y cómo debe funcionar el sistema democrático puro y prístino que el mismo puede tener todos los adornos que se quiera, pero si no se manifiesta la voluntad soberana del pueblo a través del voto con el que se consigue una mayoría, eso no es ni asomo de la democracia.

Las elecciones, todo proceso electoral en el que compiten partidos políticos, son la simulación de la simulación. El hacer como que se le entrega el poder gubernamental a la mayoría, cuando sabemos que lo que se impone en las urnas de votación es el fraude electoral, la compra de dignidades, en el caso de México.

No podemos confiar en que el voto de los ciudadanos sea libre porque la mayoría de los partidos afines al PRI se encargaban de corromper el proceso que ellos llaman democrático. Y las autoridades encargadas de administrar estos procesos, como el Instituto Nacional Electoral y sus adláteres estatales, fingen otorgarle al pueblo el poder de gobernarse. Y sabemos que esto es una mentira.

Que quien gobierna no es el pueblo sino los dueños del poder económico y del poder político y lo mismo ocurren con los partidos de derecha, de izquierda y del inexistente centro izquierda, centro derecha o centro democrático. Por más que alguna izquierda “decente” se esmere en crear estructuras de poder popular, llega el momento en que se convierten en dictaduras, como ha ocurrido en la Ciudad de México con un partido que prometía democracia y libertades llamado PRD. Y al final del día otro tanto ocurrirá con Morena, como está ocurriendo ya con ese partido en delegaciones políticas

Con todo lo que hacen los que apadrinan los partidos la palabra democracia se vuelve un mito, una palabra hueca, con un sentido tonto, que sólo sirve para manipular a los pueblos que en realidad creen la mentirota de que la democracia les otorga el poder de gobernarse. Mentira.

Bueno, ni siquiera en los tiempos de los griegos, presuntamente inventores de la democracia, se practicaba como el gobierno del pueblo y para el pueblo. Los únicos “demócratas” eran los de las clases poderosas, los dueños, los magnates, los filósofos, los amos.

Esto siempre ha pasado en México y más actualmente. La política mexicana es un gran juego de simulaciones. Yo simulo, tú simulas, nosotros simulamos, vosotros simuláis, ellos simulan. Y Todo el mundo dice creer en algo increíble: la democracia que sólo en su raíz griega (Demos y Kratos) significa el gobierno del pueblo.

Como parte del juego de la democracia se destaparon las candidaturas independientes y en ese tenor tenemos conocimiento que les han puesto muchos candados sin embargo los ciudadanos están dispuestos a jugársela y hasta el momento tenemos el conocimiento que dos personajes ya se andan movimiento para lograr ser candidato por esta vía como diputados locales; en su momento sus nombres y curriculum por ahora dejémoslos que hagan la talacha que les pone el IETAM con ganas de que no participen si tan solo para lo de las firmas les dan un mes, como la ve¡¡¡¡.

Tal como lo dijo en campaña, GERARDO ALDAPE, se encuentra tocando puertas en México, y asiste a una capacitación por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con el objetivo de gestionar recursos adicionales en beneficio de Valle Hermoso.

El tema, se basó en la elaboración de los proyectos ejecutivos para la obtención de recursos adicionales que puedan ser aplicables en beneficio de la comunidad de Valle Hermoso.

ALDAPE BALLESTEROS, dijo que es muy importante tocar puertas en todos los programas del Gobierno Federal y así poder obtener fondos para la infraestructura, la educación, salud y servicios básicos de la comunidad.

Este sábado visita Matamoros el dirigente nacional de 5 Rueda, en donde sostendrá un encuentro con líderes el cual lo han denominada “ Encuentro Lideres con Rumbo”; MANUEL ESPINO BARRIENTOS , es quien formo en el 2015 este movimiento ciudadano en el cual se concentran principalmente lideres e integrantes de Asociaciones Civiles.

Cabe hacer mención que esta vez los integrantes de este movimiento ciudadano decidieron apoyar a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, pero no es un partido político sino un grupo de personas que alzan la voz para tomar decisiones.

Sin duda alguna Matamoros es y seguirá siendo sede de grandes eventos como es el Torneo Internacional de la Revolución Mexicana de beisbol, el cual tiene 13 años consecutivos llevándose a cabo de manera ininterrumpida lo cual da un mayor realce a este evento de talla internacional.

Este evento deportivo de beisbol dará inicio el con una cena baile en el Casino Matamorense para luego pasar el día siguiente a la inauguración y el sábado al desfile en donde usted podrá ver a más de 150 contingentes con niños y jóvenes deportistas desfilando por la calle sexta partiendo del Olímpico hasta llegar a la Liga Matamoros A.C., donde se han dado los mejores torneos de beisbol considerando que la plaza de este deporte como la mejor a nivel Latinoamérica es esta.

JORGE LUIS ALEJANDRO ALMANZA ARMAS, es el presidente del comité organizador de este magno evento el cual no solamente genera deporte sino una gran gama de acciones colaterales como es derrama economía en hoteles restaurantes entre otros.

Agradeció el apoyo de los gobierno del estado FRACISCO GARCIA CABEZA DE VACA, así como del alcalde MARIO LOPEZ HERNANDEZ, quienes apoyan al igual que otros que los han sucedido en los cargos.

