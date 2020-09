¡YA SE RIFÓ EL AVIÓN!… Y ¿AHORA?

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

¡Se va, se va, se fue! el argumento del avión presidencial.

Encabeza Gobernador de Tamaulipas ceremonia inédita de Grito de Independencia.

¿Y dónde están los diputados federales de Tamaulipas?

No hubo un viva ni a los muertos por COVID o a quienes lo han contenido desde los hospitales. ¿Se le habrán olvidado?

Ni en la rifa del avión presidencial ni en las firmas para juicio a expresidentes se le vio al pueblo que tanto pregona “apoya a López Obrador”.

Anoche, de acuerdo a lo marcado en el guion, se llevó a cabo la rifa que no fue rifa del avión presidencial que tampoco fue avión presidencial. Todo estuvo muy bonito, muy en orden, muy, como gusta, apegado a transmitir un espectáculo de televisión. Poco auditorio, los niños gritones de la Lotería Nacional engalanados con atuendos patrios y a gritar.

Al final de la ceremonia del sorteo, de los 100 premios de 20 millones de pesos, se informó que varios de estos beneficios, cayeron en hospitales en diversos estados del país. ¿Y como fue esto posible? Pues podría ser que en una de esas los cachitos fueron distribuidos vía el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, entre centros hospitalarios. ¿Y cómo por qué no?

Habría que ver en la evaluación final cuanto ganó o cuanto perdió el gobierno federal por la rifa del avión presidencial que, aunque no lo quieran asumir, ya no será el argumento central de las mañaneras y, por otro lado, tendrán que seguir pagando sin chistar porque como lo advertimos en este mismo espacio, el avión no se ha terminado de pagar, tiene dos sendos contratos de arrendamiento financiero y seguirá siendo un activo del gobierno federal, además de seguirle costando todo aquello que el gobierno de México ya no quería pagar por esta aeronave que ni usan ni nada.

Yo le reitero, vender este avión a una aerolínea comercial será prácticamente imposible, puesto que la reconfiguración para su uso debe de costar varios millones de dólares, y con la economía caída como está, pues no se le ve. Y venderlo a algún particular, ya han pasado casi dos años desde que inició la cantaleta y, desde entonces, puros disparos mediáticos ha habido.

Por lo pronto, reitero, con la “famosa rifa”, se le cayó a la 4T el argumento del avión presidencial. Ese tema ya no deberemos escucharlo más en ninguna mañanera. ¿No fue negocio para el Gobierno? Por supuesto que no. Hay voces, algunas desde el interior de la propia administración federal que aseguran que con dificultades vendieron 2 millones de boletos, esto es, alrededor del 30% de los “cachitos” emitidos. Y lo que no vendieron, lo regalaron: 4 millones de “cachitos”, lo que significará una pérdida, peor, que haberse quedado con la aeronave, haberla mantenido y haberle dado un uso racional. Pero, en fin, cada cabeza es un mundo.

1. En una noche inédita, que quedará inscrita en la historia de Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presidió desde el Palacio de Gobierno, en la capital del estado, la Ceremonia del 210 Aniversario del Inicio de la Independencia Nacional, arengando desde Palacio de Gobierno en honor a los Héroes que nos dieron patria y libertad.

Y fue una ceremonia inédita porque, debido a la pandemia por COVID-19, la celebración se llevó a cabo sin público en la Plaza Juárez, a fin de garantizar la seguridad y salud de las familias asistentes, tradicionalmente, a este evento que fue transmitido por Redes Sociales, para no dejar de recordar, junto a los tamaulipecos el fervor patrio por esta fecha histórica.

“¡Vivan los héroes que nos dieron Patria y Libertad! ¡Vivan Hidalgo, Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Vicente Guerrero, Mariano Matamoros! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva Tamaulipas! ¡Viva México!”, arengó el mandatario tamaulipeco.

A la ceremonia, además de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, acompañaron al Gobernador, los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, el Diputado Gerardo Peña Flores y el Magistrado Horacio Ortiz Renán, el Comandante de la 8/a. Zona Militar, General de Brigada D.E.M. Pablo Alberto Lechuga Horta; el Comandante del Sector Naval La Pesca, Contralmirante Cesar Olivares Acosta; y el Inspector General de la Guardia Nacional en Tamaulipas, Pedro Ventura, así como el Secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos y el Secretario de Seguridad Pública, Capitán de Fragata José Jorge Ontiveros Molina.

2. ¿Y dónde están los diputados federales de Tamaulipas? Parece que en nuestra entidad no hay legisladores al Congreso de la Unión, ya que de nueva cuenta, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Diputado Gerardo Peña Flores, llamó a que se haga justicia presupuestal para Tamaulipas, ante los cada vez más previsibles recortes en el Presupuesto de Egresos Federal del 6.5 por ciento, lo que en pesos y centavos impactará al presupuesto del estado con alrededor de 4 mil millones de pesos, en participaciones, aportaciones, protección social en salud, convenios, programas de subsidios y proyectos de inversión.

Y no es cosa menor. Tamaulipas es la segunda entidad que más aporta a la federación por lo que nos merecemos un trato fiscal diferente. De cada peso que aporta Tamaulipas, la federación sólo regresa 14 centavos, mientras que a entidades como Oaxaca por cada peso que aporta la federación le regresa 7 pesos. ¿Inequitativo el reparto? Terrible diría yo. Y no se trata de compararnos con ninguna entidad, pero si se trata de recibir una atención más respetuosa por lo que representan los ingresos tamaulipecos para la federación.

Y así lo ha dicho el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, quien ha señalado que es “necesario que exista justicia presupuestal para Tamaulipas”, razón por la cual pidió a todos los diputados de las diferentes fuerzas políticas que se les reconocerá a quienes se pongan la camiseta del Estado y que vean por las y los intereses de todos los tamaulipecos.

Al asegurar que se ha querido manejar mediáticamente la especie de que hay un aumento en las aportaciones del Ramo 33, “lo que no se ha dicho es que existen reducciones en todos los demás rubros, incluidos los que significan inversión de la federación en el Estado”.

Ante este difícil panorama, Gerardo Peña Flores, llamó nuevamente a los diputados federales por Tamaulipas para que se pongan las pilas, porque como dijeran en mi pueblo, “es poco el amor y se desperdicia en celos”. A los diputados federales los eligieron los ciudadanos y a ellos, a los ciudadanos, es que los diputados federales deben de rendirles cuentas. No se les puso en el cargo nomás porque sí. Los ciudadanos les exigimos resultados y que se pongan las pilas.

Y aunque muchos de ellos, como Olga Sosa por Tampico, ya andan en compaña, su responsabilidad como legisladores federales terminará hasta el próximo 31 de agosto de 2021. Y mientras la fecha no se llegue, o no renuncien antes, deben de cumplirles a sus patrones que somos los ciudadanos. Y en este espacio denunciaremos a aquellos legisladores federales que vean más por ellos mismos y sus intereses que por los intereses del pueblo. De eso puede Usted estar seguro querido lector.

3. Durante la ceremonia del Grito de Independencia en Palacio Naciona, además de los tradicionales “vivas”, el presidente Andrés Manuel López Obrador arengó otros nuevos: “¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Vivan las comunidades indígenas! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la igualdad! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva la esperanza en el porvenir! ¡Viva México!

No fue, como otros años, una ceremonia pletórica, con miles y miles de personas y familias. Fue un “grito” inédito ante la pandemia por COVID 19, que obligó a que el presidente estuviera prácticamente sólo.

Por cierto, muchos nos quedamos un “viva” a las personas que han muerto por coronavirus o un “viva” a los héroes que desde los hospitales han ofrendado su vida para conseguir la recuperación de otros y otras mexicanos. ¿Se le habrá olvidado? ¿O no habrá sido parte del guion para la noche del 15 de septiembre? Sólo él lo sabe.

4. Los mexicanos se preguntan, y con justa razón, que dónde está “el pueblo” que apoya a Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con las cifras presentadas en los últimos días en las “mañaneras, el presidente presumió de que “sus encuestas” le otorgan el 71% del respaldo popular, recordando además que ganó la elección presidencial con 30 millones de votos.

Sin embargo, con estas cifras “sumamente halagadoras” para el titular del ejecutivo federal, López Obrador no pudo vender ni 3 millones de cachitos de la rifa del avión y ni siquiera logró juntar dos millones de firmas para convocar la consulta que enjuicie a los expresidentes.

¿Y entonces? ¿Será un pueblo de papel el que lo apoya? O peor aún, ¿será entonces un pueblo de saliva el que dice López Obrador que está con él? Porque los números no cuadran, no le dieron para mucho ni en la consulta ni en la rifa. Y entonces, el respetable se pregunta si le darán en la elección del año que entra.

